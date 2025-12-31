2025歲末中國制造業回暖 習近平：經濟增速仍將達5%左右

（德國之聲中文網）標普全球（S&P Global）周三（12月31日）發布“RatingDog中國通用制造業采購經理人指數（ PMI）”。相關數據顯示：2025年最後一個月，中國制造業景氣改善；雖然出口銷量輕微下降，但新接業務總量上升，帶動制造業生產恢復增長；用工量下降，主要是因為企業信心減弱， 以及出於成本考慮；2025年底，投入品進價漲幅加劇，但制造商為促進銷售仍繼續下調產品賣價。

標普全球指出，作為一個以單一數值概括制造業經濟運行狀況的綜合指標，經季節性調整的PMI在12月份錄得50.1， 較11月（49.9）回升。最新數值回到50.0榮枯分界線以上， 顯示制造業恢復景氣擴張，但幅度尚微。

“RatingDog中國通用制造業PMI”通過向樣本庫內約650家制造業企業發出調查問卷， 由其采購主管填寫，然後由標普全球根據收集到的回復編制而成。

官方數據：制造業和非制造業均回暖

中國國家統計局同一天發布的數據也顯示，12月份制造業采購經理指數為50.1%，比上月上升0.9個百分點，升至擴張區間。此外，12月份，非制造業商務活動指數為50.2%，比上月上升0.7個百分點，重返擴張區間。12月份，綜合PMI產出指數為50.7%，比上月上升1.0個百分點，表明中國企業生產經營活動總體較上月擴張。

針對2026年的展望，標普全球介紹，2025年年底中國制造業界的經營信心保持樂觀。企業寄望業務拓展計劃和新產品問世在2026年能有助支撐產銷增長。不過，由於對增長前景仍存顧慮，企業樂觀度較11月減弱，並且低於長期均值。

習近平：將推更積極宏觀政策

中國國家主席習近平周三在全國政協新年茶話會上講話時表示：“2025年是很不平凡的一年。我們迎難而上、奮力拼搏，順利完成經濟社會發展主要目標。我國經濟頂壓前行、向新向優發展，展現強大韌性和活力，增速預計達到5%左右、繼續位居世界主要經濟體前列，總量預計達到140萬億元左右。”

關於新年方針，習近平強調：“我們要完整准確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定，努力實現‘十五五’良好開局。”

