2025海外股票ETF十強出爐！漲幅38％起跳 看表秒懂

2025年海外股票ETF報酬出爐！復華中國5G（00877）漲幅高達97.43%，表現最佳，其後依序是國泰臺韓科技（00735）、元大航太防衛科技（00965）、富邦越南（00885），第一金太空衛星（00910），前五強報酬都超過5成。

至於12月漲幅冠軍：第一金太空衛星，單月報酬率達16.4％，緊追在後的是年度冠軍：復華中國5G（00877），單月漲幅也有13.5％。

2025年MSCI世界指數上漲21%，全球股市當中，漲幅高達75%的韓國KOSPI指數最亮眼，主要是南韓科技股受惠AI發展強勢上揚驅動；至於其他漲勢強勁的股市，多數為新興市場，像是漲幅五成以上的有智利、捷克、巴基斯坦等，而費城半導體指數截至12月30日止，漲幅也高達44%。

廣告 廣告

至於台股全年度漲幅25.7%，位居全球市場中段班，與日經指數全年度26%的表現貼近。

第一金投信分析，預期在全球寬鬆方向，及各國政府財政刺激政策積極推展，可望支撐全球經濟成長復甦，2026年仍是對股票較有利的環境，受惠AI正向評價與樂觀投資情緒，全球風險資產仍將呈現活躍表現，全球AI產業仍是投資主旋律，包括AI全球科技大廠，及台灣AI強勢供應鏈等，此外，投資主軸還可以留意像是太空衛星等創新科技。

第一金太空衛星ETF（00910）經理人曾萬勝強調，美國總統川普全力推動太空衛星發展，像是12月中旬才發布的太空優勢令，確立太空衛星產業至少未來5年的訂單能見度；美國推動的「金穹計畫(Gloden Dome)」美國版天基防禦系統，需要佈署數千顆具備監測功能的低軌衛星，這也有助於相關廠商，如：星球實驗室、黑天科技能在可預期的未來，持續受惠政府訂單需支等。

曾萬勝指出，投資人也可留意像是2026年中可望IPO的SpaceX，擁有最佳行銷手首富馬斯克的加持，可望再推升太空衛星個股的股價競爭效應。

曾萬勝表示，過去被視為追星逐夢的太空衛星產業，近半年逐步出現訂單、營收的實質加持，未來訂單、獲利進一步推升，將成為產業續揚的堅實底氣。

第一金太空衛星ETF為唯一且最純粹的太空衛星概念ETF，投資30檔太空衛星關鍵企業，採取均權配置策略，目前涵蓋四大投資主軸，包括：衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星，及太空探索等，投資區域鎖定美歐亞太空發展重要國家，依序為：美國、日本、歐洲、台灣、韓國等地。

就受益人數來看，根據CMoney統計至12/26，下半年受益人數成長最多的10檔海外股票ETF，以美國電力、航太防衛、日本商社、數位支付，以及太空衛星等5大主題ETF最獲市場青睞，約吸引8.1萬人進場布局。

其中，新光美國電力基建(009805)人氣最旺，下半年來新增逾2.8萬人搶進，成2025下半年海外ETF申購人氣王；元大航太防衛(00965)下半年成長逾1.8萬人排名第二，同樣具高人氣表現，至於富邦NASDAQ(00662)、中信日本商社(00955)、元大S&P 500(00646)與國泰數位支付(00909)，下半年人數也增加逾萬人。

新光美國電力基建ETF(009805)經理人劉恆誌表示，美國電力基礎建設類股，受惠AI基建潮帶動，企業、民生用電的剛性需求暴增、市場成長明確，尤其相關企業在接獲實質訂單挹注獲利下，基本面呈轉機題材，部分關鍵零組件，甚至出現供不應求，積單遞延至2027、2028年後，同時，美國電力已出現併網塞車現象，過去申請發電設施連結現有電網不用2年即可完成商轉，現階段整段過程中位數拉長至5年，更難以想像是美國電力需求暴增下，電力變壓器需求也同步激增，廠商交貨周期從過往1.5年延長至3到4年。

台新投信表示，2025年AI強勁需求外溢，為科技板塊以外的電力基建、公用事業類股，趕上成長週期的順風車，整體電力基建類股表現，目前仍仍處於長線牛市的「早期至中期」階段，受惠於美中爭奪科技霸權外、川普政府持續力推「美國再工業化」國策，預料2026年AI產業投資熱點，將從晶片、模型，移轉至能源、基建等都全面受惠，形成新一波「電力科技新時代」來臨，未來數年成長後勢仍大有可為，值得投資人中長期參與，掌握新一波「AI獲利股」成長新起點。

更多品觀點報導

00900元月除息維持0.075元！年化殖利率6.5％ 想領息最晚這天買

零股、興櫃股票2026年納入抵繳擔保品 數位化追繳通知同步上路！

