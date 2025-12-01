2025永靖謝平安家年華將登場 永安宮「擲筊賽」首獎iPhone 17

▲永靖謝平安家年華即將登場，每年都有精彩表演在永安宮前炒熱活動氣氛，邀請大家一起到永靖呷平安、拜平安(頂新和德文教基金會)。

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】「永靖謝平安家年華」由永靖鄉共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會及成美文化園共同舉辦，活動時間在12/13至12/14，這項文化盛事在彰化縣政府、永靖鄉公所的協助下，以及全鄉24村和社區的用心投入，迄今已邁入第七年，不僅成為「全世界永靖人的家庭日」，每年也吸引許多遊客來永靖朝聖最道地、最有人情味的平安祝福！今年活動包含各村神尊遶境祈福、千人搓湯圓、梅花平安宴，還有永安宮「擲筊賽」最大獎iPhone 17，成美文化園邀請「超級夜總會」演出，味全龍啦啦隊小龍女李多慧和多位球星一起來鬥鬧熱。

謝平安可說是臺灣的感恩節，在傳統農業社會裡，這項傳統儀式通常在秋收舉行，透過祭拜，向天公、神明感謝過去一年的庇佑，「永靖謝平安家年華」特別將謝平安結合冬至團圓搓湯圓習俗，讓「千人封街搓湯圓」成為永靖謝平安最經典獨特的招牌特色，每年詢問度最高的「平安宴」則代表「呷平安」，與親友共同團圓用餐吃下滿滿平安福氣，今年目標席開338桌， 目前已經報名截止。

今年活動邀請了來自永靖24 村各宮廟、共計36座神尊參加遶境活動， 將神明的庇佑帶往每個角落，確保地方平安順遂，保佑信眾。永安宮舉辦的「擲筊迎福謝平安」，只要報名就能獲得限量「永安宮王爺小神衣」乙件，讓信眾在祈求福運的同時，還有機會把大獎帶回家，只要現場擲出最多聖杯，就有機會獲得最新款 iPhone 17 智慧型手機、平安金現金共超過200多份好禮，邀請大家試手氣，為新的一年討個平安好兆頭。

頂新和德文教基金會也邀請職棒味全龍球員陳冠偉、陳子豪、李致霖，以及小龍女李多慧、口水、張晴，一起走進永靖，親自感受「永靖謝平安家年華」的魅力。市集也邀請更多在地與特色攤商共同參與，成美文化園更配合活動開放夜間參觀，推出限定夜市集與煙火秀，並首次邀請《超級夜總會》在永靖演出。

彰化永靖共好協會理事長陳雍讓表示：「邀請大家走進永靖，一起謝平安呷平安、共度團圓，來作客。」，活動詳請請見：https://lihi.cc/ELRx6