2025每股賺66.25元、2026估營收再增3成！ 統整台積電法說3要點

台積電董事長暨總裁魏哲家指出，受惠於 AI 應用對先進製程需求續強，公司去年美元營收已創高，2026 年預估美元營收估年增近 3 成，維持強勁成長。 圖：截至台積電法說直播畫面

[Newtalk新聞] 台積電（2330）今（15）日召開法說會，公布 2025 年營運成績，並釋出 2026 年展望。董事長暨總裁魏哲家指出，受惠於 AI 應用對先進製程需求持續看旺，公司 2025 年美元營收已創高，2026 又將是強勁成長的一年，預估美元營收估年增近 3 成；並給出令市場驚呼的資本支出數字，達 520～560 億美元，超越先前法人預估約在 450～500 億美元區間。

展望短期營運，台積電財務長黃仁昭指出，台積電 2026 年首季營收估將落於 346～358 億美元之間，季增約 4%、年增 38%；在匯率假設美元兌新台幣 1：31.6 元下，預估毛利率約落在 63%～65%，營益率則約 54%～56%。

廣告 廣告

台積電去年合併營收以美元計價為 1,224.24 億美元、年成長 35.9%，以新台幣計價為 3.8 兆元、年增 31.6%；毛利率提升 3.8 個百分點至 59.9%，營業利益率攀升至 50.8%。在營運槓桿效益帶動下，全年每股稅後盈餘（EPS）66.25 元，年增 46.4%，股東權益報酬率（ROE）升至 35.4%。

資本支出遽增引質疑 魏哲家：客戶比我們還賺

資本支出 520～560 億美元，原先多家外資機構預估，台積電要到 2027 年才可能達到。但在今年首季，台積電就喊到了該數字區間。這或許與這或許與進製程成本上漲、美國廠加速投資等有關。《紐約時報》日前報導，美國計畫將台灣關稅降至 15%，作為交換條件，台積電將承諾在美國增建至少 5 座晶圓廠。

自 2020 年以來，台積電在亞利桑那州已建成一座廠，第二座廠已完工，並於今年進行工具搬遷與安裝計畫，預計 2027 年下半年進入高量產階段；三廠已開工，四廠及首座先進封裝廠也正在申請建造許可。加上先前承諾的五、六廠，未來還有 4 座廠要蓋。若台美關稅協議達成，台積電在美至少要再建 7 座廠。雖然該晶圓代工巨頭預期 2024～2029 年之年營收複合成長率（CAGR）能達 25%。然而，未來幾年資本支出擴張的幅度，也可能比外資上修預期的幅度還大。

有外資法人提問，是否與當今的 AI 需求相符？魏哲家表示，數字是經公司評估而定，若處理不當對台積電恐怕是個大災難，因此過去三、四個月親自和客戶溝通，確保他們真的有需求；並稱「仔細看了他們的財報，他們都很賺，聽起來都比台積好」。顯見近幾年 AI 投資浪潮不僅讓客戶們「賺飽飽」，衍生的 AI 算力需求讓台積電的先進製程產能持續吃緊，並擴大美國廠產能，來彌平客戶需求落差。

黃仁昭指出，光是過去五年資本支出，就高達 1,670 億美元，研發投入也達 300 億美元。 圖：翻攝自台積電官網

黃仁昭預期，今年 520～560 億美元資本支出，其中 70%～80% 會用於先進製程，10% 會用於特殊製程，10%～20% 會用在先進封裝等其他用途；但儘管資本支出飆高、海外設廠成本也較高，黃仁昭仍表示，長期毛利率 56% 是可達成的。

台、美擴產雙軌並進 憂台灣供電成唯一阻礙

隨 AI 晶片供給持續擴增，魏哲家強調，台積電在海外布局並非取代台灣，而是雙軌並進，台積電目前在新竹、高雄同步建置多個 2 奈米製程廠區，也持續投資先進封裝與關鍵設施，「台灣會擴更多，不用懷疑」，台灣仍將是台積電在全球最重要的先進製程研發與量產基地。

不過，魏哲家坦言，他擔心「台灣電力供應問題」，表示要有充足電力，才不會限制擴充產能；全球正在建造大量 AI 資料中心，台灣電力供應的議題確實需要關注；此外，還有美國廠區的電力供應，像是渦輪機或核電廠等能支援供電的基礎建設。同時也要關注機架及冷卻系統的供應。一切進展順利。目前產能吃緊，台積電持續努力縮短產能供應與需求之間的落差。

怕英特爾趕上？魏哲家：拚先進製程不是靠砸錢

面對法人關切，英特爾獲得美國政府、輝達（NVIDIA）等金主投資，是否提高競爭壓力、甚至影響台積電對美系客戶的市占，魏哲家直言「不會」，因先進製程技術將越來越複雜，「有獲得投資，並非代表有助於提高競爭力，對吧？」；他表示，一項非常先進的技術需要 2、3 年準備，才能將設計變為產品，有了產品後還要設法通過認證、進入量產、提高良率等問題，這可能還要再花 1、2 年時間。

但魏哲家也說，台積電不會低估任何對手，這 30 多年公司一直都在競爭中成長，對於未來維持既定營運成長目標，很有信心。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

遠超預期！魏哲家宣布2026年資本支出520-560億美元 台積電adr盤前急漲

「神山」法說會釋利多！持有4成台積電的00881 確定1/19日除息2.65元