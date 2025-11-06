2025演唱會資訊售票日期一次看！郭富城、舒華、GENBLUE幻藍小熊、GRe4N BOYZ…（持續更新）

2025演唱會資訊不斷更新！Jolin蔡依林年底唱進臺北大巨蛋，售票資訊公開！五月天跨年演唱會台中登場，六場時間快保留！王心凌明年1月帶著巡演重返台北小巨蛋；羅志祥12月在台北小巨蛋開唱；民歌50+高峰會再舉辦最終加場；伍佰11月高雄再加開2場演唱會。此外華語部分還有郭富城、蘇永康、林憶蓮、丁噹、火球祭、拍謝少年、李翊君、蘇永康、Crispy脆樂團、GENBLUE幻藍小熊、Marz23、孫淑媚、血肉果汁機、頑童MJ116、ARKis、Gummy B、阿布絲、徐若瑄、李千娜、洪佩瑜、王若琳、蔡淳佳、宇宙人、小宇 宋念宇、李聖傑、許哲珮⋯以及多個音樂祭都將在今年舉辦！

韓星韓團部分，ZEROBASONE年底將在台北小巨蛋開唱；SJ 20周年巡演11月攻進大巨蛋；TWICE出道10年首度登台，11月在高雄世運主場館開唱！NCT DREAM 12月登上大巨蛋開唱！TXT成為HYBE首組唱進大巨蛋的男團，門票完售再加場，明年1月底登台開唱！此外還有Solar 頌樂、WayV、tripleS、PURPLE KISS、鮮于貞娥、YOUNG POSSE、輝人、Kep1er、QWER、NCT WISH、TREASURE⋯都將來台開唱。

日本J-POP許多大咖日本歌手與組合將來台，King Gnu明年巡演將唱上小巨蛋；初音未來也將首度登上小巨蛋；柚子樂團YUZU暌違6年終於再度重返台北開唱；日本潮流樂團Suchmos 11/28登上Zepp New Taipei。此外還有Omoinotake、Saucy Dog、MAN WITH A MISSION、GRe4N BOYZ、ATARASHII GAKKO!、澀谷昴、w-inds.、山下智久、八木勇征、吾橋有水、千葉雄喜、齊藤壯馬、ONE OK ROCK⋯都將登台！

Calum Scott 卡倫史考特 明年1月將登上高雄巨蛋開唱；Doja Cat 蜜桃貓朵佳12月也將站上高雄巨蛋舞台！挪威雙人組合M2M時隔多年重返台北開唱；英倫流行男團Blue將於11月重返台北開唱；OneRepublic共和世代將於年底登上高雄巨蛋，明年登上台北小巨蛋；泰國男神羅杰夫 JEFF SATUR、丹麥另類搖滾天團MEW、bbno$、TV Girl、Kacey Musgraves、Hayd、Men I Trust⋯等都將接力登台，身為粉絲的你當然不能錯過！

