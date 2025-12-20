2025洄瀾美展開幕暨頒獎 26作品脫穎而出

花蓮縣文化局為鼓勵藝術創作，探索藝術內涵及表現，回應時代精神，自1995年起辦理「洄瀾美展」，至今已邁入第28屆。

今年洄瀾美展分為四類組：當代藝術創作類及經典媒材創作類－東方媒材組、西方媒材組、立體造型組，除了我國參賽者外，亦有來自馬來西亞、中國、英國、南韓、澳大利亞、捷克等各地藝術家報名，共計383件作品參賽。經各階段評審，其中26件作品脫穎而出，於花蓮美術館共同展出。

十二月二十日於花蓮美術館一樓舉辦2025洄瀾美展開幕暨頒獎典禮，現場除了藝術家之外，與會貴賓包含花蓮縣文化局代理局長曾之妤、花蓮縣政府北區服務中心副主任張治華、花蓮縣議會秘書劉宋斌、胡仁順議員服務處執行長秦子媛、楊華美議員服務處助理楊華妙、張美慧議員服務處副主任賴子羚、韓林梅議員服務處主任吳瑞斌、花蓮市公所秘書蘇浩然、新城鄉公所主任胡麗琴、東華大學藝術與設計學系教授田名璋以及青溪新文藝學會總幹事田傳道等人到場共襄盛舉，共同見證獎項揭曉的榮譽時刻（見圖）。

廣告 廣告

本屆當代藝術創作類首獎－洄瀾獎由來自香港的藝術家潘思俊獲得，目前就讀東華大學藝術與設計學系，其獲獎作品《石之記憶》以裝置的方式，探討時間、聲音與物質之間的關係，優選獲獎者包含簡莉芸、危俊華、許彤、何郁琦、謝騆瑜。經典媒材創作類－東方媒材組金獎為張家榮《夢洄瀾潭》，銀獎為林錦芳《異次元無極限之六》，銅獎為周季蓉《窗、與「Mondrian」的對話》；西方媒材組銀獎為林暉恩《山海》，銅獎為李麗琴《滂沱大雨的黃昏市場》及高海蓮《jia bi佳比》；經典媒材創作類－立體造型組金獎為蔡伊鈞《山靜?靜心》，銀獎為施承澤《雲山水》，銅獎為張晏菘《71°》。藝術家們透過創作，傳達多樣的生命經驗，以及個人與花蓮的連結。

2025洄瀾美展展覽時間自即日起至115年2月8日止，展出地點為花蓮美術館一樓（花蓮市文復路4號），歡迎大家踴躍參觀！