2025滑雪季攻略！北海道冬日假期：五大滑雪場推薦、賞雪景點、絕美住宿懶人包 | Women's Health

PHOTO CREDIT: klook.com

在北海道頂級粉雪上自在穿梭，享受滑雪運動帶來的多巴胺。無論是追求挑戰的運動女孩，還是想在雪地留下唯美身影的初學者，都能找到最適合的滑雪場。編輯特別整理了北海道五大滑雪場推薦，更貼心送上周邊治癒系賞雪景點與絕美住宿懶人包。

?點擊看更多 KLOOK 精選北海道行程，12/31 前領取Klook專屬折扣碼，最高現折 1,000 元，搭配銀行優惠再省一波：

旭山動物園 & 精靈露臺 & 美瑛牧場 (雪地摩托/迷你馬車體驗) & 白鬚瀑布一日遊

廣告 廣告

旭山動物園&聖誕樹&四季彩&精靈露臺一日遊

旭山動物園&亮燈青池一日浪漫冬季之旅

札幌白色戀人公園+小樽+神威岬一日遊

北海道滑雪場推薦：札幌國際滑雪場

PHOTO CREDIT: klook.com

札幌國際滑雪場是距離札幌市區最近的大型雪場，適合當日往返的滑雪行程。滑雪場內的7條雪道設計多元，從初級的練習坡、林間滑道……長距離滑道到設有跳台的滑板公園一應俱全，更有雪橇、滑雪輪胎等不同載具以及能和雪一起自在玩樂的雪公園，非常適合家庭和初學者。

賞雪景點推薦：札幌雪祭

COPYRIGHT: Getty Images

每年都吸引200萬人次遊客的札幌雪祭，以大通公園與周邊為主舞台，展出各種主題的冰雕與雪雕，其中更包含了超過10公尺的巨大雪雕。到了晚上還會搭配燈光秀點綴，白天和夜晚各自有不同的冰雪世界魅力。更有國際雪雕比賽、北海道美食區、雪雕遊樂設施、會場限定周邊商品……等豐富活動。

活動日期：2026年2月4日〜2月11日

活動地點：大通公園、TSUDOME（札幌市東區榮町885-1）、薄野





賞雪景點推薦：札幌白色燈樹節

COPYRIGHT: Getty Images

在雪花飄落下的城市打造繽紛夜景，日本三大燈飾秀之一的「札幌白色燈樹節」，今年預計共有5大會場裝飾著不同主題彩燈。從公園到街道都將被精心布置的閃爍燈飾、巨大發光雪花點亮，光是走在人行道上漫步就可以感受札幌獨有的冬季夜晚浪漫。

大通會場：2025年11月21日-2025年12月25日

札幌站前大道：2025年11月21日-2026年2月11日

南一條大道：2025年11月21日-2026年3月14日

札幌市北3條廣場（AKAPLA）：2025年11月21日-2026年3月14日

札幌車站南口站前廣場：2025年11月21日-2026年3月14日





札幌國際滑雪場住宿推薦：札幌JR大廈日航酒店（JR Tower Hotel Nikko Sapporo）

PHOTO CREDIT: klook.com

從JR札幌車站南口步行3分鐘即可抵達，不需要拖著行李在冰天雪地中步行，從車站的地下通道就能搭電梯直接上樓直達飯店大廳。札幌JR大廈日航酒店不只位置深受旅客喜愛，樓下還有可以逛街的購物商場與餐廳、美食街，是重視旅行中重視便利性的首選。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

札幌國際滑雪場住宿推薦：Vessel Inn札幌中島公園飯店（Vessel Inn Sapporo Nakajima Park）

PHOTO CREDIT: klook.com

海鮮控絕對不能錯過！鄰近中島公園站的Vessel Inn札幌中島公園飯店，最受歡迎的就是海鮮丼吃到飽的飯店早餐，滿滿鮭魚卵、干貝、蟹肉、甜蝦等在地海鮮配料，讓旅客可以自己搭配個人style的海鮮丼，除此之外還有現煎和牛、湯咖哩……等美食，入住時務必記得要同步預訂早餐。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

札幌國際滑雪場住宿推薦：札幌站前Forza飯店（Hotel Forza Sapporo Station）

PHOTO CREDIT: klook.com

以現代簡約為主的飯店設計風格為旅客創造出寧靜放鬆的氛圍，札幌站前Forza飯店距離札幌站南口步行只要4分鐘、地鐵車站步行僅需1分鐘。飯店大廳有免費咖啡機提供旅客使用，成年旅客入住每天可用房卡換取一杯免費紅酒、白酒或清酒，用一點微醺暖身暖心。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

