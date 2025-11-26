2025毛豆文化祭「魔豆傳奇」 12/6高雄圓山綠金尋寶趣

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 農業部農糧署與台灣區冷凍蔬果工業同業公會，本(26)日共同在高雄圓山大飯店舉行記者會，宣布去年停辦的毛豆文化祭「魔豆傳奇」活動，今年訂在12月6日恢復舉辦，並且移師到屏東縣南州鄉崁頂農場，重頭戲開放毛豆田讓民眾下田採毛豆、綠金尋寶趣，參加闖關可免費獲送毛豆，數量多達4000包，不需要報名，當天歡迎各地大小朋友一起來體驗下田採毛豆的樂趣！

農業部農糧署分署長賴明陽表示，每年入秋後很多人都在詢問今年是否有毛豆文化祭活動，這項我國農業最重要的毛豆產業，全台種植面積有九千二百公頃，高雄屏東地區種植就占七成，外銷占七成，一年產值約有廿六億元，因而被譽為「綠金」；而面對中國大陸泰國等低價傾銷競爭，我國在農業改良場不斷的研發品種，以及採收四個小時內就送到工廠加工包裝，各冷凍蔬果工廠業者做好品質管控下，品質第一稱霸全球，舉辦活動也是要讓國內民眾瞭解毛豆營養價值高。

▲農糧署南區分署賴明陽分署長致詞。（圖／農糧署南區分署）

台灣區冷凍蔬果工業同業公會理事長魏東啓說，2014年舉辦「魔豆傳奇」活動以來，今年已是第九屆，今年主要活動內容，除照歷次舉辦都準備4000包毛豆，要贈送給到現場並完成闖關的民眾，以及進入毛豆田體驗採毛豆的樂趣順便尋寶，頭獎有黃金，及200份50元的園遊券等各種獎項，限定只有小朋友參加的小油紙傘綵繪，主要是寓教於樂，讓民眾從有趣的遊戲中更認識毛豆，新增「毛豆饗宴」，有毛豆油飯及毛豆濃湯免費品嚐，現場四周有50攤販售各種小農美食文化市集，活動從上午10時到下午2時；採毛豆活動嚴禁攜帶使用各種刀具如鐮刀。

公會冷凍豆類小組召集人劉貴添表示，今年在屏東南州鄉崁頂農場舉辦，緊鄰南州運動公園彩繪稻田旁，從國道3號南州交流道下前往，也可搭火車至南州火車站下車前往，交通方便，現場並有規劃臨時停車場；前任理事長蔡敬虔指出，毛豆在台灣已超過五十年歷史，很多農產品常會碰到「敗市」（意價格崩跌），唯獨毛豆不會，產銷一直很暢通，價格也一直穩定；農業部高雄區農業改良場副場長吳志文表示，我國毛豆品種多是農改場研發出來的，與產業界大家貢獻心力的成果，好的毛豆雖外銷，但內銷的品質一樣好，都是營養價值高。

▲多元毛豆產品。（圖／農糧署南區分署）

台灣毛豆種植分春季、秋季兩期，農糧署統計，我國生產的毛豆每年約有三萬多噸外銷日本，約占日本進口的四成，日本研究毛豆發現其所含的「葉酸」是所有蔬菜中最高，國內也已研發出毛豆飲、毛豆粉等副食品；近幾年也打開歐美的市場約廿五個國家，美國年年都在成長，是僅次於日本的第二位。

▲2025「魔豆傳奇」毛豆文化祭活動海報。（圖／農糧署南區分署）

今年參與主辦的單位還包括建一強冷凍食品、大明食品工業、永昇冷凍食品、禎祥食品；協辦的有宏偉冷凍食品、百賢農產、瓜瓜園企業、富士鮮品及亞細亞食品等，活動現場四周有五十攤販售各種小農美食文化市集，主舞台則有歌舞才藝表演及摸彩，活動從上午10時起下午2時止，歡迎國人一起來參加。