2025毛豆文化祭「魔豆傳奇」 12/6高雄圓山綠金尋寶趣
【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 農業部農糧署與台灣區冷凍蔬果工業同業公會，本(26)日共同在高雄圓山大飯店舉行記者會，宣布去年停辦的毛豆文化祭「魔豆傳奇」活動，今年訂在12月6日恢復舉辦，並且移師到屏東縣南州鄉崁頂農場，重頭戲開放毛豆田讓民眾下田採毛豆、綠金尋寶趣，參加闖關可免費獲送毛豆，數量多達4000包，不需要報名，當天歡迎各地大小朋友一起來體驗下田採毛豆的樂趣！
農業部農糧署分署長賴明陽表示，每年入秋後很多人都在詢問今年是否有毛豆文化祭活動，這項我國農業最重要的毛豆產業，全台種植面積有九千二百公頃，高雄屏東地區種植就占七成，外銷占七成，一年產值約有廿六億元，因而被譽為「綠金」；而面對中國大陸泰國等低價傾銷競爭，我國在農業改良場不斷的研發品種，以及採收四個小時內就送到工廠加工包裝，各冷凍蔬果工廠業者做好品質管控下，品質第一稱霸全球，舉辦活動也是要讓國內民眾瞭解毛豆營養價值高。
▲農糧署南區分署賴明陽分署長致詞。（圖／農糧署南區分署）
台灣區冷凍蔬果工業同業公會理事長魏東啓說，2014年舉辦「魔豆傳奇」活動以來，今年已是第九屆，今年主要活動內容，除照歷次舉辦都準備4000包毛豆，要贈送給到現場並完成闖關的民眾，以及進入毛豆田體驗採毛豆的樂趣順便尋寶，頭獎有黃金，及200份50元的園遊券等各種獎項，限定只有小朋友參加的小油紙傘綵繪，主要是寓教於樂，讓民眾從有趣的遊戲中更認識毛豆，新增「毛豆饗宴」，有毛豆油飯及毛豆濃湯免費品嚐，現場四周有50攤販售各種小農美食文化市集，活動從上午10時到下午2時；採毛豆活動嚴禁攜帶使用各種刀具如鐮刀。
公會冷凍豆類小組召集人劉貴添表示，今年在屏東南州鄉崁頂農場舉辦，緊鄰南州運動公園彩繪稻田旁，從國道3號南州交流道下前往，也可搭火車至南州火車站下車前往，交通方便，現場並有規劃臨時停車場；前任理事長蔡敬虔指出，毛豆在台灣已超過五十年歷史，很多農產品常會碰到「敗市」（意價格崩跌），唯獨毛豆不會，產銷一直很暢通，價格也一直穩定；農業部高雄區農業改良場副場長吳志文表示，我國毛豆品種多是農改場研發出來的，與產業界大家貢獻心力的成果，好的毛豆雖外銷，但內銷的品質一樣好，都是營養價值高。
▲多元毛豆產品。（圖／農糧署南區分署）
台灣毛豆種植分春季、秋季兩期，農糧署統計，我國生產的毛豆每年約有三萬多噸外銷日本，約占日本進口的四成，日本研究毛豆發現其所含的「葉酸」是所有蔬菜中最高，國內也已研發出毛豆飲、毛豆粉等副食品；近幾年也打開歐美的市場約廿五個國家，美國年年都在成長，是僅次於日本的第二位。
▲2025「魔豆傳奇」毛豆文化祭活動海報。（圖／農糧署南區分署）
今年參與主辦的單位還包括建一強冷凍食品、大明食品工業、永昇冷凍食品、禎祥食品；協辦的有宏偉冷凍食品、百賢農產、瓜瓜園企業、富士鮮品及亞細亞食品等，活動現場四周有五十攤販售各種小農美食文化市集，主舞台則有歌舞才藝表演及摸彩，活動從上午10時起下午2時止，歡迎國人一起來參加。
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 8 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 10 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
運動部／昔金牌搭檔王齊麟兩度錯失藥檢 李洋：很嚴重，但他已有設鬧鐘
運動部長李洋26日首次立法院教育及文化委員會進行業務報告，國民黨立委柯志恩質詢時，曬出數據指出目前黃金計畫中最有奪牌希望的10位第一級選手中有2人已經兩度「錯失藥檢」（Unsuccessful Attempt, UA），其中一人就是李洋昔日雙金奧運搭檔王齊麟，再犯一次恐面臨禁賽危機，李洋坦言情況的確嚴重，但指出王齊麟已設鬧鐘提醒，所以應該不會再有類似狀況發生。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 10 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 6 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
日職》不只簽約林安可 西武獅也報價給台電投手王宇傑
日本職棒西武獅2025年球季結束從台灣職棒簽約外野手林安可，其實西武球團對於台灣戰力展現企圖心，10月報價簽約金28萬美元（約合新台幣884萬元）給台灣電力22歲投手王宇傑，少見到業餘打球4年還能獲得海外如此不錯報價，王宇傑拒絕了。TSNA ・ 4 小時前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣
台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 13 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 10 小時前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 1 天前
李多慧「徵員工」條件曝光！月薪4萬起＋機票補助3萬 生日禮1萬
韓籍啦啦隊女神李多慧，來台3年人氣持續攀升，不僅跨足節目及電影，YT頻道日前突破百萬訂閱，隨著工作量遽增，她的製作團隊宣布正式擴編，徵才內容祭出超有誠意的福利制度，讓許多人想前往面試，希望能跟李多慧變成工作夥伴。中時新聞網 ・ 6 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前