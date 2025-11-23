2025港都反毒盃品格教育繪圖賽 頒獎

由社團法人高雄市社福慈善總會、高市府教育局、毒品防制局與林智鴻議員共同主辦的「二○二五港都反毒盃品格教育繪圖競賽頒獎典禮」，昨（廿三）日在鳳山行政中心大禮堂舉行；共有三千件作品參賽，經專業評審選出二十多件優秀作品，由教育局吳立森局長頒獎表揚。（見圖）

該競賽以「品格教育」與「反毒意識」為主軸，鼓勵學童透過繪畫創作，表達對健康生活與拒毒理念的理解與想像，其作品充滿童趣與創意，展現出孩子們純真的心靈與對美好未來的期盼；活動共徵得超過三千件作品，經由專業評審團隊層層海選，最終選出二十多件優秀作品，展現學童在品格教育與反毒理念上的深刻理解與創意表現，得獎同學不僅技藝出眾，更展現出正向價值觀，令人讚賞。

廣告 廣告

吳立森局長現場與主辦單位高雄市社福慈善總會理事長李朝揚等，頒發這次反毒盃品格教育繪圖活動比賽賽得獎學生；現場並有反毒等相關有獎問答，與台鋼鷹棒球隊員同歡；以及帶領大家大跳反毒等舞蹈，學生們與現場家長們一起同樂，場面相當熱鬧。

吳立森局長特別出席頒獎典禮，親自為得獎學生頒發獎狀與獎品，並表示每一幅作品都是孩子們心中對正向品格的描繪，也是推動反毒教育的重要力量；教育局長期與毒品防制局與民間團體合作，以強化校園毒品防制網絡，推動多元教育活動，讓反毒意識深植於學童心中，攜手打造健康、安全、無毒的學習環境。

此外，該活動不僅是對學生創意的肯定，更是港都反毒力量的集結。透過繪圖競賽，讓反毒教育走進孩子的心，也讓社會看見反毒種子不斷萌芽；感謝所有參與的家長，更要為獲獎的小朋友喝采，大家的努力值得肯定。