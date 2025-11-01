▲歲末迎藝氣，台中清水「福宴國際創意美食餐廳」再度推出藝文盛會，邀請醫師兼書畫家吳仁光舉辦【國畫書法展】。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】歲末迎藝氣，台中清水「福宴國際創意美食餐廳」再度推出藝文盛會，邀請醫師兼書畫家吳仁光舉辦【國畫書法展】，展期自11月1日至12月30日止，為期兩個月。這場展覽不僅是一場藝術饗宴，也見證醫者仁心與藝術靈魂的交織。

▲吳仁光【國畫書法展】展出作品。

福宴國際創意美食餐廳長年致力於美食與藝文的結合，特設「藝術行廊」，定期邀請藝術家展出，二十餘年來已成為海線地區藝文推廣的重要據點。餐廳總經理蔡巾壯素有「全國十大名廚」之譽，更曾榮獲第一屆全國菁饗獎。他率領團隊以創意料理征服味蕾，同時長期支持文化藝術，提供優質展覽空間，讓藝文成為餐飲體驗的一部分，也讓清水地區充滿藝術氣息。

▲吳仁光【國畫書法展】展出作品。

此次展出的創作者吳仁光醫師，是醫界與藝壇間的「斜槓典範」。他同時身兼院長、醫師、作家與畫者四重身份，行醫近四十年，曾任澄清醫療體系中港分院內科部部主任、胸腔內科主任，現為新太平澄清醫院院長。行醫之餘，他勤於創作，已出版《變種（佛道奇緣合併版）》、《神劍風雲》、《腦力進化》與《與癌症共舞》等書，展現其對人文與生命議題的深刻體悟。

▲吳仁光【國畫書法展】展出作品。

外界常好奇，院長的行政與醫療工作繁重，為何仍能投入書畫創作？吳醫師笑說，一切緣起於新冠疫情。當時醫療環境壓力巨大、前景未卜，他在緊張的氛圍中接觸國畫藝術，發現專注筆墨能讓心靈沉澱，繪畫成為紓解壓力與重拾信念的方式。從初學時的挫折，到如今的創作自成一格，他感謝恩師洪敬堯與曹天韻兩位老師的耐心指導，使其山水與花鳥畫逐步成熟。

此次展覽中，花鳥畫部分展出多幅代表作，包括描繪清晨盛開芙蕖的荷花圖，筆觸細膩、構圖靜謐不俗；亦有表現生命對比的荷葉作品，以盛開與凋零的反差，寓意生命循環與希望。作品中的珍禽，如帝雉、藍腹鷴與白腹錦雞，皆以寫實筆法呈現自然之美。白腹錦雞羽色繽紛、氣勢尊貴，被視為祥瑞象徵；帝雉與藍腹鷴則呼應台灣山林間的靈動之氣，展現藝術家對自然生態的關懷。

除花鳥題材外，吳醫師的山水畫更具哲思與靈性之美。《碧潭映思》描繪霧氣氤氳的忘憂森林，水氣流動之間蘊藏寧靜力量；《玉山聖景》以雄峻山勢與蒼勁圓柏相襯，題字「聖山銀白，千年守望」，意境深遠；《西藏聖山碧湖》與《稻城亞丁》系列則展現高原壯麗景致，雪山、湖泊與佛塔交織成靜謐的靈性畫境。其他如《山谷溪流》、《雲山水》、《鹿苑長春》、《鄉居野趣》等作品，皆充滿對自然與生命的禪意觀照。

書法部分則以節氣詩文與經典名句為主題，包括〈秋分〉、〈白露〉等新作，筆勢沉穩灑脫；另有《龍騰鶴舞》《虎嘯龍吟》等藍紙作品，氣韻生動；以及摘錄《菜根譚》篇章的創作，展現文人書卷氣與人生哲理的融合。

吳仁光醫師以醫者的細膩與文人的雅趣，將生命體悟融入畫筆之中，每幅作品皆蘊含治癒與希望的能量。對他而言，書畫與醫術並非兩條平行線，而是共同療癒人心、淨化精神的力量來源。

2025歲末【吳仁光醫師 國畫書法展】，誠摯邀請各界藝術愛好者蒞臨指教。展覽地點位於台中市清水區中山路18號的福宴國際創意美食餐廳藝術行廊，展期自2025年11月1日至12月30日止。欣賞畫作之餘，亦可同時品味福宴團隊的精緻料理，享受一場結合視覺與味覺的歲末藝饗盛宴。