以下蒐集整理了2025年重要演唱會的相關資訊，演唱會時間、地點、售票方式、票價讓你輕鬆掌握最新資訊！

鑑定師INSPECTOR- 2025 舒華 Talk Concert

舒華出道8年將首度舉辦Talk Concert。（圖／電通娛樂提供）

●演出日期：2025/11/05（三）19:30

●演出地點：台北國際會議中心 TICC

●售票時間：2025/10/01（三）12:00 KKTIX

●演出票價：NT$5880／$4880／$3880／$2880（含愛心座位$2880）

郭富城 ICONIC 世界巡迴演唱會 高雄站

郭富城首登高雄巨蛋。（圖／爵士娛樂／iMe TW提供）

● 演出時間：

2025/11/08（六）18:30

2025/11/09（日）18:30

● 演出地點：高雄巨蛋

● 售票時間：

－2025/08/30（六）14:00 星展卡友優先購票

－2025/08/31（日）12:00 拓元售票 全面開賣

● 演出票價：$5,880 / $5,480 / $4,880 / $3,880 / $2,880 / $1,880

GENBLUE幻藍小熊2025演唱會@高流 MIRROR INTO OURSELVES

GENBLUE幻藍小熊演唱會。（圖／KKTIX）

●演出日期：2025.11.08 (六) 19:00

●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館

●售票時間：2025.09.13 (六) 13:00 KKTIX及全家FamiPort

●演出票價：NT$4880 / $4280 / $2980 / $2680 / $2380 / $1980

GRe4N BOYZ Immersive Live Theater 2025『“The XY” ～明天，比今天多一點～』

GRe4N BOYZ將於11月8日再臨寶島舉辦演唱會。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

● 演出時間：2025/11/08（六）18:00（17:00開放入場）

● 演出地點：Zepp New Taipei

● 售票時間：

－登記抽選：2025/08/04（一）13:00～2025/08/06（三）13:00 遠大售票

－一般販售：2025/08/20（三）12:00（視情況開賣）

● 演出票價：1F A區 $3,800 / 1F B區 $3,200 / 2F C區 $4,200 / 2F D區 $3,600 / 身障席 $1,600

曾沛慈《關於愛這件事》巡迴演唱會 台北站

曾沛慈將開演唱會。（圖／寬宏藝提供）

● 演出時間：2025/11/08（六）19:30

● 演出地點：台北流行音樂中心 表演廳

● 售票時間：2025/08/18（一）13:00 寬宏售票

● 演出票價：$4,280 / $3,880 / $3,280 / $2,880 / $2,480 / $1,880

tripleS Alphie World Tour《Alpha Percent》in TAIPEI

tripleS演唱會。（圖／ibon售票系統）

●演出日期：2025/11/09（日）18:30

●演出地點：Legacy TERA（台北市南港區市民大道八段99號）

●售票時間：2025/10/03（五）20:00 ibon售票

●演出票價：NT$5500／$4500／$3500／$1880／$2880（身障席，全場對號入座）

PURPLE KISS 2025 TOUR《A Violet to Remember》

PURPLE KISS演唱會。（圖／遠大售票系統）

●演出日期：2025/11/09（日）15:00

●演出地點：Clapper Studio

●售票時間：2025/10/10（五）12:00 遠大售票

●演出票價：NT$4280／$2980／$1990（愛心席）

bbno$ : it's pronounced baby no money

bbno$將於11月14日來台開唱。（圖／olen quinn提供）

●演出日期：2025.11.14（五）20:00

●演出地點：CLAPPER STUDIO（三創生活園區5F）

●售票時間：2025.06.26（四）11:00 拓元售票系統

●演出票價：NT$1880 / $940（身障優惠票）

Gummy B《更多》

Gummy B演唱會。（圖／翻攝自Gummy B IG）

●演出日期：2025/11/14（五）20:00

●演出地點：Legacy TERA

●售票時間：2025/10/13（一）12:00 KKTIX與全家便利商店FamiPort

●演出票價：NT$3,000（雙人預售）／$1,680（單人預售）／$1,780（現場票）／$850（身障票）

2025 N.FLYING LIVE 《&CON4: FULL CIRCLE》in KAOHSIUNG

N.Flying演唱會。（圖／KKTIX網站）

●演出日期：2025/11/15（六）18:30

●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館

●售票時間：2025/10/19（日）12:00 KKTIX與全家便利商店FamiPort

●演出票價：NT$5900／$4600／$3900

2025 WayV 演唱會《NO Way OUT》台北站

WayV將於11/15在TICC開唱。（圖／寬宏藝術提供）

●演出日期：2025/11/15（六）18:30

●演出地點：台北國際會議中心大會堂 TICC

●售票時間：2025/10/02（四）12:00 寬宏售票

●演出票價：NT$6890（VIP Package）／$5880／$4880／$3880

山下智久 Tomohisa Yamashita 2025 台北 Talk & Mini Live

山下智久11/15在Legacy TERA一連舉辦兩場演唱會。（圖／HIGH HOPE ENTERTAINMENT、梵思娛樂）

