2025泌尿醫學國際研討會 八國專家探究醫學新趨勢
童綜合醫院今年與台灣新創醫療學會、台灣泌尿科醫學會、台灣專科護理師學會、財團法人童傳盛文教基金會、中華民國泌尿腫瘤關懷協會與國立中興大學生命科學院共同主辦TICS-2025泌尿醫學國際研討會，研討會將於11月21日與22日登場，19日舉辦「TICS-2025泌尿國際研討會啟動記者會」。TICS-2025泌尿國際研討會主席暨童綜合醫院董事長童敏哲表示， TICS國際研討會已經辦理第三屆，成為匯聚全球頂尖專家，分享最新研究成果、探討前瞻性議題的重要會議，為未來的研究和臨床實踐開啟新的門戶。
TICS-2025泌尿國際研討會聯合主席暨童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉指出，這次研討會是以「GLOBAL CONNECTION」為核心精神，承續TICS-2024的基礎，進一步拓展泌尿醫學的新視野，邀請了來自美國、韓國、日本、新加坡、印度、英國、法國的醫學巨擘，與台灣醫療專家共同交流分享。這次研討會主題是「泌尿醫學新時代：創新·精準·整合」，聚焦泌尿醫學的未來發展方向，深入探討創新技術、精準醫療與跨領域整合，如何改變泌尿疾病診斷與治療的格局。透過匯聚全球頂尖專家與研究者，TICS2025將打造一個國際化的學術平台，推動醫學研究成果的交流與分享，並促進跨國合作，攜手探索泌尿醫學的最新進展與未來挑戰。
活動現場除了介紹TICS-2025泌尿國際研討會的主軸重點外，更由直覺公司楊繼盛副總裁頒贈泌尿達文西SP觀摩中心獎牌給歐宴泉院長，正式對外宣布歐宴泉院長成為率先取得「泌尿科達文西SP手術觀摩中心」指導老師資格的醫師。童綜合醫院自今年5月23日引進建置完成最新型達文西單孔機械手臂手術系統（SP）的醫療機構後，由歐宴泉院長率先進行達文西單孔攝護腺癌根除手術，全院各部科至今完成共250例手術，歐院長已經成功執行突破50例手術，單一微小切口手術讓更多患者獲得更優質的預後與生活品質。
直覺公司總裁暨總經理楊繼盛表示，直覺公司不僅提供達文西手術系統，更致力於打造完整的醫療生態圈，從模擬訓練、臨床觀摩到指導老師培育，建立系統化的培訓機制。這次很榮幸頒發「泌尿科達文西SP手術觀摩中心」國際認證給歐宴泉院長，代表童綜合醫院正式成為重要培訓基地，將培育更多優秀泌尿科醫師，讓更多患者受惠於國際級的醫療照護品質。
另外，這次研討會促成全球翹楚聚首，深入剖析泌尿科相關疾病的新興課題，並關注與其相關的最新醫學技術和治療方法。最重要的環節為進行示範手術，除了童醫院進行達文西SP攝護腺根除手術示範以外，還包括美、日、韓等國的手術經驗交流。也安排演講者將分享泌尿AI、創新泌尿科治療、公共醫療政策未來前景和尖端機器人手術的發展。還有護理方面，為因應達文西機械手臂手術之發展，手術團隊如何學習及獲得相關的專業知識與技能，以確保病人安全；故邀請國內外專家提供國際規範與新知，希望藉由專家的指導與現場觀摩，能夠縮短手術團隊對精密器材處理、高科技連動床使用及手術壓傷預防的學習曲線，以提供更優質的護理照護品質。
研討會中更聚焦討論新世代AI、大數據等醫學科技於現代醫學場域的實踐與整合，以提高病人的治療效果和增加護理服務的便利性。希望透過研討會來促進國際交流，讓專家們集思廣益，交流最新研究進展一同推動泌尿醫學的嶄新篇章。（張文祿報導）
其他人也在看
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
空腹血糖210！54歲男靠3招不吃藥降血糖 連血壓血脂也變正常
54歲男上班族員工健檢發現空腹血糖高達210mg/dL，因為自己的爸爸就是因糖尿病引發心肌梗塞過世，決心不靠藥物、力行飲食控制和生活型態改變逆轉三高。他早睡早起、每日散步、控制碳水化合物與油脂攝取等方健康2.0 ・ 19 小時前
他耳朵「1處冒焦黑斑點」！檢查竟罹大腸癌 醫嘆：第三期了
耳朵異狀也可能透露大腸健康！中醫師吳宏乾分享，他曾在義診時遇到一名患者，因長期失眠前來求診，發現對方耳廓附近出現「焦黑色斑點」，且有腹瀉、排便帶血等狀況，推斷可能是大腸出問題，患者趕緊到醫院做檢查，發現患「第三期大腸癌」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
