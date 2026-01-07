2025機車市場結算》三陽31萬輛穩坐王位 電動車驚見「雪崩式衰退」？

經歷了2025年11月的銷售寒冬後，2025年12月的台灣機車市場果然如預期上演了「絕地大反攻」！根據最新統計，2025年12 月全台機車掛牌數為58,246輛，較11月的49,907輛大幅成長了16.7%，成功收復失土；原本市場擔憂的買氣急凍，在各大車廠年底最後一波「梭哈」祭出高額優惠與新車攻勢下，終於在封關前拉出一波紅盤，將單月銷量與前月相比多拉出了8,000多輛的差距。

若拉長時間軸檢視2025全年表現，總市場累計掛牌數來到708,417輛，相較於2024年的773,534輛，整體規模衰退了約8.42%；雖然未能維持2024年的高檔，但在大環境景氣波動下，能守住70萬輛的基本盤，顯示國內機車剛性需求依然穩健。

國民車三陽雙迪爵穩守江山 光陽新K1殺出重圍

2025年12月的通勤國民車戰場，完全體現了「重賞之下必有勇夫」的道理；SYM三陽當家車款新迪爵125單月掛牌5,407輛，而 YAMAHA山葉的JOG 125也不甘示弱，在2025年底衝刺下交出4,189輛的亮眼成績，較上個月大增近千輛 ，展現了強勁的爆發力。

然而，2025年12月最大的驚奇莫過於KYMCO光陽的「新 K1」殺出重圍！這款主打「最高CP值大滿配」的國民車黑馬，在12月正式量產後，銷量直衝1,488輛，直接空降第十五名；這顯示出KYMCO光陽採取的「雙車同價」策略奏效，成功吸引了大量年底換購族的目光，也為KYMCO光陽在國民車市場注入了一劑強心針。

據了解，現在KYMCO光陽K1還有超過3,000多張訂單正在加急生產中，預期將成為推動2026年1月銷售成績的重要動能。

勁戰家族合體破3600輛 山葉展現反攻氣勢銷售大幅提升

2025年11月份我們曾提到YAMAHA山葉在性能車市場的沉寂，到了12月答案終於揭曉⋯⋯原來是在蓄力放大絕！勁戰CYGNUS X 155終於在本月大量交車，首月即繳出1,848輛的成績，若加上125版本的1,816輛，整個勁戰家族單月合計貢獻了3,664輛，一舉超越了單一車款的表現，宣告「勁戰世代」強勢回歸。

面對勁戰家族的強力夾擊，SYM三陽JET SL 158表現依舊「不動如山」，12月掛牌2,871輛 ，較上個月逆勢成長了400多輛；KYMCO光陽RTS R165也比上個月賣更多，掛牌數多達1,016輛。

時尚車三陽CLBCU守住防線 光陽Genie逆勢抗跌買氣持續升溫

在主打女性與風格族群的時尚車市場，2025年12月同樣感受到回暖的氣息，SYM三陽的當家時尚車CLBCU 125，在經歷上個月的修正後，掛牌數回升至1,630輛，穩住了該品牌在女性市場的基本盤，Fiddle系列也跟隨大盤回溫，Fiddle 115與125分別繳出 1,174輛與1,067輛的成績；YAMAHA山葉獨樹一格的Vinoora 125則從谷底反彈，掛牌數回升至787輛 ，顯示年底的這波促銷潮，也成功帶動了「非必要換購」的風格車買氣。

KYMCO光陽的表現相當值得玩味，旗下Genie在11月市場一片慘綠時就已經逆勢成長，到了12月買氣持續增溫，單月掛牌來到 600輛，顯示出這款車型獨特的設計美學已逐漸培養出一群死忠客群，而經典車款Many LED本月更是重返破千俱樂部，繳出 1,042輛的成績，加上新推出的Yogurt 125也有306輛的挹注，KYMCO光陽在時尚車領域的「機海戰術」確實發揮了綿密的打擊效果。

2025 年度盤點：光陽重整旗鼓、山葉不惶多讓

回顧2025全年，台灣機車市場在歷經波動後回歸理性盤整；SYM三陽以31.3萬輛的成績維持市場領先地位；KYMCO光陽在面對市場挑戰時也展現出18.3萬輛的強大韌性，且從年底一系列精準的行銷操作與「K1」等新車款的爆發力來看，KYMCO光陽顯然已經找到了對應市場變化的勝利方程式，不僅成功守住核心客群，更在12月展現出強烈的反攻信號，為2026年的追趕之路累積了豐厚的籌碼；至於YAMAHA山葉以12.5萬輛位居第三，雖然JOG、勁戰都賣很好，但熱賣車款有限，力求在夾殺中穩住陣腳。

另一個市場的重要轉折在於電動車陣營面臨的嚴峻考驗；以PBGN龍頭Gogoro睿能為例，2025年累計28,176輛，較2024年大幅衰退了46%，市佔率滑落至4.0%，反應出在資費爭議與油電平權氛圍下，消費者對於燃油車的信賴感回升，而這股「油車復興」的趨勢，對於擁有多元燃油產品線的品牌而言，無疑是未來一大優勢。

從2025年底這波熱絡的買氣可以看出，國內機車市場的剛性需求依舊強韌，且消費者對於新科技與高CP值車款的關注度有增無減；展望2026年，無論是衛冕者三陽的防守、挑戰者光陽的反攻，或是電車陣營的突圍，精準地抓住宅經濟與分眾市場的需求才是成功的關鍵。

嗯，無論如何，最終受惠的將是擁有更多優質選擇的消費者！