●演出日期：2025/11/15（六）11:30、14:30、18:00

●演出地點：Legacy TERA

●售票時間：2025/10/18（六）11:00 KKTIX售票

●演出票價：A區NT$4,880元／B區NT$4,180元／C區NT$3,580元／身障席NT$,2190元

八木勇征 Yusei Yagi《Cross O'ver》2nd ASIA FAN MEETING IN TAIPEI

八木勇征見面會。（圖／KKTIX）

●演出日期：2025/11/16（日）17:00

●演出地點：Legacy TERA

●售票時間：2025/10/19（日）12:00 KKTIX（實名制）

●演出票價：NT$3480／$1740（身障席，全區座位席）

丁噹 Della《夜遊 A Night Tour》小巨蛋夜未眠巡迴演唱會

丁噹《夜遊 A Night Tour》演唱會4/27開賣。（圖／相信音樂）

●演出日期：

2025/11/15（六）19:00

2025/11/16（日）17:00

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：2025/05/25（日）12:00 拓元售票（加場開賣）

●演出票價：NT$3680、3280、2880、2480、2280、1880、800、400(身障席)、雙人套票：夜愛你 $6,800/2、我愛你 $6,000/2

SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR《SUPER SHOW 10》#台北場

SJ演唱會將於今年11月、明年1月分別在台北、高雄舉辦。（圖／슈퍼주니어(Super Junior) FB）

● 演出時間：

2025/11/14（五）20:00

2025/11/15（六）19:00

2025/11/16（日）17:00

● 演出地點：臺北大巨蛋

● 售票時間：

－官方會員預購：2025/08/28（四）13:00

－國泰世華CUBE卡友優先購：2025/08/29（五）13:00

－全面開賣：2025/08/30（六）13:00 拓元售票

● 演出票價：特A區 $6,880（含SOUNDCHECK）／特B區 $6,480／看台 $6,280 / $5,680 / $4,880 / $3,880 / $3,680 / $2,880／身障席 $3,140 / $2,840

民歌50+高峰會 最終加場

民歌50+高峰會 最終加場。（圖／寬宏藝術）

●演出時間地點：

2025.11.15（六）14:30｜台中中興大學惠蓀堂

2025.11.29（六）13:00、19:00｜台北小巨蛋

2025.12.09（二）14:30｜高雄巨蛋

●售票時間：2025.07.08（二）12:00 寬宏售票

●演出票價：NT$4,500 / $4,200 / $3,600 / $3,200 / $2,800 / $2,400 / $1,600 / $800

Blue Live in Asia

最佳英倫流行男團Blue將於11月重返台北開唱。（圖／Live Nation Taiwan）

● 演出時間：2025/11/17（一）19:30

● 演出地點：台北國際會議中心 TICC

● 售票時間：

－星展萬事達卡卡友預售：2025/08/14（四）10:00 - 2025/08/15（五）10:00

－Live Nation Taiwan會員預售：2025/08/15（五）12:00 - 23:59

－全面開賣：2025/08/18（一）12:00 拓元售票系統

－台灣大哥大、MyVideo會員專區：2025/08/18（一）12:00 - 2025/08/21（四）12:00

● 演出票價：NTD.1,900元起至6,000元 ＆身障優惠票 (陪同票) NTD.1,800元

Hayd《How Long, How Low?》Asia Tour - Taipei

美國Z世代創作新星Hayd將於11/19首度來台開唱。（圖／Wonderful Entertainment Asia）

●演出日期：2025/11/19（三）20:00

●演出地點：MOONDOG（台北市松山區復興南路一段39號9F）

●售票時間：2025/10/01（三）11:00 遠大售票

●演出票價：NT$1800（Priority）／$1500（GA）／$1000（身障/陪同席）

吾橋有水《波斯菊》

吾橋有水演唱會。（圖／iNDIEVOX網站）

●演出日期：2025/11/19（三）19:00

●演出地點：Legacy Taipei（台北市八德路一段1號 華山創意園區中五館）

●售票時間：2025/10/18（六）12:00 iNDIEVOX

●演出票價：NT$800／$1400（雙人套票）／$900（現場票）／$400（身障票）

阿布絲《欸！布要鬧！》個人演唱會

阿布絲演唱會。（圖／KKTIX網站）

●演出日期：2025/11/21（五）19:00

●演出地點：Clapper Studio（三創生活園區）

●售票時間：2025/09/27（六）12:00 KKTIX與全家便利商店FamiPort

●演出票價：NT$1200／$600（身心區）

MEW 30 THE FAREWELL SHOW TAIPEI

丹麥另類搖滾天團MEW台北演唱會。（圖／拓元售票）

●演出日期：2025.11.21 (五) 20:00

●演出地點：Zepp New Taipei

●售票時間：

－會員優先購票：2025.05.05 (一) 12:00～2025.05.06 (二) 10:00

－全面啟售：2025.05.07 (三) 12:00 拓元售票

●演出票價：NT$2,280（1F站位區） / $3,280（2F座位區，劃位）；現場票 NT$2,600（1F站位區） / $3,600（2F座位區，劃位）＊預售完售不販售現場票

