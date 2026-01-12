2025機械業出口翻紅 機械公會：不確定性漸降低

機械公會今天(12日)公布數據指出，台灣機械業2025年12月出口值達29.9億美元，年增14.3%；累計2025年全年機械業出口達到318.59億美元，擺脫連2年衰退，較2024年成長9.1%。公會指出，歷經美國對等關稅(Reciprocal Tariff)影響，對美出口上下震盪後， 當前全球經濟不確定性已逐漸降低，台灣機械產業正穩定成長。

機械公會表示，受惠AI(人工智慧)、高效能運算、雲端資料服務等終端需求暢旺，半導體業表現亮眼，且帶動電子設備產品需求，包括電子設備、檢量測設備出口受到拉抬，使得12月機械業出口持續大幅成長，連續11個月長紅。

不過，工具機12月出口金額為1.77億美元，年減17.7%。機械公會說明，衰退主因是受到市場需求動能不足、新台幣匯率較競爭對手國強勢等影響，工具機外銷前兩大市場同步下滑，其中，對美出口年減19.8%，對中出口年減21.4%。累計工具機2025年全年出口值僅維持20億美元，創2009年全球金融危機以來出口新低。

機械公會強調，新台幣匯率較競爭對手國強勢，持續影響業者出口競爭力，自2021年起至2026年1月9日收盤，新台幣匯率僅貶值11.2%，日幣貶值幅度卻高達53.2%，兩者相差達42%，以往台灣設備售價較日本低2到3成的價差優勢完全消失；另外，韓國累計貶幅也達34.1%，加上中國低價搶單，台灣工具機標準機型與泛用機型無法在價格上與日、韓與中國等業者競爭，是目前造成工具機出口金額大幅減少的重要因素。

回顧2025年，機械公會表示， 台灣機械產業出口走過2023年、2024年連2年衰退，2025年全球經濟受到對等關稅衝擊影響，全球供應鏈與需求大亂， 地緣政治衝突更顯著影響各國經濟發展。不過，機械業對美、中兩大市場出口全年皆為正成長，對美出口年增16%、對中出口則年增5%，顯示在關稅影響後，全球經濟不確定性已逐漸降低，使得台灣機械業穩定成長，此次全年出口翻紅，也為機械業注入一劑強心針。