2025流行語之世堅情／賈靜雯從從容容就靠背 龍千玉自誇嘴軟沒出息

賈靜雯曬出大片美背太香了～用美色反攻大陸就靠妳了。（翻攝自賈靜雯IG）

儘管腦公修杰楷身陷閃兵風暴中，賈靜雯出席中國大陸典禮紅毯，依舊完美展現什麼叫做「從從容容、游刃有餘」，氣場滿到讓網友盛讚「一站就封神」。51歲長醬到底給不給人活？（咬手帕跺腳）紅毯主持人也忍不住追問她的凍齡祕訣，賈靜雯歸功於天秤座的愛美天性，「我還滿自律的，該吃、該睡、該運動，都滿規律。」小編筆記下來了，該睡就睡，因為婚姻中沒什麼問題是睜一隻眼閉一隻眼解決不了的，有的話，那就閉兩隻眼。

龍千玉自誇嘴軟沒出息

龍千玉「呷幼齒顧目睭」，想自賣自誇一番卻又嘴軟說不出口，沒出息～♫

台語歌后龍千玉即將舉辦人生首場個人演唱會，宣傳活動請來「人肉轎子」霸氣出場。記者逼問她，猛男的胸肌觸感如何？龍千玉羞道：「皮膚很好、很有彈性。」接著又說：「當下我真的覺得有回春，感覺我跟他們年紀…（欲言又止）」記者葛格傻眼回：「妳說年紀差不多喔？」讓她笑到無地自容，遮臉直呼：「拍勢、拍勢！」來～世堅神曲請奏樂：睜眼說瞎話～♪妳在胡說什麼啦～姐，妳都64歲了餒！（手心拍手背）

2025流行語之世堅情

時代的巨輪轟隆隆地前進…一年又將過去，徒長一歲的你，老人臭飄出來了嗎？不想被甩尾在好幾條街後，2025流行語趕快惡補起來！第一個就先來複習世堅神曲〈 沒出息〉。

