2025桃機論壇聚焦"重振機場經濟" 估年旅客量有望達4750萬

生活中心／陳堯棋 陳奎宏 台北報導

今天（7日）桃機公司舉辦"2025桃園機場論壇"，今年主題聚焦重振機場經濟，共邀請上百位國內外產官學研代表，展開一系列專題演講，包括亞太區航空市場展望、航網連結、機場商機等等，並為全球旅客設計航廈舒適度與航網，今年桃機總旅客人數也有望重回4750萬大關，恢復到疫情前水準。

主持人：「舉起大拇指比讚。」桃機公司董事長楊偉甫、交通部次長林國顯，以及各國產官學研代表，一字排開，大力比讚，2025桃園機場論壇，今年邁入第七屆，主題聚焦如何重振機場經濟。

桃機公司董事長楊偉甫。（圖／民視新聞）

桃機公司董事長楊偉甫：「作為台灣迎向世界的國門，桃園機場持續推動各項重大工程，包括第三航廈和第三跑道，在推進智慧機場和零碳排計畫的同時，第三航廈北登機廊廳將於今年底啟用。」桃機第三航廈預計2027年底完工，其中北登機廊廳，將率先在12月試營運，第三跑道也預計2032年完工，隨著旅運需求增加，今年旅客人數也有望恢復到疫情前的水準。

交通部次長林國顯。（圖／民視新聞）

交通部次長林國顯：「我們今年(桃機旅客人數)，可能可以恢復到4750萬人，我們2019年的時候是4869萬人，還沒有完全恢復，但是非常接近，大概95、96%，去年，前年都到美國跟加拿大，去推動"一站式保安"，主要的目的就是希望北美進來的旅客，能在桃機享受更多好的環境，而不用花時間都在安檢上面。」包括亞太區航空市場展望、航網連結、機場商機等，展開一系列主題演講，並為全球旅客設計航廈舒適度與航網，要讓旅客體驗和機場經濟，共創雙贏局面。





