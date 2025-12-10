2025永續供應鏈高峰論壇 中華電信聚焦韌性永續

(記者謝政儒綜合報導)中華電信與商業周刊合作舉辦的「2025永續供應鏈高峰論壇」於今(10)日舉行，主題聚焦於供應鏈韌性突圍，反應熱烈，成果豐碩。永續供應鏈主題論壇至今已邁入第四屆，旨在提升產業對供應鏈永續發展的關注，促進成功經驗交流。今年以「劇變中的韌性升級 供應鏈突圍之道」為主題，由中華電信董事長簡志誠出席，展現中華電信對投入供應鏈發展的重視，國發會副主委彭立沛亦蒞臨致詞，顯示政府對台灣企業韌性發展的支持。







論壇邀請到多位重量級企業講者：宏碁集團創辦人施振榮、台達集團副總裁永續長暨發言人周志宏、中華電信行政長暨執行副總洪維國、智易科技執行副總盧豐裕，以及企業管理專家代表：波士頓顧問公司董事總經理暨全球合夥人馮博堅，共同探討台灣企業如何在全球與環境劇變中強化韌性、保持競爭力。



中華電信董事長簡志誠表示：「當變化成為常態，韌性已成為企業競爭力的關鍵，永續則能讓企業走得更遠。中華電信重視供應鏈夥伴關係，透過自身的經驗分享及制度實施，攜手供應商實踐減碳、永續成長。永續供應鏈的路上，中華電信會持續扮演『供應鏈的賦能者』及『永續的協創者』，以科技賦能轉型升級，用永續為台灣打造更有韌性與競爭力的產業生態系。」



今日論壇中，中華電信行政長暨執行副總洪維國在專題演講中分享，中華電信身為產業領導業者，透過企業經驗與影響力帶動供應商夥伴實踐永續，已累積達142家關鍵供應商與中華電信共同簽署承諾2045淨零排放，並引導關鍵供應商參加CDP氣候變遷問卷調查、取得產品/服務碳足跡證書，定期舉行供應商教育訓練、減碳工作坊，開辦淨零永續學園平台…等多元議合成果。而持續深耕永續營運與減碳淨零兩大關鍵韌性，更是中華電信與供應商夥伴共同協作努力的目標。



本次論壇凝聚產業共識，讓韌性成為永續供應鏈的核心力量。中華電信表示，希望透過經驗交流與企業間共同協力合作，打造穩健、具競爭力的永續供應鏈生態系，攜手邁向台灣企業的永續未來。