2025流行語之脆脆的／黃鐙輝空氣社交丐無情 白潤音天菜童星登大人

黃鐙輝（左）開玩笑說要出借岳母，老婆萁萁（右）想必正在網購算盤吧？中為左光平。

男星邱志宇為了一圓音樂夢，不只賣光手中所有股票，還到膠囊旅館當清潔工，湊足6位數才得以發片。好友黃鐙輝為他站台時，無奈表示無法借錢，但可以出借岳母萁媽，協助對方生活大小事。（邱志宇內心OS：先不用謝謝。）黃鐙輝接著自曝，去年購入4,700萬元新房，每月開銷近30萬元，不過他認為，「聰明的人一定要有負債。」身為買杯珍奶都想分期付款的小編，忽然覺得被肯定，乞丐超人們站粗乃！（驕傲挺胸）

白潤音天菜童星登大人

白潤音這雙勾人的單眼皮，把日系美少男的氛圍感拉滿。

曾被譽為「天才童星」的白潤音，5歲入行，如今已16歲，長成翩翩美少年惹。今年他的作品橫跨大小銀幕，不只演出《我們與惡的距離Ⅱ》《地母》，還在實境節目《星廚之戰》大秀廚藝，會演戲又會做菜還是個小鮮肉，白潤音根本就是全台灣的菜。你好，我吃一點！（伸筷子）揪兜媽爹～你各位冷靜點！小潤今年才高一，大家再忍2年吼～我們先望梅止渴。（打開電腦…）（看白潤音的作品啦，別想歪）

2025流行語之脆脆的

社群軟體「脆」（Threads）延伸出一系列流行語。像是專搶即期品的「乞丐超人」、台日韓網友的美食爭奪哏圖「你好，我吃一點」，用法如下。（大誤）

