2025流行語之來哩來／陳美鳳來都來了變魔髮 許光漢暗槓肌密上車囉

陳美鳳化身美豔女教師，這劇情好像在哪看過？小編忽然有個大膽的想法…（快收起那大膽的想法）

今年7月，中國大陸傳出有名「南京紅姐」利用誘騙手段達成千人斬，其中一名受害者到場發現受騙，脫口說出：「來都來了。」成為2025最絕望的迷因哏。說到偽娘必備的假髮，「台灣最美歐巴桑」陳美鳳可是老司機，她擔任「得意假髮」代言人長達14年，不只靠此回春，甚至呷好鬥相報。好姐妹方馨曾為了拍戲剃光頭，私下外出也戴上同品牌假髮，還笑說：「很多人都說像鳳姐。」Hmmm…只要不像紅姐就好嚕～（妹妹頭長假髮忽然大滯銷）

許光漢暗槓肌密上車囉

許光漢自曝超怕冷。來來來～快到小編懷裡取暖。（抱緊不放）

中國抖音女團掀起「上車舞」風潮，「來囉來囉」的洗腦口號，一度席捲全台。原以為「國民老公」許光漢退伍後，大家可以一解相思，沒想到他工作滿檔到不行，好不容易終於來囉～來囉～許光漢出席CANADA GOOSE媒體發表會，雖然全身包緊緊，無緣見到光漢哥哥的8塊腹肌，依舊是帥～好帥，帥到犯規，請上警車，小編要把人帶走。他透露，從國軍online登出後，以新人之姿回歸，「會做一些有趣的項目。」下次請接CK內褲代言，謝謝。

2025流行語之來哩來

「來都來了。」「來囉來囉～上車囉～」別告訴我，你沒聽過這兩句流行語，但出處典故你都知道嗎？來～哩來（招手），跟著流行語小老師補課囉！

