2025民歌大團圓「74位民歌手、122首金曲、嗨唱7小時」 數萬人大合唱成經典畫面

「臺北大巨蛋 民歌大團圓」11/22創2025民歌壓軸團圓夜奇蹟，破天荒凝聚74位民歌手化身音樂時空旅人首登大巨蛋引吭高歌，以122首金曲接力打造七小時不斷電民歌時光機，透過「回顧往日」、「重返青春」、「五十年」、「思想起」四大主題橋段巧妙串聯，帶領全場歌迷穿越時光、重返民歌最燦爛的黃金年代！

《臺北大巨蛋 民歌大團圓》以「我們一起唱民歌-迸裂萌芽」VCR揭開首章序幕，帶領全場沉浸在民歌最初的純粹與初心；開場演出由「擎天七美」校園美女率先演繹「金曲小姐」洪小喬成名作〈愛之旅〉、〈你說過〉，緩緩喚起大批歌迷青春時代的第一個記憶點。

其中陶晶瑩以溫暖、透亮的嗓音重新演繹張雨生經典〈天天想你〉、〈這個世界〉，透過柔中帶剛的動人詮釋賦予金曲全新生命外，更瞬間勾起數萬名觀眾的青春記憶掀起第一波大合唱。

來到青春熱力四射的第二篇章「你我都相信 我們曾走過年輕」，宛如把大巨蛋化作一座記憶裡的校園，隨著〈飛揚的青春〉、〈神采飛揚〉奔放旋律活力開場，「大學城」歌手廖柏青、詹育彰、涂佩岑、藍麗婷、胡藝芬、王秀如再度同台，讓滿場歌迷一秒回到學生時代。在第二段最後的三首跨世代金曲〈童年〉、〈光陰的故事〉、〈萍聚〉則邀請此段落歌手一同上台合唱，多達17位歌手以多聲部輪唱，帶領數萬名歌迷肩並肩大合唱，聲浪震響整座大巨蛋，掀起當晚最高潮！

而第三段落「你唱我和 就是五十年」一開場畫風丕變，由「亞洲有氧天王」潘若迪以強力重拍的〈Here We Go〉炸裂開場，瞬間把大巨蛋變成全民律動的大型舞蹈教室！而由吳楚楚、張明智所組成的清清楚楚二重唱則接力帶來重頭戲，以細膩和聲勾勒民歌的深情底蘊詮釋演唱會主題曲〈五十年〉及〈蝶衣〉；隨後登場的實力派民歌手蘇來、江念庭、趙詠華、馬毓芬、黃仲崑、羅吉鎮則分別以獨唱及合唱方式，刻畫出專屬90年代民歌時期的深刻情感。

至於民歌天后曾淑勤、鄭麗絲分別現場演繹各自招牌歌曲〈魯冰花〉及〈何年何月再相逢〉，溫婉而深刻的嗓音一開口便牽動滿場情緒，讓大巨蛋瞬間沉浸在記憶最柔軟的角落；而同樣屬於溫柔聲線的文青天后萬芳則重新演繹民歌手劉藍溪經典民歌〈小雨中的回憶〉及蔡琴的〈再愛我一次〉，出道以來曾多次翻唱民歌經典、並與黃韻玲、胡德夫同台合作的她被視為華語樂壇傳承民歌精神的重要「接棒者」，她表示：「民歌是陪伴她成長的摯友，很開心能登上大巨蛋，與這麼多位民歌傳奇歌手同台，非常榮幸。」

而最終 PART 4「思想起」則以首首耳熟能詳的經典帶出最具象徵性的壓軸篇章。鄭怡以〈月琴〉、〈微風往事〉開場，木吉他合唱團與金韻四小前後登場合唱，同為民歌運動重要象徵的兩組人馬分別以〈生命的陽光〉、〈拜訪春天〉到〈讓我們看雲去〉接力開嗓，刻畫出民歌50年的深刻情感。

壓軸段落由王海玲、楊芳儀、徐曉菁等多位民歌天后接力，〈秋蟬〉、〈留一盞燈〉到〈就要揮別〉逐步堆疊出溫柔卻深刻的離情韻味；當李建復與侯德健罕見同台合唱〈歸去來兮〉、〈龍的傳人〉時，全場瞬間站起，掌聲如海嘯般奔騰，成為本場演出最具歷史重量的時刻。最終壓軸由 74 位歌手全數登台的大團圓合唱〈浮雲遊子〉、〈外婆的澎湖灣〉、〈散場電影〉、〈恰似你的溫柔〉四首壓軸經典，頓時喚起無限青春記憶，不僅再次讓大巨蛋裡響起數萬人的大合唱，更寫下民歌演唱會 50 年來最象徵性的珍貴歷史鏡頭。