梁云菲輕生獲救...什麼是「前額葉失能」？精神科醫解析非典型憂鬱症如何悄悄發作
35歲「國光女神」梁云菲驚傳輕生未遂獲救，17日她透過社群報平安，證實目前留院觀信傳媒 ・ 1 天前
天天喝珍珠奶茶！32歲男司機「精蟲變成碎片」 悲涼下場曝光
珍珠奶茶香甜好喝，不過切記別「當成水喝」！茂盛醫院家醫科醫師呂昀珊分享一起案例，這名年僅32歲的貨車司機，每天都來杯珍奶，結果結婚兩年他的妻子都沒有懷孕。他到醫院診斷後發現，空腹血糖竟然高達近680 mg/dL，幾乎無法分泌胰島素，甚至「精蟲都變成碎片」，相當駭人。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
日本流感大爆發！醫揭「海外感染真相」：90%重症因硬要玩 教6招自保
流感不是最可怕的，可怕的是你人在國外，醫療不熟、語言不通、身體又虛，那才是真正的重症風險。重症醫師黃軒分享，只要做到以下6招，你不只能避免海外被流感「電爆」，甚至能讓你的旅行更輕鬆、更安全、更自在！ 如何避免在海外得流感重症？ 1、出國前至少2週打一劑流感疫苗流感疫苗是所有出國族客的最強護身符。研究顯示：可降低 40–60% 感染風險；病程較短、重症與住院率大幅下降。2、長途飛行記得「保濕鼻腔」很關鍵飛機上的濕度常低於 20%，比沙漠（25%左右）還乾。乾燥鼻腔會讓黏膜防禦力下降，讓病毒更容易黏上你。飛機上的「鼻腔保命三步驟」：．生理食鹽水噴鼻：每2–3小時補一次水分，讓黏膜保持「濕潤+活著」。．多喝水：不是口渴才喝，是持續補．不要喝酒：酒精會讓黏膜更乾，更脆弱。而且在飛機上代謝酒精會更慢，頭會更痛。3、隨身攜帶「抗流感的急救包」．口罩：密閉人群＝病毒高速公路。戴著就對了。．乾洗手：每次摸過門把、桌面、電梯按鈕→手不是手，是病毒停機坪。兩滴酒精，比你想的更管用。．生理食鹽水鼻噴劑：讓鼻腔一直處於「濕潤防守模式」。保持濕潤→纖毛活動正常→病毒難黏上。乾燥＝病毒穿牆模式ON。．加碼妙招：在常春月刊 ・ 16 小時前
小雪將至！ 「4生肖」健康亮紅燈 開運養生禁忌一次看
24節氣之一「小雪」，將於2025年11月22日（六）早上9時36分正式到來。社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，小雪意味著天氣轉冷、雨水逐漸轉為雪，但因地氣尚未完全冰寒，降雪量仍不大。《群芳譜》亦記載：「小雪氣寒而將雪矣，地寒未甚而雪未大也。」楊登嵙提醒，進入小雪後的半個月內，「4生肖」健康運勢將轉弱，特別要留意身體保養。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
嘴巴長皰疹不只是免疫差！醫揭「大腦未來風險」 曝5建議：讓身體語言變保護行動
嘴角的小水泡，與大腦退化暗藏祕密連結？基因醫師張家銘近日表示，在門診裡，他常聽到這樣的話，「張醫師，我嘴巴最近又長皰疹了，是不是太累了？」大家對唇皰疹的印象大多還停留在壓力太大、熬夜太多、免疫差等表層原因，但其實小小的皰疹，背後可能是在提醒「大腦未來的風險」。鏡報 ・ 13 小時前
北市公費流感疫苗只剩12萬劑 「三類人」再不打恐落空
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 天氣正式轉冷，疾管署預估最快12月上旬就會再有一波流感疫情上升，打疫苗手腳可得快！台北市衛生局今（18）日公布，截至11月17日止，台北市公費流感疫苗僅剩餘約12.3萬劑，呼籲長者、幼兒及慢性病患者等符合公費疫苗接種資格者應儘速接種。 台北市衛生局表示，統計10月1日至11月16日，台北市流感併發重症病例總計有30例...匯流新聞網 ・ 1 天前
李多慧長年維持48公斤！早餐吃「蘋果沾花生醬」 自製菜單公開：好吃又能減肥
南韓啦啦隊女神李多慧來台超過3年，在球場上跳舞時充滿爆發力，但私下形象又相當親切可愛。外界常好奇她如何在保持良好體力的同時，又長年把體重控制在48公斤，她近日在 YouTube 上傳新影片，難得公開日常飲食控制方法，立刻吸引大量粉絲點閱討論！姊妹淘 ・ 1 天前
