2025權謀陸劇排行榜Top 8！《暗河傳》擠下《藏海傳》排第5 冠軍《唐朝詭事錄之長安》熱播中
【文／孔渠】2025年出了不少權謀與懸疑主題的陸劇，都獲得高分好評，像是肖戰主演的《藏海傳》、正在熱播中的《唐朝詭事錄之長安》，都把權謀與不同的主題結合。以下根據豆瓣的實際評分和口碑，深度剖析8部頂級權謀佳作。聚焦於劇中主角如何在複雜的朝堂、險惡的江湖，乃至充滿算計的家族中，運用計謀、技術或智慧，實現他們的目標。（豆瓣分數將因評價筆數增加而變動）
Top 8：《雁回時》（豆瓣評分：6.8 分）
女主角莊寒雁（陳都靈飾），是典型的高智商復仇黑蓮花。她的權謀不是沙場點兵，而是「借力打力」，與身患奇症的大理寺少卿傅雲夕（辛雲來 飾）達成合作，進行先婚後愛式的利益交換，利用傅雲夕的朝堂勢力作為後盾。劇中看點是她如何憑藉聰慧膽識，在爾虞我詐的莊家宅鬥中，不僅成功與母親和解、奪回主權，更將復仇戰場延伸到京城權貴間，展示了細膩而致命的女性謀略。
🍿《雁回時》線上看推薦：
權謀主題： 女性復仇、宅鬥升級、婚姻布局
主演卡司：陳都靈、辛雲來
播出平台：Netflix、WeTV
👉延伸閱讀》
陸劇《雁回時》結局張力拉滿！6大歷史知識解析 貞節牌坊「立早了」？
Top 7：《無憂渡》（豆瓣評分：7.0 分）
男主角獵魔人久宣夜（任嘉倫 飾）背負家族血仇，與擁有「陰陽眼」的少女半夏（宋祖兒 飾）組隊探案。本劇的謀略核心不在於官場，而在於「人妖兩界的平衡」。每一宗離奇的志怪單元案件背後，都隱藏著妖界大妖、人類權貴的貪婪和陰謀，這些陰謀最終匯聚成一股足以打破兩界和平的高層次權力鬥爭。主角團的表現是透過破案和懲奸除惡，來挫敗那些妄圖以妖力介入人間權力的野心家，風格詭譎且充滿中式恐怖美學。
🍿《無憂渡》線上看推薦：
權謀主題： 奇幻志怪下的勢力平衡與陰謀
主演卡司：任嘉倫、宋祖兒
播出平台：愛奇藝
👉延伸閱讀》
陸劇《無憂渡》開播評價出爐！宋祖兒超會哭、任嘉倫「性格反差」太驚喜
Top 6：《藏海傳》（豆瓣評分：7.1 分）
與《盜墓筆記》系列有所關聯的《藏海傳》，講述藏海（肖戰 飾）原是欽天監之子，在家族滅門後，隱忍修習堪輿、營造技藝和縱橫捭闔之術。他的權謀模式是「以技術入局，以專業服人」。藏海不是傳統的文官，而是用風水學、工程學和設計來打擊腐敗、揭露弊端，從而一步步逼近朝廷上的仇人。劇集展現了極致的復仇爽感，藏海在復仇過程中，將私人恩怨昇華為守護國家大義的格局，展現了高智商男主在朝堂上以弱勝強、以巧破力的決策能力。
🍿《藏海傳》線上看推薦：
權謀主題： 大男主復仇、專業技術治國
主演卡司：肖戰、張婧儀
播出平台：Disney+
👉延伸閱讀》
《藏海傳》10大歷史知識解析！「八字全陰」根本不稀奇？古代也有「曲棍球」鍛鍊體能又展示身手
Top 5：《暗河傳》（豆瓣評分：7.2 分）
這部劇的權謀發生在江湖最黑暗的刺客組織「暗河」。男主角蘇暮雨（龔俊 飾）作為蛛影團的首領，在大家長病危後，被迫捲入蘇、謝、慕三大家主爭奪最高權力的血腥內鬥。他的表現是「忠誠與背叛的艱難抉擇」。劇集看點是高密度的陰謀、暗殺與情報戰，蘇暮雨必須運用自己的武功和智慧，在各方勢力間尋求一線生機，風格冷酷，是武俠權謀中少見的、專注於組織內部鬥爭的佳作，結局的安排也並沒有忽略角色該付出的代價，算是上乘佳作。
