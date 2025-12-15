2025永靖謝平安家年華湧進萬人成功塑造永靖家庭日

彰化「2025永靖謝平安家年華」，湧進萬人參與盛會，成功塑造「世界永靖人家庭日」。（圖：頂新和德文教基金會提供）

彰化縣「2025永靖謝平安家年華」盛大在永靖街登場；在「頂新和德文教基金會」號召各界參與下，配合封街「搓湯圓、吃平安宴、舉行36尊眾神遶境祈福」，席開338桌、座無虛席；還邀請《超級夜總會》前來演出酬神，施放180秒煙火秀，吸引破萬人潮，成功塑造「世界永靖家庭日」的盛況！

由「頂新和德文教基金會」、「成美文化園」與「共好協會」共同主辦的「彰化縣2025永靖謝平安家年華」，一連兩天在永靖鄉「永安宮前」盛大登場；主辦單位7年來以「全世界永靖人家庭日」為號召，規模一年比一年盛大；與會的縣長王惠美，感謝「和德基金會」，以愛鄉愛土情懷回饋故鄉，希望能持續和縣府與各界振興地方產業！

前往開幕的「成美文化園區」董事長魏應交，則感謝地方各界認同與支持，讓「永靖謝平安家年華」已經成為「全世界永靖人」的家庭日，希望能永續推展「永靖謝平安」，把在地傳統習俗、宗教文化再度發揚光大！「頂新和德文教基金會」副執行長邱慧珊則表示，所有參與的鄉親都是街坊鄰居、地方的村鄰長與理事長，大家融合在一起感謝彼此、相互幫助，匯集大家一起前來吃「梅花平安宴」不僅凝聚情感，更成為傳承地方宗教文化最穩定的力量！

彰化「2025永靖謝平安家年華」湧進萬人、盛況空前；吸引「味全龍」職棒球星與啦啦隊女神，前往參與盛會。（圖：頂新和德文教基金會提供）

永靖共好協會理事長陳雍讓則感謝「頂新和德文教基金會」的發起以及長期支持，讓「共好協會」成功的和全鄉24個村莊相連結，各地如有什麼活動，「共好協會」就充當協調與相互合作的橋樑，「永靖謝平安」就是最典型的大型活動；希望透過「謝平安」讓居民和外地民眾能接觸與體驗永靖小鎮的在地文化與人情特色，讓更多人願意走進永靖小鎮。

頂新和德文教基金會還特別邀請「味全龍」球員陳子豪、陳冠偉、李致霖與小龍女李多慧、口水、張晴現身「永靖謝平安家年華」，以活力演出與合影互動，與鄉親一同謝平安、呷平安！讓整體活動吸引破萬的爆滿人潮，場面是熱鬧滾滾、盛況空前！（李河錫報導）