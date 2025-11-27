2025浙台文學周「蒼狼一嘯」：浙西（衢州）詩群詩作11首

◆衢州是一本線裝書／余風

翻開衢州的扉頁

金國的喊殺聲驚天動地而來從北宋逃難的那位書生

只來得及帶走一褡褳齊魯的泥土

泥土撒在衢州

他們沒有種下金子 只種下了先賢的典籍

從此，這裡長出了一茬一茬的進士

當刺史，當侍郎，抑或刀筆小吏相對伴君而言

他們更喜歡辯論真理

享受歸田園居的閒適，修籬種菊用治大國的技術烹著小鮮

村裡的菜畦時過千年

仍散發著持笏的手翻耕過的味道每一塊刻著文字的石板

每一頁發黃的族譜

都講述著一位進士的故事

流水串起時間的竹簡宋朝不遠，今天

衢州已被編成一本線裝書讀書成為最美的風景

◆宿紅窯裡／洪加祥

一關窯火，二十年山青水秀我再赴紅窯裡，不為添柴

只為姚志雲的一次畫意詩情

何水法的牡丹足夠火紅足夠溫暖陳虔的枯枝仙桃也能熱烈三千年好友金鑒才在墨裡龍遊又來我家大喜之日一晃四十年過去

我躺在窯上，彤紅的磚色記憶起那褪色的燃燒

不由令人火燒火燎

窯火在升騰，紅窯裡仍在添磚加瓦章安君在紙上又有一波三折

文人畫再憤怒僅限力透紙背

我的心沿孔埠河水的燃燒而再次沸騰聽到昨晚台客古老詩的行吟

然朗兄大和尚的聲聲歸家 天界兄刀起劍落長風難斷窯火又起了！三萬丈的火焰讓雜念在窯間化為灰燼

我躺平在窯裡，八月後等到了繆斯的烈焰擁抱

註：2025 年 1 月 18 日早上草於開化縣紅窯裡，八個月後又寫詩。

◆白雲／岑其

在常人眼裡是雲

在詩人、畫者眼裡是最美的留白一千朵白雲有

一千種生命的意義

一千個充滿遐思的追憶在山澗是隱士

在江上是鄉愁

在夕陽中是永恆的孤獨其中

有一片雲

肯定是屬於你我的前生和來世

註：章安君兄《河流中飛過一千朵白雲》詩畫集感此˙2025 年 11 月 18 日下午

16 點途中即成。

◆紅窯裡 —— 觀老狼紅窯裡畫展／李寂如

是蒼狼的喉嚨便沒有歎息 是蒼狼的牙齒

便會刀一樣露出寒意此地是紅窯裡

巨大的煙囪下多少黃土成磚

多少泥與火百轉千迴 一窯磚可疊我秋風小院可映照古道顏色

一窯爐火也可練出肝膽之氣 練出山崗上那遠古走來的信使

那一聲天地為之一振的蒼狼一嘯

◆童趣園／賴子

這些根，一旦雕成動物再也不能回到土地深處

他們聚集此處

密謀什麼，卻遲遲未見行動

蓄勢，在靜默中將筋骨繃緊他們的眼睛永遠睜著

隨時準備沖出去又絕望得回過頭

孩子笑聲是鮮豔的也沾上香樟的氣味

凝神於自己的生肖動物

這些龐大根雕與他暗暗交換身份

千年根，億年的恐龍 只要吹一口氣都會醒來

借著 3D，借體遁形找回消失的腳印

◆看安君去／徐衛君

今日小雪，看安君去

此時該有豬腳在炊煙中鋪滿香味我們曾丈量過的那幾隻碗

正在嘴角長出新的笑容

昨夜的墨汁還在碟裡半圓形散開

畫筆還保持著修改的姿勢觀音日夜凝視著畫桌

凝視著宣紙裡每一粒光那裡面藏著深夜的星芒一滴滴

注入筆墨紙硯

突然所有藍圖都開始平移向更高處歸位

