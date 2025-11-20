【2025泰國聖誕節】曼谷百貨聖誕樹集合！打卡迪士尼、韓國SML、泡泡瑪特樂園

【看見泰國 VisionThai】2025泰國聖誕節開跑！今年五大曼谷百貨推出不同主題，從 centralwOrld的迪士尼聖誕城、CENTRAL EMBASSY的韓國SML，到Siam Paragon的POP MART 樂園，再到ICONSIAM燈光水舞秀與 Terminal 21 Rama3 河畔雪景，整座城市都被節慶氛圍包圍，往下看跟著小編帶你逛2025曼谷聖誕節！

曼谷聖誕節必去1：centralwOrld

2025曼谷聖誕節centralwOrld打造迪士尼樂園（來源：官方社群）

喜歡迪士尼的朋友今年一定要衝centralwOrld！除了東南亞最高、35 公尺巨型聖誕樹外，米奇米妮、玩具總動員、動物方城市等人氣動畫場景也全面登場，7 大區域滿滿都是精緻可愛的打卡點。現場還能入手限定周邊、期間商品，特定時段更會「浪漫飄雪」，拍照氛圍感直接拉滿。（詳細活動：2025迪士尼奇幻聖誕城亮點一次看）

此外還有市集與音樂活動一路陪你嗨到跨年，整個12月都充滿節慶氣氛！

曼谷聖誕節必去2：CENTRAL EMBASSY

今年CENTRAL EMBASSY聖誕節結合許多SML角色打造超可愛聖誕氛圍（來源：官方社群）

韓國人氣IP「黏黏怪物研究所(Sticky Monster Lab)」來了！今年CENTRAL EMBASSY聖誕節結合許多SML角色打造超可愛聖誕氛圍，不僅有許多禮物盒、大型人偶，仔細挖掘還能看到聖誕樹上的小掛飾也是經典角色。

曼谷聖誕節必去3：Terminal 21 Rama3

Terminal 21 Rama 3被金色燈飾環繞，湖畔倒影遠看就像冬季童話。（來源：官方社群）

Terminal 21 Rama 3 今年一樣很夢幻，河畔百貨被金色燈飾環繞，聖誕樹與遊船倒映在水面，直接變身冬季童話。來這裡拍一張，聖誕氣氛滿分。

地點：Terminal 21 Rama3（點我看地圖）

官方社群：FB、IG

曼谷聖誕節必去4：Siam Paragon暹羅百麗宮

2025聖誕節Siam Paragon結合POP MART打造沉浸式樂園POPLAND（來源：官方社群）

今年聖誕節Siam Paragon結合POP MART打造沉浸式樂園POPLAND，有5公尺高的MOLLY、SKULLPANDA、HIRONO、MOKOKO巨型公仔，還有泡泡瑪特的夢幻聖誕樹。同時也是是POPLAND首度在海外舉辦大型快閃活動，占地超過1000平方公尺，等你來打卡拍照！（詳細活動：曼谷聖誕節POPLAND暹羅百麗宮打造沉浸式樂園）

曼谷聖誕節必去5：ICONSIAM暹羅天地

ICONSIAM以巨型聖誕樹打造沉浸式燈光旅程（來源：官方社群）

ICONSIAM以巨型聖誕樹打造沉浸式燈光旅程（來源：官方社群）

ICONSIAM是「2025年曼谷燈光藝術節(Vijit Chao Phraya 2025)」重點表演場域之一，今年以巨型聖誕樹打造沉浸式燈光旅程，主秀「The THAICONIC Lighting Symphony」 以泰式旋律結合西方樂器，燈光隨音樂律動，每晚三場演出。之後緊接東南亞最長水舞秀「The ICONIC Multimedia Water Features」，以燈光、噴泉、音效呈現震撼視覺，河畔一路看好看滿。（活動資訊：2025曼谷燈光藝術節點亮14個地標）

燈光秀＆水舞秀日期：即日起至12月23日

時間：燈光秀每晚 18:55、19:55、20:55 ; 水舞秀每晚 19:00、20:00、21:00

地點：ICONSIAM（點我看地圖）

官方社群：FB、IG

今年曼谷聖誕節亮點爆棚！從迪士尼到潮流 IP、從光雕水舞到河畔雪景，各大百貨都推出限定驚喜。快揪朋友一起走跳 2025 暖心曼谷，把節日氛圍拍好拍滿！