🍿《暗河傳》線上看推薦：
權謀主題： 江湖刺客組織的內部權力爭奪
主演卡司：龔俊、常華森
播出平台：Netflix、YOUKU
👉延伸閱讀》
《暗河傳》「蘇暮雨」人設魅力高 龔俊男女CP都好嗑！瘋批常華森兄弟情雙向救贖 神醫楊雨潼曖昧心動
Top 4：《錦囊妙錄》（豆瓣評分：7.4 分）
女主角羅疏（胡冰卿 飾）與志向高遠的少年齊夢麟（翟子路 飾）攜手破案。羅疏以其過人的智慧和洞察力，協助新任縣令破獲了一系列涉及女性、貪污、黑幫的複雜案件。本劇的權謀精髓在於「以奇案引出權鬥」，每個案件背後都牽連著當地的黑暗惡勢力和官場腐敗。羅疏的謀略表現為精準的推理和計策設計，她利用自己的智慧不斷揭示謎團背後的真相，為受害者伸張正義，充滿了古裝探案劇的魅力。
🍿《錦囊妙錄》線上看推薦：
權謀主題： 懸疑奇案下的世情智鬥
播出平台：HamiVideo、YOUKU
主演卡司：胡冰卿、翟子路
Top 3：《長安的荔枝》（豆瓣評分：7.6 分）
男主角李善德（雷佳音 飾）只是一位精通算科的基層小吏，卻意外被聖人一道「荔枝令」捲入朝廷高層的權力博弈。他的權謀不是主動出擊，而是「極限生存下的自救」。劇集以微觀視角，展現了小人物如何對抗官僚系統的低效、層層轉嫁的壓力、以及人情世故的阻撓。李善德必須發揮他所有的專業知識和基層智慧，在被視為「死棋」的困境中找到一線生機，極具現實共鳴與深刻的諷刺意義。
🍿《長安的荔枝》線上看推薦：
權謀主題： 政治、官場體制諷刺下的生存智謀
主演卡司：雷佳音、岳雲鵬
播出平台：愛奇藝、WeTV、LINE TV、MyVideo、Hami Video
👉延伸閱讀》
《長安的荔枝》結局被大改？原作更諷刺！解析劇版和原作8大差異 幕後操盤手被神隱
Top 2：《國色芳華》（豆瓣評分：7.8 分）
女主角何惟芳（楊紫 飾）是一位身處困境的商賈之女，憑藉其培育稀世牡丹的精湛技藝和卓越的商業頭腦崛起。她的權謀模式是「商業即政治」。何惟芳運用商戰策略來積累財富和影響力，並與背負「天下第一貪官」罵名的天子近臣蔣長揚（李現 飾）從互相試探到攜手合作。她的具體表現是以花卉產業為槓桿，巧妙地斡旋於世家大族和朝廷權貴之間，將女性的智慧和專業能力發揮到極致，是一部極具獨立性和專業性的女性權謀佳作。
🍿《國色芳華》線上看推薦：
權謀主題： 女性權謀、商業戰爭、以花卉影響政局
主演卡司：楊紫、李現
播出平台：Netflix、中華電信MOD、Hami Video、MyVideo、LINE TV、LiTV
👉延伸閱讀》
陸劇《國色芳華》5大女性勵志啟示！離婚不代表失敗 逃離「有毒關係」才有未來
Top 1：《唐朝詭事錄之長安》（豆瓣評分：8.1 分）
狄仁傑親傳弟子蘇無名（楊志剛 飾）和武將盧凌風（楊旭文 飾）在最新一季中從西域回到長安，繼續捲入離奇詭案與朝堂陰謀之中。本劇的權謀核心在於「樁樁詭案，皆暗藏玄機」。劇情精妙地將每一個離奇案件與太子、公主、中央、地方的權力角力掛鉤。蘇無名負責縝密推理和謀略布局，盧凌風負責高強武藝和執行力，兩人在查案過程中，不僅要面對奇詭的凶手，更要直面宮廷權謀的刀光劍影，展現了盛唐背景下探案與政治鬥爭的最高水準。
🍿《唐朝詭事錄之長安》線上看推薦：
權謀主題： 懸疑探案與朝堂鬥爭的深度融合
主演卡司：楊旭文、楊志剛
播出平台：愛奇藝
👉延伸閱讀》
