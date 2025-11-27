2025浙台文學周「蒼狼一嘯」：浙西（衢州）詩群詩作11首
◆衢州是一本線裝書／余風
翻開衢州的扉頁
金國的喊殺聲驚天動地而來從北宋逃難的那位書生
只來得及帶走一褡褳齊魯的泥土
泥土撒在衢州
他們沒有種下金子 只種下了先賢的典籍
從此，這裡長出了一茬一茬的進士
當刺史，當侍郎，抑或刀筆小吏相對伴君而言
他們更喜歡辯論真理
享受歸田園居的閒適，修籬種菊用治大國的技術烹著小鮮
村裡的菜畦時過千年
仍散發著持笏的手翻耕過的味道每一塊刻著文字的石板
每一頁發黃的族譜
都講述著一位進士的故事
流水串起時間的竹簡宋朝不遠，今天
衢州已被編成一本線裝書讀書成為最美的風景
◆宿紅窯裡／洪加祥
一關窯火，二十年山青水秀我再赴紅窯裡，不為添柴
只為姚志雲的一次畫意詩情
何水法的牡丹足夠火紅足夠溫暖陳虔的枯枝仙桃也能熱烈三千年好友金鑒才在墨裡龍遊又來我家大喜之日一晃四十年過去
我躺在窯上，彤紅的磚色記憶起那褪色的燃燒
不由令人火燒火燎
窯火在升騰，紅窯裡仍在添磚加瓦章安君在紙上又有一波三折
文人畫再憤怒僅限力透紙背
我的心沿孔埠河水的燃燒而再次沸騰聽到昨晚台客古老詩的行吟
然朗兄大和尚的聲聲歸家 天界兄刀起劍落長風難斷窯火又起了！三萬丈的火焰讓雜念在窯間化為灰燼
我躺平在窯裡，八月後等到了繆斯的烈焰擁抱
註：2025 年 1 月 18 日早上草於開化縣紅窯裡，八個月後又寫詩。
◆白雲／岑其
在常人眼裡是雲
在詩人、畫者眼裡是最美的留白一千朵白雲有
一千種生命的意義
一千個充滿遐思的追憶在山澗是隱士
在江上是鄉愁
在夕陽中是永恆的孤獨其中
有一片雲
肯定是屬於你我的前生和來世
註：章安君兄《河流中飛過一千朵白雲》詩畫集感此˙2025 年 11 月 18 日下午
16 點途中即成。
▲章安君畫作
◆紅窯裡 —— 觀老狼紅窯裡畫展／李寂如
是蒼狼的喉嚨便沒有歎息 是蒼狼的牙齒
便會刀一樣露出寒意此地是紅窯裡
巨大的煙囪下多少黃土成磚
多少泥與火百轉千迴 一窯磚可疊我秋風小院可映照古道顏色
一窯爐火也可練出肝膽之氣 練出山崗上那遠古走來的信使
那一聲天地為之一振的蒼狼一嘯
◆童趣園／賴子
這些根，一旦雕成動物再也不能回到土地深處
他們聚集此處
密謀什麼，卻遲遲未見行動
蓄勢，在靜默中將筋骨繃緊他們的眼睛永遠睜著
隨時準備沖出去又絕望得回過頭
孩子笑聲是鮮豔的也沾上香樟的氣味
凝神於自己的生肖動物
這些龐大根雕與他暗暗交換身份
千年根，億年的恐龍 只要吹一口氣都會醒來
借著 3D，借體遁形找回消失的腳印
◆看安君去／徐衛君
今日小雪，看安君去
此時該有豬腳在炊煙中鋪滿香味我們曾丈量過的那幾隻碗
正在嘴角長出新的笑容
昨夜的墨汁還在碟裡半圓形散開
畫筆還保持著修改的姿勢觀音日夜凝視著畫桌
凝視著宣紙裡每一粒光那裡面藏著深夜的星芒一滴滴
注入筆墨紙硯
突然所有藍圖都開始平移向更高處歸位
而安君壓住的那張
在風裡微微顫動 漸漸泛起新芽的顏色
終於明白為何安君總在深夜用紅筆鎖定晨曦的座標
現在整個錢江源都沿著安君山水畫虛線的指向在黎明的剖面裡
升起
現在，楓葉正沿著冬天逆行通往春天的路
還差安君最後一次落筆
▲章安君畫作
◆衢州活法／阿劍
在衢州，人們有兩百萬種活法，兩種泥土顏色，
稻黃，橘紅。
千里崗與仙霞嶺綠脊葳蕤，四省血脈穿行衢江。江郎山，三根銅骨頭撐起半壁天空。
爛柯的空腔子，億萬柑橘跳動野火把的小心臟。
在衢州，妖怪出沒，神仙遊🗎， 前朝鐵城破碎，現世霓虹點燃。道士，和尚，牧師，商賈，黎民，
他們食紅辣，飲綠茶，共酌白的紅的黃的酒，佐以兔頭、鴨頭、魚頭、鴨掌。
在衢州，我有四個親人埋在土裡。我的親人越來越少。
在衢州，我們有兩種死法，
一種生老病死。一種未知生，焉知死。
◆登大考山力竭而坐／崔岩
寺在山頂。他們往上行走
我獨坐落滿松杉枯葉的石階喘息少停氣息平穩，聽見水聲
溪澗越過岩石縫隙往下奔走身形急馳，淙淙汩汩
有時也間以叮咚之音鳥鳴遲緩而幽靜
冬天陽光之下，似有蟲吟野蜂、烏蠅來我身前飛舞
離得近時，以氣吹它，便踟躕而去仰頭，藍天安穩，虯松慈愛
坐於無人的山間古道
有不惑、不懼、不嗔、不怨之寧靜想起香燭煙火迴轉微嗆的俗氣
竟消了那登頂謁佛之念
◆開化古田山述懷／小荒
要隱居，就像黑麂藏于深山老林追逐的，是浮雲
要得道，就去淩雲寺誦經身前是寂靜
身後是功名
朝代繁榮，不抵草木蓬勃朱元璋已不在
唐柏、宋樟、元杉猶存不如果老與洞賓
山中擺擂，與世無爭
山中老虎不咬人
——不像人
人往高處走，山頂有瀑布不如在山腳下
開墾古田，生息繁衍
◆東坪一日／葉大洪