札幌國際滑雪場住宿推薦：東急STAY札幌大通（Tokyu Stay Sapporo Odori）

PHOTO CREDIT: klook.com

東急STAY札幌大通坐落於札幌市中心精華地段，非常適合多日住宿的旅客。所有房型皆配備洗衣機、烘乾機、微波爐等便利的家電，讓旅客在外也能輕鬆處理滑雪後的髒衣物。地下鐵大通站出口步行1分鐘，也能輕鬆步行至大通公園及狸小路商店街，是兼顧滑雪、購物與美食體驗的城市機能首選。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

札幌國際滑雪場住宿推薦：札幌京王廣場飯店（Keio Plaza Hotel Sapporo）

PHOTO CREDIT: klook.com

四星級的札幌京王廣場飯店從JR札幌站西口步行只需要步行5分鐘，飯店1樓還有巴士可以直達新千歲機場。另外超高人氣的飯店早餐吧連日本人十分喜愛，從師父現捏海鮮壽司、北海道在地雞蛋製作的白色歐姆蛋、鰻魚烤飯糰茶泡飯……到氣泡酒和北海道牛奶喝到飽都讓美食控欲罷不能！

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

北海道滑雪場推薦：富良野滑雪場

PHOTO CREDIT: klook.com

富良野滑雪場位於北海道中心，共有28條滑雪道、雪況穩定且優質。雪場分為長程路線的富良野，以及滑道種類豐富的北之峰兩個區域。以世界級標準打造的滑雪場地設備完善，在北之峰區還能挑戰夜滑樂趣，享受燈光灑落在雪地上的夢幻氛圍感，適合中級以上的雪友前往盡情滑行。

賞雪景點推薦：森林精靈露台

PHOTO CREDIT: klook.com

位於新富良野王子大飯店內的富良野森林精靈露台，由森林中15個小木屋串連而成，沿著森林步道慢慢往下走，會發現每個小木屋都有不同的主題裝飾，包含手工藝品店、手工體驗坊和咖啡廳，等待著遊客一個一個探索。讓人不禁沉浸在由森林芬多精、堆積的雪花、浪漫燈光交織成精靈般的不思議氛圍中。





賞雪景點推薦：美瑛白金青池

COPYRIGHT: Getty Images

神秘的藍色湖面和落葉松枯木，彷彿是在夢中才能看到的不思議美景，成為無數旅客到北海道地訪的景點之一。位於北海道美瑛町的白金青池，到了冬季時青池結冰後被白雪覆蓋，整個湖區變身一大片銀白世界。搭配11-4月限定的夜晚點燈活動，在星夜下妝點出絕美夢幻的雪景奇觀。





富良野滑雪場住宿推薦：新富良野王子大飯店（Shin Furano Prince Hotel）

PHOTO CREDIT: klook.com

夢幻必訪的精靈露台就在新富良野王子大飯店的區域內，除此之外飯店更有紫彩の湯溫泉、室內遊戲場、高爾夫球場、富良野纜車等多種設施，入住多日也完全不用怕找不到樂趣。飯店位置在富良野雪場旁，樓下還有雪具租借店，對喜愛滑雪的旅客來說十分方便。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

富良野滑雪場住宿推薦：富良野王子大飯店（Furano Prince Hotel）

PHOTO CREDIT: klook.com

富良野王子大飯店最大的亮點就是絕佳的地理位置，緊鄰富良野滑雪場的北之峰區，提供真正的Ski-in/Ski-out體驗，從客房就能直奔雪道正中熱愛滑雪旅客的心！入住高樓層還能體驗飯店的無敵視野美景，可以俯瞰富良野盆地與雪景。尤其適合熱衷於滑雪，並希望最大化在雪場時間的滑雪愛好者。

Klook訂房

Hotels.com訂房

Agoda訂房

富良野滑雪場住宿推薦：富良野菲尼克斯公寓飯店（Fenix Furano）

PHOTO CREDIT: klook.com

多日的滑雪旅行希望可以入住一個彷彿回到家的自在方便空間，富良野菲尼克斯公寓飯店就是一個不錯的選擇。套房內有冰箱、烤麵包機、廚具、調味料……配備完整的廚房設施，連洗衣機也一應俱全。富良野菲尼克斯公寓飯店位置坐落在北之峰雪場購票處和纜車搭乘處的對面，也提供直通滑雪場的雪道。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

