2025植感桃園青年設計實驗場 5大品牌百位學生呈現城市綠美學

桃園市政府青年事務局自12月5日起至20日，於中原文創園區第11號倉推出「植感桃園青年設計實驗場」，這次策展以「植感、職感、質感」打造城市綠意新風格。桃園市長張善政表示，植物讓居住空間增加很多綠意、創意，鼓勵市民朋友有空的時候到中原文創園區，好好的來看一看質感桃園、年輕人的創意作品。

「植感桃園青年設計實驗場」展覽由5大桃園在地植栽品牌參與展售，包括植鹿、隣人植栽、綠植工作室、荳荳多肉及芳草秘境，共同呈現鹿角蕨上板、生態造景、生態瓶、多肉植物、香草苔球等多類型植栽作品，透過職人專業技藝與青年創意設計的交互激盪，使植栽不再只是點綴，而是能走入生活、融入空間的自然設計語彙，展現植物與美學共存的多元風貌。

另外展區內「Urban Green Flow」垂直綠化提案展示區由加拿大學生團隊與銘傳大學、中原大學建築系學生共同參與，以跨國合作方式想像捷運沿線、工程圍籬與城市邊角空間的綠化可能，展現城市永續與青年國際交流的新視野，期盼打造一個「綠意會流動」的城市界面。

張善政表示，植感桃園青年設計實驗場，推動綠色美學與青年設計更是未來重要方向，期盼藉由青年創意與地方品牌合作，讓桃園具備更多「看得見綠、感受得到美、充滿青年能量」的城市面貌。

青年局表示，策展以「青年設計實驗場」為理念，強調「讓青年盡情試驗、創造與提案」的策展精神，今年特別與銘傳大學、中原大學合作，超過百位學生參與田野調查、訪談研究與設計課程，於三個月內完成 60 件包裝設計作品，從概念發想、材料運用到永續思維，都展現桃園青年堅強的創作實力與設計能量。

