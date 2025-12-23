2025淨零綠級獎章 慈濟創標竿

淨零碳排不僅是世界趨勢，更是台灣的目標之一。目前台灣以2030年要減碳30%，2035年減40%為目標，不過也是一個艱鉅的挑戰。慈濟基金會和台中慈濟醫院今年都獲得2025淨零標章綠級獎章的肯定，也代表慈濟為節能和綠能方面做的努力有被看見。

「財團法人中華民國，佛教慈濟慈善事業基金會，榮獲綠級標章，有請劉效成副執行長上台。」

慈濟獲得2025淨零標章綠級肯定，下一步怎麼走，他們早有規劃。

慈濟慈善基金會副執行長 劉效成：「連續幾年下來，我們已經完成49座的，太陽能的案場，就是屋頂型的案場的部分，這些發的電我們大概也，跟相關的夥伴談好，所以明年大概有20%，基金會使用的電，會來自於我們自己發的綠電。」

醫療院所是碳排量最大的企業單位之一，不過像台中慈濟醫院，就藉由全院上下一同節約，也獲得綠級標章。

台中慈濟醫院總務室主任 楊栢勳：「我們會調整我們的上班時間，來節約我們的用電量，另外一個就是，大家一起來做廢棄物的資源回收，透過這樣的方式，我們能夠 在2025，能夠達成一個基本的(淨零)目標。」

減碳不該是個口號，但台灣永續能源研究基金會董事長簡又新也認為，目標越來越高，許多企業知難而退，願意追求自主減碳，非常難能可貴。

台灣永續能源研究基金會董事長 簡又新：「原來是2030年的時候，做25% 減碳目標，現在把它提升到28%2，這個差很多，你不要看那個3% 幾%，差非常多。」

環境變遷署副署長 徐旭誠：「淨零標章一個非常重要的意義，就是自願性 自主管理，自發性地去訂這樣子的一個，目標跟標章，落實來加以執行。」

台灣訂下2030減碳百分之30，2035減40的目標，而2025淨零標章授證典禮，也以此總結了今年20家企業，在台灣永續的足跡。

