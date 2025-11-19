2025泌尿醫學國際研討會 八國專家探究醫學新趨勢

TICS-2025泌尿醫學國際研討會，研討會將於11月21日與22日登場。（圖：童綜合醫院提供）

童綜合醫院今年與台灣新創醫療學會、台灣泌尿科醫學會、台灣專科護理師學會、財團法人童傳盛文教基金會、中華民國泌尿腫瘤關懷協會與國立中興大學生命科學院共同主辦TICS-2025泌尿醫學國際研討會，研討會將於11月21日與22日登場，19日舉辦「TICS-2025泌尿國際研討會啟動記者會」。TICS-2025泌尿國際研討會主席暨童綜合醫院董事長童敏哲表示， TICS國際研討會已經辦理第三屆，成為匯聚全球頂尖專家，分享最新研究成果、探討前瞻性議題的重要會議，為未來的研究和臨床實踐開啟新的門戶。

TICS-2025泌尿國際研討會聯合主席暨童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉指出，這次研討會是以「GLOBAL CONNECTION」為核心精神，承續TICS-2024的基礎，進一步拓展泌尿醫學的新視野，邀請了來自美國、韓國、日本、新加坡、印度、英國、法國的醫學巨擘，與台灣醫療專家共同交流分享。這次研討會主題是「泌尿醫學新時代：創新·精準·整合」，聚焦泌尿醫學的未來發展方向，深入探討創新技術、精準醫療與跨領域整合，如何改變泌尿疾病診斷與治療的格局。透過匯聚全球頂尖專家與研究者，TICS2025將打造一個國際化的學術平台，推動醫學研究成果的交流與分享，並促進跨國合作，攜手探索泌尿醫學的最新進展與未來挑戰。

活動現場除了介紹TICS-2025泌尿國際研討會的主軸重點外，更由直覺公司楊繼盛副總裁頒贈泌尿達文西SP觀摩中心獎牌給歐宴泉院長，正式對外宣布歐宴泉院長成為率先取得「泌尿科達文西SP手術觀摩中心」指導老師資格的醫師。童綜合醫院自今年5月23日引進建置完成最新型達文西單孔機械手臂手術系統（SP）的醫療機構後，由歐宴泉院長率先進行達文西單孔攝護腺癌根除手術，全院各部科至今完成共250例手術，歐院長已經成功執行突破50例手術，單一微小切口手術讓更多患者獲得更優質的預後與生活品質。

直覺公司總裁暨總經理楊繼盛表示，直覺公司不僅提供達文西手術系統，更致力於打造完整的醫療生態圈，從模擬訓練、臨床觀摩到指導老師培育，建立系統化的培訓機制。這次很榮幸頒發「泌尿科達文西SP手術觀摩中心」國際認證給歐宴泉院長，代表童綜合醫院正式成為重要培訓基地，將培育更多優秀泌尿科醫師，讓更多患者受惠於國際級的醫療照護品質。

另外，這次研討會促成全球翹楚聚首，深入剖析泌尿科相關疾病的新興課題，並關注與其相關的最新醫學技術和治療方法。最重要的環節為進行示範手術，除了童醫院進行達文西SP攝護腺根除手術示範以外，還包括美、日、韓等國的手術經驗交流。也安排演講者將分享泌尿AI、創新泌尿科治療、公共醫療政策未來前景和尖端機器人手術的發展。還有護理方面，為因應達文西機械手臂手術之發展，手術團隊如何學習及獲得相關的專業知識與技能，以確保病人安全；故邀請國內外專家提供國際規範與新知，希望藉由專家的指導與現場觀摩，能夠縮短手術團隊對精密器材處理、高科技連動床使用及手術壓傷預防的學習曲線，以提供更優質的護理照護品質。

研討會中更聚焦討論新世代AI、大數據等醫學科技於現代醫學場域的實踐與整合，以提高病人的治療效果和增加護理服務的便利性。希望透過研討會來促進國際交流，讓專家們集思廣益，交流最新研究進展一同推動泌尿醫學的嶄新篇章。（張文祿報導）