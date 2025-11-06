【看見泰國 VisionThai】第11屆「2025清邁設計週」(Chiang Mai Design Week 2025，CMDW2025)將於12月6日至14日展開，主題為「在地加值：創意、科技、永續」(Local Plus: Creativity, Technology, Sustainability)，匯集國際創意夥伴，推出16項重點活動，展現清邁從觀光城市轉型為亞洲創意中心的軟實力。

2025清邁設計週12月登場 從香氛到音樂展現在地創意（來源：官方）

本屆活動由創意經濟局(Creative Economy Agency)北部地區辦公室主辦，在清邁古城區昌莫伊-塔佩區(Chang Moi - Tha Phae)及三帕寬(Sanpakoi)展開。合作夥伴來自中國大陸、台灣、日本、寮國、印度、印尼、菲律賓、新加坡、法國、英國、加拿大和俄羅斯。活動以「創意方程式」為核心，透過加、乘、除、減、無限五大符號，象徵共創新機會、提升國際標準、分享知識創新、降低環境衝擊，以及強化清邁在聯合國教科文組織創意城市網絡(UNESCO Creative Cities Network)的地位。

廣告 廣告

本屆活動以「創意方程式」分為5大主題，一共16場活動。快跟Vision Thau 看見泰國小編一起看看有哪些！

主題1：加(+) Add - 匯集創意力量

「創造香氣，創造意義」(Make Scents, Make Sense)：將香氛重新定義為泰國創意資本，在TCDC清邁展出

「回家俱樂部」(The Homecoming Club)：Thairath Plus策劃，探索北部創意生態系統

「CMDW × 芒果藝術節」(Mango Art Festival)：主題「2025寶藏發現」，在De Siam古董倉展出

「清邁吼」(Chiang Mai HO Zix)：集結40多組在地藝術家演出

詩麗吉王太后紡織博物館展覽：展出八種泰國皇家服飾風格

2025清邁設計週12月登場（來源：官方）

主題2：乘(×) Multiply - 提升國際標準與合作

LABBfest. 2025：國際音樂節，邀請8國藝術家演出

國際設計展集結優秀作品

「品味工藝：飲食藝術」(CRAFTed of Taste)：法國與清邁陶藝家共創

「夢想之家計畫」(Yumeie Dream House Project)：與日本神戶設計創意中心合作

2025清邁設計週12月登場（來源：官方）

廣告 廣告

2025清邁設計週12月登場（來源：官方）

主題3：除(÷) Divide/Share - 分享知識與創新

「兒童創意力量」(Kids' Creative Power)：劇團展覽、講座和表演

「RILA-亞洲再生材料集體」：探索「成長材料」未來

「清邁數位創意節」：數位藝術和內容產業交流平台

2025清邁設計週12月登場（來源：官方）

2025清邁設計週12月登場（來源：官方）

主題4：減(−) Subtract - 降低環境衝擊

「POP Market」：創意工藝市集，展售永續設計作品

「城市創造者」展覽：帕府、楠府、素可泰、披集府四省特色展示

2025清邁設計週12月登場（來源：官方）

2025清邁設計週12月登場（來源：官方）

主題5：無限(∞) Infinity - 無限成長

「卓越設計獎：DEmark」：商務部展出泰國優秀產品和服務

「Into The WIND」：紙藝展覽，運用蘭納自然環境表現風的藝術

2025清邁設計週12月登場（來源：官方）

2025清邁設計週12月登場（來源：官方）

重點活動將在多個場地舉行，包括TCDC清邁(10:00-22:00)、De Siam古董倉(12月5-10日，12:00-20:00)、清邁大學Uniserv CMU碳停車場(12月8-11日，16:30-23:00)、Club Caring CNX(12月6-7日，17:00-23:00)等。

清邁設計週自2014年起連續舉辦11年，透過展覽、講座、工作坊、藝術活動和音樂表演，強化清邁作為聯合國教科文組織創意城市網絡成員的地位。更多資訊可至官網查詢。

更多VISION THAI看見泰國報導

5間人氣清邁冰店推薦：日系霜淇淋、山竹冰沙、客製雪糕一次滿足！

12大清邁市集攻略：美食到手工藝都有！附上營業時間表

