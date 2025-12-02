2025歐美演唱會資訊一次看！TV Girl、OneRepublic、Doja Cat、Calum Scott…朝聖西洋流行音樂現場不斷更新！
2025歐美演唱會相關資訊與售票日期一次看！喜歡英文歌、熱愛美國流行音樂、歐美派的你不能錯過。Calum Scott 卡倫史考特 明年1月將登上高雄巨蛋開唱；樂壇新天后Doja Cat蜜桃貓朵佳12/21登陸高雄巨蛋！OneRepublic共和世代將於年底登上高雄巨蛋；TV Girl、Men I Trust…等國外藝人也都將來台舉辦演唱會，以下蒐集整理了2025年歐美歌手、樂團、獨立音樂圈重要演唱會的相關資訊，演唱會時間、地點、售票方式、票價讓你輕鬆掌握最新資訊！
TV Girl Perform Their Hits Live
●演出日期：2025.12.09（二）20:00
●演出地點：Legacy Taipei
●售票時間：
－星展卡友預售：2025.07.02（三）10:00～07.03（四）10:00
－Live Nation會員預售：2025.07.03（四）12:00～23:59
－正式開賣：2025.07.04（五）12:00 拓元售票系統
●演出票價：NT$1900 / $950（身障優惠票）
ONEREPUBLIC 2025 LIVE IN KAOHSIUNG
●演出日期：2025.12.19（五）
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：
－官方預售：2025.06.20（五）12:00～23:59
－星展卡友預售：2025.06.21（六）10:00～06.23 10:00
－Live Nation會員預售：2025.06.23（一）12:00～23:59
－正式開賣：2025.06.24（二）13:00 拓元售票
●演出票價：NT$4900 / $3900 / $3800 / $3400 / $2900 / $2400
Doja Cat – Ma Vie World Tour
● 演出時間：2025/12/21（日）19:30
● 演出地點：高雄巨蛋
● 售票時間：
－2025/09/01（一） 11:00～23:59 Doja Cat官方預售
－2025/09/02（二）10:00～2025/09/04（四）10:00 星展萬事達卡卡友預售
－2025/09/04（四）12:00 ~ 23:59 Live Nation Taiwan會員預售
－2025/09/05（五）12:00 拓元售票 全面開賣
● 演出票價：NT$ 4,800/ 4,300/ 3,800/ 3,300/ 2,800 / 非輪椅區身障優惠票(陪同票) 1,900 / 輪椅區身障優惠票(陪同票) 1,400
Calum Scott 2026高雄演唱會
●演出日期：2026.01.31 (六) 19:30
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：2025.09.16 (二) 12:00 寬宏售票
●演出票價：NT$4980/$4680/$4280/$3880/$3480/$2880/$1880/$800
●VIP加價購：VIP Package 1 $6100／VIP Package 2 $2690（限$4980票券持有者加購，不可單獨使用）
Men I Trust - Equus Tour 2026 - Taipei
●演出日期：2026/01/31（六）19:30
●演出地點：Zepp New Taipei
●售票時間：2025/09/25（四）10:00 KKTIX售票
●演出票價：一般預售票 一樓站區NT$2,100／愛心票 NT$1,100 / 一般預售票 二樓座位NT$2,400 / 二樓站區 NT$1,900
OneRepublic "From Asia With Love" 2026 in Taipei
●演出日期：2026/03/04（三）19:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－2025/09/29（一）12:00 OneRepublic 官方預售
－2025/09/30（二）10:00 星展萬事達卡 卡友預售票
－2025/10/02（四）12:00 Live Nation Taiwan會員預售
－2025/10/03（五）12:00 星展萬事達卡 飛行世界之極卡和飛行世界商務卡卡友精選票
－2025/10/03（五）12:00 台灣大哥大、MyVideo會員獨享購票專區
－2025/10/03（五）12:00 拓元售票
●演出票價：NT$800元起至$8,000元 ＆身障優惠票 (陪同票) NTD.400元
