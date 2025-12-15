2025泰國外送排行榜揭曉！打敗炸雞奪冠的竟是這道泰國美食

【看見泰國 VisionThai】泰國外送最近大家都在點什麼？2025年泰國外送美食排行出爐，帶你一次看懂泰國人飲食趨勢。根據LINE MAN Wongnai近日公布數據，統計出全泰國最常被點的五大餐點，幾乎被經典泰國美食包辦，甚至出現多年來罕見的排名洗牌，備受青睞的國民美食「泰式炸雞」竟然被青木瓜沙拉擠下王位了！快來看看泰國外送美食前五大排名，你吃過幾樣？

第一名：魚露醃蟹青木瓜沙拉

以青木瓜、醃蟹與發酵魚露製成的Som tam pu pla ra，今年以超過800萬份的點餐量奪下冠軍，成為多年來首度擊敗炸雞的料理。這道風味強烈、發酵氣息鮮明的涼拌料理，象徵泰國人對「辣、香、重口味」的高度忠誠，也顯示傳統地方飲食在外送市場中依然具備強大號召力。

魚露醃蟹青木瓜沙拉奪下泰國外送平台點餐量第一名（來源：看見泰國 VisionThai）

第二名：炒飯

炒飯持續穩居排行榜前段班，成為最「不出錯」的外送選項。從豬肉、雞肉到海鮮版本，炒飯兼具飽足感與高度客製彈性，無論是快速解決一餐，或是不想花時間思考菜單，都是多數泰國人最熟悉的日常選擇。

泰式炒飯為泰國外送平台點餐排名第二名（來源：看見泰國 VisionThai）

第三名：炸雞

雖然今年將冠軍寶座讓給魚露醃蟹青木瓜沙拉，但炸雞依舊是泰國外送平台上熱賣品項之一。老少咸宜、適合分享，讓炸雞成為從學生族群到家庭客層都高度依賴的「萬用型美食」。

泰式炸雞雖然今年不是冠軍，但依舊是人氣美食。（來源：看見泰國 VisionThai）

第四名：海南雞飯

口味清爽、製作標準化的海南雞飯，長年被視為「不踩雷」代表。特別在午餐時段，海南雞飯因不油不辣、出餐速度快，深受上班族與學生族群青睞，是外送平台上極具穩定度的存在。

海南雞飯是外送平台中被認為不易踩雷的代表（來源：看見泰國 VisionThai）

第五名：嘎拋脆皮豬肉飯

被泰國人戲稱為「不知道要吃什麼就點它」的嘎拋脆皮豬肉，再次穩坐前五名。結合酥脆豬肉、九層塔與香辣調味，這道料理完美體現嘎拋系列在泰國飲食文化中不可撼動的國民地位。

從2025年泰國外送排行榜就能看出，泰國人最愛的還是那些熟悉的味道。你到泰國旅遊最愛吃的美食，有沒有在榜上呢？

嘎拋脆皮豬肉飯是泰國人沒特別想法就會點的餐點唷（來源：看見泰國 VisionThai）

