2025永續高雄環教成果展博覽會 臺鐵新左營站登場

「二○二五永續高雄‧環境教育博覽會-低碳小旅行×淨零綠校園」五、六日兩天在臺鐵新左營站盛大登場，這次活動由高市府教育局主辦，環保局、新聞局、動保處共同參與；交通部長陳世凱也到場共襄盛舉，展現高雄市推動淨零綠校園、永續教育與環教跨域合作的亮眼成果。(見圖)

主辦單位今(六)日說明，開幕活動在臺鐵新左營站熱鬧展開，由文府國小淨零小講師領軍宣講，並結合大義國中管樂團、仁武國小附幼、文府國小弦樂團表演；今年成果展集結十七個動態展攤及多所學校靜態成果，內容涵蓋減碳、能源轉型、資源循環、生物多樣性等主題，邀請民眾闖關體驗，一起以行動實踐二○五○淨零目標。

教育局主秘歐素雯表示，去年與臺鐵公司南區營運處合作辦理活動相當成功，今年活動再次與臺鐵公司南區營運處合作於臺鐵新左營站辦理，特別感謝陳明助站長協力完成場地規劃、動線整合與安全檢核，促成展覽得於三鐵共構的綠色運輸樞紐舉辦，另外也感謝環球購物中心新左營站友善店家共襄盛舉。期待透過兩天的博覽會，讓師生、民眾藉由闖關活動一同學習，瞭解學校推動環境教育具體行動與課程，並透過搭乘大眾運具或使用環保餐具等方式落實淨零行動。

高雄市環境教育輔導小組召集人及文府國小校長黃意華指出，今年多數學校以「行動學習×淨零永續」為主軸，透過展攤、市集、互動闖關等形式，讓民眾在體驗中瞭解目前環教趨勢、行動與成果；今年活動由該校承辦，感謝環教輔導小組各校協作，讓高雄市的環境教育得以結合地方文化、企業力量與學生創意，展現多元樣態。

臺鐵新左營站陳明助站長提到，臺鐵公司積極投入ESG與綠色運輸，這次合作正是公共運輸回饋社會的重要實踐。

為鼓勵師生及民眾踴躍參與，活動期間出示搭乘大眾運輸工具、騎乘YouBike微笑單車等證明，即可兌換造型貼紙；另使用環保餐具打卡上傳粉絲頁或IG限動，即可兌換小禮。此外，環球購物中心新左營車站也加入行列，鼓勵館內攤商共同響應減塑、循環使用、低碳飲食，讓永續行動融入日常消費情境，歡迎師生及民眾領取闖關卡進行闖關，響應淨零行動。

高雄市環境教育輔導小組協助學校推動環境教育工作，歷年均獲教育部最高額度補助經費，高雄市學校推動環境教育成果豐碩，大樹國小、龍華國中、路竹區大社國小分別榮獲一一四年「國民中小學推動能源教育標竿學校」選拔南區金獎、銀獎及優選獎。

高市府教育局自一一二年起累積培訓四十三名校長、二十八名師長及五十二名學生取得碳盤查相關證照；累計一千一百九十名師生完成淨零通識課程，未來將持續號召更多企業與社區加入環境永續行動，共同打造「永續高雄」的城市願景，讓環境教育從校園擴散到民眾生活中。