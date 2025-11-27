2025溪洲路開唱11/29登場 以莉高露、梁文音嗨唱新北溪洲

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市政府規劃「溪洲原住民族生活文化園區」後，溪洲聚落逐漸發展成都市原住民聚落，新北市原民局將於11月29日下午4點到晚上8點半在溪洲文化園區舉辦「2025溪洲路開唱」音樂市集文化節，歌手、樂團星光熠熠，以莉‧高露展現金曲歌后實力、梁文音壓軸嗨唱，邀民眾感受原民文化在城市中流動的力量。

原民局指出，今年活動以「溪洲的歌，回家的聲音」為主題，象徵族人從生活與文化行動中重新找到歸屬與力量，第2屆「溪洲路開唱」邀請到金曲歌后以莉‧高露、梁文音、郭芝吟、RK魯凱音樂誌、凡阿楚＆拾貳、週二計劃等實力派歌手與樂團嗨唱，並由溪洲族人帶來融合傳統與現代元素的樂舞展演。新北市長侯友宜也將出席，與族人分享聚落營造的成果與喜悅。

活動現場另規劃32攤原民文化相關攤位，從野菜料理、農特產品到手工文創商品，也展示溪洲聚落的年度營造成果，現場還設有族語互動攤位活動，民眾只要學1句族語，就能兌換限量紀念禮。

因應音樂市集文化節活動，溪洲路196號之6(保安宮)至270號(溪洲部落)自11月28日凌晨0點至29日晚上10點實施封路管制，禁止車輛進入；民眾可搭捷運到新店站，再步行抵達活動會場，開車民眾可停陽光運動公園停車場。

原民局表示，「溪洲路開唱」已成為溪洲聚落1年1度的重要文化品牌，透過音樂、市集與生活行動，讓更多人看見族人以行動守護自身文化的力量，原民局將持續和溪洲共同推動文化產業，讓「溪洲的歌」繼續在城市傳唱。

