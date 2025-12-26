2025流行語之極簡風／李多慧奶萌外送多會騎 蔡依林台味外洩與眾分

李多慧化身外送員，讓小編決定下輩子要投胎當機車，好想被多慧騎…（←精神病院請來抓人）

聽說新竹市長高虹安最近復職，歡回（=歡迎回來）啊～無血緣的雙胞胎李多慧最近也忙得不可開交，她受邀擔任「Uber EATS應援團長」，這麼可愛的外送員，意圖使人今晚想來點泡菜妹…說錯，是泡菜麵。（舔舌）李多慧分享，自己是外送重度使用者，1週會點7次餐。問她是否曾被外送員認出？李多慧笑說，取餐時都是素顏狀態，沒被認出過。該不會大家以為是高市長吧？還是認出她的人…草已經長這麼高了嗎？（手在胸前比劃）

蔡依林台味外洩與眾分

蔡依林拍的沙丘美照「與眾分」（=與眾人分享）。（翻攝自蔡依林IG）

粉絲不知道敲破幾個碗，蔡依林今年終於推出新專輯《Pleasure》，網友聽完其中一首〈Fish Love〉上網求解：「好像有聽到『勤美』『市區』『台中』，是這樣嗎？」「抱意思」（=不好意思），正確歌詞是「心沒」「死去」「太久」好嗎？虧人家呸姐還遠赴杜拜取景拍MV餒～建議下次來台中IG打卡熱點「大安沙丘」拍就好，記得要找媽媽市長打鼓伴奏喔！（←妳的出發點很好，但請不要出發。謝謝！）

日前台中市長盧秀燕登台表演，真是太令人驚…喜了。（翻攝自台中爵士音樂節YouTube）

2025流行語之極簡風

現代的年輕人哪～不只穿搭愛極簡，就連說話也能省則省。今年吹起的簡語風，除了用「.」代替「點」（如9點變9.），還有「抱意思」「歡回」…你都懂嗎？（推眼鏡）