富良野滑雪場住宿推薦：富良野自然森林飯店（Hotel Naturwald Furano）

PHOTO CREDIT: klook.com

富良野自然森林飯店從富良野車站步行只需約1分鐘，飯店前方的巴士站牌有多條路線可以搭乘至滑雪場或森林精靈露台等景點。飯店還提供溫泉設施，讓旅客滑雪後能徹底放鬆疲憊的身軀。特別為親子旅客設計了豐富的兒童設施與活動，以及不同時段的甜點buffet吧，是攜帶孩童出遊家庭的首選。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

富良野滑雪場住宿推薦：富良野J風格住宿飯店（Jstyle STAY Furano）

PHOTO CREDIT: klook.com

位於富良野滑雪場的山腳下，充滿設計感風格的木屋式度假空間，以天然松木打造出兩臥室套房，備有冰箱、微波爐、餐具等廚房設備。步行約十分鐘即可抵達北之峰滑雪場纜車搭乘處，另外旭丘公園和富良野市中心也都在步行15分鐘內的距離。

Klook訂房

Trip.com訂房

Hotels.com訂房

北海道滑雪場推薦：二世谷滑雪場

COPYRIGHT: Getty Images

北海道二世谷是全球公認的粉雪聖地，吸引來自各國的滑雪愛好者到訪。這裡的降雪量高、雪質極佳、雪道變化多端，並提供著名的夜間滑雪體驗。二世谷由四個雪場組成，持有全山票（All Mountain Pass）即可自由穿梭不同雪場暢滑，還能無限搭乘纜車與連接不同雪場的接駁巴士。

二世谷滑雪場住宿推薦：二世谷北方安努普利度假村（Niseko Northern Resort Annupuri）

PHOTO CREDIT: klook.com

步行即可抵達新雪谷安努普利國際滑雪場（Annupuri），並設有滑雪專用通行道，方便盡情享受在粉雪中滑行的快樂。二世谷北方安努普利度假村擁有舒適的溫泉設施、多樣化的餐飲選擇和坐擁壯麗羊蹄山美景。適合希望專注於安努普利優質雪道的旅客。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

二世谷滑雪場住宿推薦：The Vale Niseko

PHOTO CREDIT: klook.com

坐落在比羅夫滑雪場（Hirafu）的心臟地帶，The Vale Niseko堪稱頂級滑雪飯店的代表，曾連續五年獲得World Ski Award世界最佳精品滑雪飯店，絕佳的位置也提供Ski-in/Ski-out的絕佳便利性。共有一般飯店房型、公寓式套房，以及附有私人陽台半露天溫泉的豪華頂樓套房等選擇，所有房型皆為了雪客設計了許多方便的小細節。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

二世谷滑雪場住宿推薦：二世谷村希爾頓飯店（Hilton Niseko Village）

PHOTO CREDIT: klook.com

二世谷村希爾頓飯店位於新雪谷古羊蹄山腳下，這間國際連鎖飯店以其絕佳的羊蹄山景觀而聞名。飯店直接連通滑雪纜車，同樣提供Ski-in/Ski-out的便捷。飯店內設有室內和露天大浴池兩種選擇，讓旅客可以透過天然溫泉放鬆身心。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

二世谷滑雪場住宿推薦：二世谷花園柏悅飯店（Park Hyatt Niseko Hanazono）

PHOTO CREDIT: klook.com

曾獲得亞洲最佳奢華滑雪飯店，更是北海道少見的五星級飯店，二世谷花園柏悅飯店坐擁花園度假村滑雪場（Hanazono）的寧靜與美景。其設計精緻、空間寬敞，飯店溫泉實施人潮分流時段預約制，提供極高的隱私性與尊榮感。對於尋求遠離塵囂的靜謐假期的高端旅客來說絕不容錯過。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

二世谷滑雪場住宿推薦：東山度假村麗思卡爾頓隱世度假飯店（Higashiyama Niseko Village, a Ritz-Carlton Reserve）

PHOTO CREDIT: klook.com

麗思卡爾頓旗下最頂級的Ritz-Carlton Reserve，全球僅有八間，這間精品度假飯店位於安靜的二世谷村，享有私人管家提供無微不至的個人化服務。飯店融入在地文化以日式詩意美學為風格設計，也運用北海道當地季節食材打造精緻美食體驗。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

