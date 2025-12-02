2025歐美演唱會資訊一次看！TV Girl、OneRepublic、Doja Cat、Calum Scott…朝聖西洋流行音樂現場不斷更新！

丁噹11月剛在台北小巨蛋完成兩場《夜遊 A Night Tour》演出，還分享自己在後台，為了趕登場時間用推車狂奔的秘辛，讓網友都相當佩服。現在丁噹宣布將前往高雄開唱，明年4/18在高雄巨蛋登場，她稱此次巡演是一種新的突破，接下來高雄場也將再接再厲，繼續帶來動感快歌以及溫柔慢歌，展開下一階段演出旅程。 丁噹高雄演唱會門票將於11/29在拓元售票系統開賣。丁噹高雄演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。

Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 週前