一個家族離開唐朝，越過黃河，長江遠離宮殿，華服，歌舞，殺戮
攀一千多級臺階，來此雲端
生兒育女，安靜得像森林裡偶然掉落的松子
他們以鋤頭與柴刀敘事，用竹籃子收集鳥鳴隨時收集，隨時遺忘
他們抬頭，南山便朝他們走來
而東邊給了日升，西邊給了月落
此刻，光禿禿的枝條是我另一隻手臂柿子其貌不揚，是我另一顆腦袋
至於沉默，是遠離人群的另一種喧嘩我收攏雙翅，像百年古樟那樣站立
註：東坪，衢州北部小山村。據考證，唐武則天時期，李氏後裔中一脈逃難至此，繁衍生息。
▲章安君畫作
◆老炮／章安君
夕照之間
紅窯裡巨大的煙囪如一門老炮指向天空——那無數次撕裂
又無數次煙與火縫補過的天空
儘管它的炮鏜己經掏盡最後一聲巨響但它依然指向天空
保持著那種應有的老炮風度
今夕又是何年 台客們魚貫而入
當翻開《臺灣詩學》
《創世紀》洛夫的漂木從洪荒世紀迎面撞來它會不會變成開化根博園最後的根藝絕筆呢
《大海洋》藏著潛艇的利器 而海面上掠過祥和的《海鷗》
《藍星》的天空梵谷的耳朵在旋轉萬里《乾坤》一擔酒
《秋水》三千：可洗塵、洗耳、洗心
紅窯裡巨大的煙囪是否能開出夢筆生花般的《野薑花》各路《掌門》自是一番百家爭鳴
但《笠》下的一個隱者
它在幻想《萄萄園》葡萄是否小小的星球如某天和火星相撞
莊子會不會從千年的蝶夢中醒來
註：此次「第三屆浙台文學周」活動，其中內容之一：「蒼狼一嘯」，章安君詩集兩岸詩人分享會和畫展，在浙江開化紅窯裡舉行。
其他人也在看
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 11 小時前
「惡性腦瘤手術專家」名醫馬辛一病逝 三總最新回應了
三總神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一是惡性腦瘤手術專家，11月1日才在高雄醫學大學舉辦的腦中風學會年會獲頒終身成就獎，近日...聯合新聞網 ・ 1 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
有片／嚇得整日不敢踏出房間！瑤瑤韓國租屋「遭男房東擅闖」爆衝突 前1天還曾敲門試探
藝人瑤瑤（黃喬歆）近期到韓國旅遊，卻遇上令人驚魂的住宿事件。上週三（19日）晚間，她在當地所入住的房間內時，竟被房東未經允許擅自開門，讓她嚇得整日不敢離開房間、甚至都沒吃東西。直到友人下班陪同前往當地警局報案，警方才協助她搬離。事件曝光後，引起網友熱議，也提醒旅客注意海外住宿安全。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
強冷空氣下週報到！直逼「大陸冷氣團等級」 專家：入冬腳步近了
明（28）日受東北季風影響，再加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，不過週六（29）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，氣象署指出，下週一（12/1）起至下週四東北季風再增強，溫度稍降。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，預期下週二晚上開始南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度，「將會是入冬以來最有感的一次降溫，冬天的腳步近了」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣
台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 15 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 天前
MLB》大谷翔平笑點好低！ 線上記者會誤按、大頭貼是肌肉發達照都讓他大笑
洛杉磯道奇大谷翔平26日透過線上接受媒體聯合採訪。在約20分鐘的採訪中，出現因線上記者會常見狀況而大笑的場面。TSNA ・ 7 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 1 天前
新竹縣長民調藍營全落後 徐欣瑩表態「義不容辭」投入初選
國民黨在新竹縣的縣長人選近期成為焦點，藍營內部已呈現「三強鼎立」的局面，包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委林思銘與立委徐欣瑩都已表態有意角逐。然而，根據一份最新民調顯示，綠營潛在對手、竹北市長鄭朝方的支持度，在與藍營三人的對比中皆取得領先，其中，徐欣瑩落後幅度最小，僅2.9個百分點，而林思銘和陳見賢則都落後超過10個百分點。鏡新聞 ・ 8 小時前