糖尿病悄悄「偷視力」 三分之一患者不知已視網膜病變
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 糖尿病多年高居十大死因之ㄧ，根據國健署統計，全國糖尿病友超過200多萬，但多數人易忽略的是，糖尿病不僅影響血糖，更可能「偷視力」。亞東醫院眼科部主任王嘉康警告，臨床統計發現，近三分之一糖尿病患可能已出現「糖尿病視網膜病變」卻毫無自覺，而糖尿病患失明的風險高達一般人的25倍。 亞東醫院即日起至21日舉辦「守護甜蜜視界～...匯流新聞網 ・ 11 小時前
有點不敢吃蛋？ 營養師曝「5食物」也能補足蛋白質！
芬普尼雞蛋事件影響至今，許多民眾暫時不敢食用雞蛋，擔心蛋白質攝取不足。營養專家指出，日常生活中有多種食物可以替代雞蛋的蛋白質來源，只要均衡攝取不同種類的食物，就能安心補足營養，無須過度擔憂。中天新聞網 ・ 15 小時前
實測曝光！瘦瘦針停打1年「體重回彈14%」 醫：不可能一勞永逸
瘦瘦針減重藥物「猛健樂」雖然效果顯著，但許多人關心停藥後體重是否會快速反彈。根據一項刊登於國際頂尖醫學期刊《JAMA》的大型臨床試驗，停藥一年後體重平均反彈14%，雖然未完全回到治療前狀態，但也證實減重如同馬拉松，沒有任何減重方法能「一勞永逸」。中天新聞網 ・ 1 天前
真有魔力？她多年「被自己鼾聲雷動吵醒」 一躺「神奇沙發」卻爽睡5小時！醫揭原因
被自己的打呼聲吵醒，是什麼樣的痛苦？一名年輕女子多年來夜夜受折磨，直到在「神奇沙發」上意外睡著5小時，完全沒有被自己的鼾聲吵醒！她以為沙發會魔法，沒想到檢查結果揭露真正原因——竟然是「姿勢性睡眠呼吸中止症」！鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
冬天「喝1飲品」醫大推！助暖身、促進代謝 還能穩定血糖
天氣逐漸轉冷，容易出現手腳冰冷的情形，除了添衣保暖外，也可適量飲用薑茶。營養醫學專家劉博仁提到，最新研究發現，薑不只有助於抗發炎、抗氧化，還能擴張末梢微血管、增加循環，達到暖身的作用，而冬天泡薑茶優先選老薑，若怕辣可用嫩薑，但保暖效果較溫和。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
女星驚見甲狀腺結節！3營養素護甲狀腺 2飲食法助防癌
51歲台語歌手楊慧絜半年前做全身健康檢查時，赫然發現有3顆甲狀腺結節，讓她擔心影響嗓音。哪些飲食會影響甲狀腺功能？營養師黃淑惠提醒，甲狀腺亢進患者要控制碘的攝取，而維生素D、硒、鋅是保護甲狀腺的重要元健康2.0 ・ 19 小時前
晚期存活率僅5%！他長年菸檳酒突出現吞嚥不順 一檢查竟罹「2癌症」
48歲的張先生長年抽菸、喝酒、嚼檳榔，今年初出現喉嚨異物感與吞嚥不順，本以為只是發炎，至耳鼻喉科檢查卻發現下咽部有腫瘤。進一步胃鏡檢查又在食道中、下段發現癌變，經切片確診為「鱗狀細胞癌」，並已合併淋巴轉移，為第三期食道癌合併第四期下咽癌。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
「腎絲球腎炎」不痛不癢 尿液變色別輕忽
小張是一名上班族，平時身體健康，某天卻驚覺尿液偏紅，原本以為是吃火龍果造成的，沒想到幾天後泡泡尿不散，顏色更為深沉。就醫檢查發現有蛋白尿和血尿，確診為「腎絲球腎炎」。由於腎絲球腎炎早期幾乎沒有明顯症狀，不少人往往拖到腎功能受損，甚至演變成慢性腎臟病（CKD）才被發現。聯合新聞網 ・ 1 天前
日本有事「流感暴衝1.5倍」！ 疾管署發話行前快做一事
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 近期要赴日本旅遊的民眾，小心流感！疾管署發言人曾淑慧今（18）日指出，「今年日本疫情走向跟台灣類似」，也大概提早一個月左右進入流行期，且近一週快速上升，個案數多了1.5倍，若本身屬於高風險族群，最好提早二週接種公費流感疫苗再出門；如果不符合公費接種條件者，也可以跟醫師討論評估是否自費接種。 國內目前流感疫情仍一路緩降...匯流新聞網 ・ 1 天前