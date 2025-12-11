2025歲末送禮「我LINE給你」 LINE禮物推Jo Malone London快閃體驗

記者李鴻典／台北報導

歲末已至，LINE禮物「我LINE給你」送禮活動即日起開跑，鼓勵用戶在年末為親友送出滿載祝福的心意禮。LINE 禮物用戶數持續成長，今年已突破 900 萬 （含送禮者與收禮者），特別是20至29歲的年輕女性族群，用戶滲透率已超過8成；在去（2024）年聖誕節當天，全日時段平均每秒送出至少 2 份禮物，訂單較平日成長 3.8 倍，創下平台歷年來節慶單月高峰，顯示台灣人已將歲末視為維繫關係的重要時刻。此外，聖誕節當日凌晨零點起出現送禮高峰，代表多數用戶都希望心意能在節日的第一時間送達，而男性用戶的使用率相對更高。

LINE禮物2025歲末送禮「我LINE給你」開跑。

2024年聖誕節的訂單比前一年度成長3.8倍。

今年主題「我LINE給你」象徵「送出心意，猶如傳出一則 LINE 訊息般輕鬆直接」，鼓勵用戶大方送禮表心意，本次更首度與Jo Malone London攜手推出線下快閃店獨家體驗活動；購買聖誕驚喜盲盒還有機會獲得LINE POINTS 999點。

LINE禮物使用者已突破900萬。

「弱連結」在歲末聖誕送禮需求升溫，男性用戶與熟齡為成長主力

LINE禮物從過去幾年的12月聖誕檔期觀察，歲末時節，用戶的送禮對象不再限於親密關係，更擴及到職場同事、合作夥伴、同學等「弱連結」；這類關係的特徵是互動性雖低，卻能擴展人際網路。數據顯示，用戶仍舊習慣在農曆新年、端午節、中秋節這三大傳統節慶送禮維護關係，然而「弱連結」則在LINE禮物的送禮表現上逐年提升，尤其在歲末的交換禮物、年終感謝等場景中表現突出。

LINE禮物用戶的送禮對象不再限於親密關係，更擴及到職場同事、合作夥伴、同學等「弱連結」。

根據 LINE 禮物的數據顯示，整體男性用戶及40至55歲族群的弱連結送禮需求最為強勁，成為近期送禮市場成長的主力；這群用戶平均送禮訂單穩定且單價高，禮物多用於維繫職場同事、合作夥伴等廣泛人情關係，他們送出的禮物多元，包括咖啡票券或是宅配甜點、護膚保養品等。此外，過去幾年12月的數據更發現，用戶將聖誕節視為一年中「整理人際關係」的重要時機，以務實且得體的方式傳遞心意，使弱連結送禮需求在數位場域持續擴大，延續了台灣現代、輕盈的人情文化。

香氛品類廣受歡迎 LINE禮物攜手Jo Malone London推出OMO獨家節慶合作

在弱連結送禮需求持續上升的同時，LINE 禮物也觀察到用戶在歲末節慶的選禮比其他時候更多元。除了職場與商務場合常見的實用型禮品，或是活動的交換禮物外，近年富含儀式感、能提升生活質感的商品在歲末送禮時格外受歡迎，而香氛品更是兼具體面、節慶氛圍感與高普適性。為此，LINE 禮物今年與深受用戶喜愛的Jo Malone London 首次將合作擴大至線下快閃店，明（12）日至14日一連三日，於 NO COFFEE 台北中山店推出 「英倫放玩派對快閃店」。

LINE禮物與Jo Malone London合作之「英倫放玩派對快閃店」讓用戶先感受香氛與節慶氛圍感。

現場將展示 Jo Malone London多款於 LINE禮物平台上架的獨家限定商品，讓用戶先感受香氛與節慶氛圍感，再透過LINE禮物平台完成線上送禮，充分體驗具儀式感的 OMO（Online-Merge-Offline）送禮流程。即日起至12月17日止，於 LINE 禮物購買及收到 Jo Malone London 2025 聖誕獨家指定商品，即有機會獲得 NO COFFEE 季節限定飲品兌換券乙張。

「英倫放玩派對快閃店」現場展示Jo Malone London多款於LINE禮物平台上架的獨家限定商品。

為延續用戶多元的歲末選禮需求，LINE禮物同步公布2024年聖誕檔期的熱門品項供選禮參考。去年，高價禮物以國際美妝品牌倒數月曆最受矚目；票券類則是星巴克 165 元星享飲料券最受歡迎；甜點類則以法蕾・熊天使之鈴可麗露最獲青睞。這些熱門品類涵蓋高單價保養品、甜點禮盒與日常飲品券，亮眼業績反映出用戶在歲末送禮時，同時考量實用性與儀式感的並存趨勢。

LINE禮物打造「聖誕驚喜盲盒」專區亦延續此趨勢，提供更多好入手、具驚喜感，且符合多種送禮情境的品項，包含 LEGO 樂高、POP MART、野獸國、LUSH、SWAROVSKI、CHARLES & KEITH和哈根達斯等多個品牌、人氣 IP 禮品組合，即日起至 12 月 31 日止，選購盲盒不僅可享秘密折扣最高LINE POINTS 20%回饋，還有機會獲得 LINE POINTS 最高 999 點回饋。

每日解鎖LINE禮物驚喜盲盒還可享驚喜點數回饋。

此外，「我LINE給你」歲末送禮活動推出多項驚喜回饋，包含送禮（不限品項）即有機會獲得 LINE POINTS 最高 1 萬點；用 LINE POINTS 1點轉 2026 好運活動，最高可獲得LINE POINTS 2,026 點並享新朋友 30 元LINE禮物優惠券；用戶送出指定商品有機會獲得星巴克、麥當勞或7-ELEVEN 30 元優惠券。

針對12月壽星，LINE禮物即日起推出的歲末「暖心生日」系列活動，包含登錄生日可抽 LINE POINTS 1,000 點、收藏指定商品於願望清單的12月壽星，即有機會獲得LINE禮物送的生日驚喜禮，以及生日禮品限時回饋，12 月壽星專屬折扣及有機會拿家樂福5,075元禮券等多項回饋；BVLGARI 寶格麗香水、SWAROVSKI 施華洛世奇、L’OCCITANE 歐舒丹、SABON、肯夢 AVEDA 指定禮物，LINE 禮物將隨箱附上獨家莎莉小卡，作為聖誕限定開箱驚喜，數量有限，送完為止。新用戶還有機會享有限量90 元新客優惠券（12萬份），新客領券可享購買星巴克10元起、享1元購入7-ELEVEN熱拿鐵（2萬杯）等新客好禮。