而安君壓住的那張

在風裡微微顫動 漸漸泛起新芽的顏色

終於明白為何安君總在深夜用紅筆鎖定晨曦的座標

現在整個錢江源都沿著安君山水畫虛線的指向在黎明的剖面裡

升起

現在，楓葉正沿著冬天逆行通往春天的路

還差安君最後一次落筆

◆衢州活法／阿劍

在衢州，人們有兩百萬種活法，兩種泥土顏色，

稻黃，橘紅。

千里崗與仙霞嶺綠脊葳蕤，四省血脈穿行衢江。江郎山，三根銅骨頭撐起半壁天空。

爛柯的空腔子，億萬柑橘跳動野火把的小心臟。

在衢州，妖怪出沒，神仙遊🗎， 前朝鐵城破碎，現世霓虹點燃。道士，和尚，牧師，商賈，黎民，

他們食紅辣，飲綠茶，共酌白的紅的黃的酒，佐以兔頭、鴨頭、魚頭、鴨掌。

在衢州，我有四個親人埋在土裡。我的親人越來越少。

在衢州，我們有兩種死法，

一種生老病死。一種未知生，焉知死。

◆登大考山力竭而坐／崔岩

寺在山頂。他們往上行走

我獨坐落滿松杉枯葉的石階喘息少停氣息平穩，聽見水聲

溪澗越過岩石縫隙往下奔走身形急馳，淙淙汩汩

有時也間以叮咚之音鳥鳴遲緩而幽靜

冬天陽光之下，似有蟲吟野蜂、烏蠅來我身前飛舞

離得近時，以氣吹它，便踟躕而去仰頭，藍天安穩，虯松慈愛

坐於無人的山間古道

有不惑、不懼、不嗔、不怨之寧靜想起香燭煙火迴轉微嗆的俗氣

竟消了那登頂謁佛之念

◆開化古田山述懷／小荒

要隱居，就像黑麂藏于深山老林追逐的，是浮雲

要得道，就去淩雲寺誦經身前是寂靜

身後是功名

朝代繁榮，不抵草木蓬勃朱元璋已不在

唐柏、宋樟、元杉猶存不如果老與洞賓

山中擺擂，與世無爭

山中老虎不咬人

——不像人

人往高處走，山頂有瀑布不如在山腳下

開墾古田，生息繁衍

◆東坪一日／葉大洪

一個家族離開唐朝，越過黃河，長江遠離宮殿，華服，歌舞，殺戮

攀一千多級臺階，來此雲端

生兒育女，安靜得像森林裡偶然掉落的松子

他們以鋤頭與柴刀敘事，用竹籃子收集鳥鳴隨時收集，隨時遺忘

他們抬頭，南山便朝他們走來

而東邊給了日升，西邊給了月落

此刻，光禿禿的枝條是我另一隻手臂柿子其貌不揚，是我另一顆腦袋

至於沉默，是遠離人群的另一種喧嘩我收攏雙翅，像百年古樟那樣站立

註：東坪，衢州北部小山村。據考證，唐武則天時期，李氏後裔中一脈逃難至此，繁衍生息。

◆老炮／章安君

夕照之間

紅窯裡巨大的煙囪如一門老炮指向天空——那無數次撕裂

又無數次煙與火縫補過的天空

儘管它的炮鏜己經掏盡最後一聲巨響但它依然指向天空

保持著那種應有的老炮風度

今夕又是何年 台客們魚貫而入

當翻開《臺灣詩學》

《創世紀》洛夫的漂木從洪荒世紀迎面撞來它會不會變成開化根博園最後的根藝絕筆呢

《大海洋》藏著潛艇的利器 而海面上掠過祥和的《海鷗》

《藍星》的天空梵谷的耳朵在旋轉萬里《乾坤》一擔酒

《秋水》三千：可洗塵、洗耳、洗心

紅窯裡巨大的煙囪是否能開出夢筆生花般的《野薑花》各路《掌門》自是一番百家爭鳴

但《笠》下的一個隱者

它在幻想《萄萄園》葡萄是否小小的星球如某天和火星相撞

莊子會不會從千年的蝶夢中醒來

註：此次「第三屆浙台文學周」活動，其中內容之一：「蒼狼一嘯」，章安君詩集兩岸詩人分享會和畫展，在浙江開化紅窯裡舉行。