北海道滑雪場推薦：留壽都滑雪場

COPYRIGHT: Getty Images

留壽都滑雪場以其廣闊的雪道、豐富的娛樂設施受到喜愛，是親子家庭滑雪的首選。雪場內擁有37條雪道與可以挑戰滑雪跳台的滑雪公園，並有纜車連接三座雪峰山頭，整體設施十分完善。這裡的雪質同樣優秀且遊樂設施眾多，如室內造浪池、遊樂園、雪中桑拿和購物中心等。

留壽都滑雪場住宿推薦：留壽都度假飯店（Rusutsu Resort Hotel & Convention）

PHOTO CREDIT: klook.com

留壽都滑雪場最主要的住宿，更是北海道最大的滑雪度假村，相連留壽都度假飯店南北館的連通道由大大小小的商店和餐廳組成彷彿一座小型購物中心。除了Ski-in/Ski-out，飯店內還有室內造浪池、露天溫泉、旋轉木馬及多國籍餐廳，特別適合親子家庭或大型團體。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

留壽都滑雪場住宿推薦：留壽都谷飯店式公寓（The Vale Rusutsu）

PHOTO CREDIT: klook.com

作為留壽都少見的頂級公寓式酒店，The Vale Rusutsu不只坐擁留壽都的無敵雪景，還提供了寬敞、現代化且私密性高的居住空間。房內廚具、冰箱、洗烘衣機……公寓式房型配備齊全，適合長住或追求舒適度的家庭。讓旅客們輕鬆往返雪場，並在自己的空間內享受寧靜。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

留壽都滑雪場住宿推薦：留壽都威斯汀度假飯店（The Westin Rusutsu Resort）

PHOTO CREDIT: klook.com

在留壽都威斯汀度假飯店同樣可以Ski-in/Ski-out，一出大門口就能搭纜車至滑雪場，威斯汀度假飯店並以其高品質的服務和寬敞的雙層套房為特色，為家庭旅客提供了充足的活動空間。其他便利服務還有1樓的雪具租借服務，以及可以預約從札幌車站出發的免費接駁巴士。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

北海道滑雪場推薦：星野Tomamu滑雪場

COPYRIGHT: Getty Images

星野Tomamu滑雪場以其獨特的冰雪森林度假概念吸引遊客，場內共有29條地形變化多元的滑雪道，包含平緩的新手區和高手級的大坡度雪道、林間雪道。除此之外，星野Tomamu滑雪場還有愛絲冰城、霧冰平台等豐富冰雪活動。住宿和設施均由星野集團精心打造，提供高品質度假體驗。

星野Tomamu滑雪場住宿推薦：Tomamu the Tower by 星野集團

PHOTO CREDIT: klook.com

在雪地中佇立的雙塔The Tower是星野Tomamu的地標性建築，位於滑雪場的中心位置，無論是前往餐飲美食街或是多項雪上活動報到中心都十分方便。便利的位置和多元的客房配置，非常適合首次造訪，並希望盡可能多多體驗度假村所有設施的旅客。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

星野Tomamu滑雪場住宿推薦：RISONARE Tomamu by 星野集團

PHOTO CREDIT: klook.com

星野Tomamu滑雪場另一個住宿選擇，RISONARE提供了更私密、更奢華的住宿體驗。每間客房都是寬敞的套房，並附設私人觀景按摩浴缸，讓您邊泡澡邊欣賞壯麗的雪景。它坐落於較高的位置，風景絕佳，適合情侶、蜜月旅行或尋求極致浪漫與隱私的賓客。

Klook訂房

Trip.com訂房

Hotels.com訂房

Women's Health美力圈SAY

COPYRIGHT: Hearst Owned

滑雪不只是冬季最時髦的運動，更是高效燃脂、雕塑線條的絕佳選擇！

⚡️時髦女子必知！美力大小事一次看

立即加入好友

【延伸閱讀】

＞＞雪國最強運動假期！2025日本長野滑雪特輯：滑雪場、賞雪景點、療癒系住宿一次收

＞＞2025日本九州「美肌之湯」全攻略：獨特砂浴、茶香三溫暖…五大溫泉勝地&住宿推薦

＊本文由 Women'sHealth Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載