Schoolgirl Byebye 2025 Asia Tour Live in Taipei / Kaohsiung

Schoolgirl Byebye演唱會。（圖／遠大售票系統）

●演出日期：

2025.11.21（五）19:30（18:30開場）｜Legacy TERA

2025.11.22（六）19:30（18:30開場）｜Backstage Live（高雄）

●售票時間：2025.06.29（日）12:00 遠大售票系統與7-11 ibon

●演出票價：預售 NT$1600 / 現場票 NT$1900

TWICE《THIS IS FOR》WORLD TOUR

TWICE出道10周年首度登台。（圖／TWICE FB）

● 演出時間：

2025/11/22（六）18:30

2025/11/23（日）18:30

● 演出地點：高雄國家體育場（世運主場館）

● 售票時間：

－2025/08/26（二）11:00 星展萬事達卡卡友預售

－2025/08/27（三）11:00 Live Nation Taiwan會員

－2025/08/28（四）11:00 拓元售票 全面開賣

● 演出票價：$8,800 / $6,800 / $5,800 / $4,800 / $3,800 / $2,800 / $1,800

臺北大巨蛋 民歌大團圓

「民歌第一代歌手」吳楚楚（左）號召百名歌手舉辦「民歌大團圓」演唱會。（圖／中華音樂人交流協會提供）

●演出日期：2025.11.22 (六) 15:00

●演出地點：臺北大巨蛋

●售票時間：2025.07.12 (六) 12:00 拓元售票

●演出票價：NT$8,800 / $8,000 / $7,500 / $7,000 / $6,600 / $6,000 / $5,500 / $5,000 / $4,000 / $3,500 / $3,000 / $2,000

澀谷昴 ASIA TOUR 2025-2026『Su』in TAIPEI

澀谷昴對2020年取消的台北演唱會耿耿於懷，此次確定演出，他感到非常開心。（圖／遠大娛樂提供）

●演出日期：2025.11.22 (六) 18:00

●演出地點：Zepp New Taipei

●售票時間：

－登記抽選：2025.09.01 (一) 13:00 ~ 2025.09.03 (三) 13:00

－中選通知：2025.09.05 (五) 12:00

－繳費時間：2025.09.05 (五) ~ 2025.09.08 (一) 11:00

－復活抽選：2025.09.08 (一) 15:00起，依退票狀況釋票

－一般販售：2025.09.17 (三) 12:00

●演出票價：1F站席A區 NT$2800 / 2F座席B區 $3200 / 2F座席C區 $3000 / 1F身障席 $1400

2025 Marz23【不簡單的演唱會】台北小巨蛋

Marz23《不簡單的演唱會》。（圖／寬宏藝術）

●演出日期：2025.11.22 (六) 19:30

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：2025.09.17 (三) 12:00 寬宏售票

●演出票價：NT$4280（平面搖滾區站位）/$4280（平面特區座位）/$3880 / $3480 / $3080 / $2880 / $2480 / $1880

Black Eyed Peas 黑眼豆豆 亞洲巡演 台灣站

葛萊美嘻哈電音天團Black Eyed Peas 黑眼豆豆，睽違20年再次登台開唱。（圖／聯合數位文創提供）

●演出日期：2025.11.22 (六) 19:00

●演出地點：桃園陽光劇場

●售票時間：2025.07.29 (二) 12:00 udn售票網、KKTIX售票

●演出票價：VIP $8,800 / $6,800 / $5,800 / $4,800 / $3,800 / $2,800 / $1,800（視線遮蔽區）/ $1,900（指定輪椅席及陪同席，全區站席）

Crispy脆樂團15週年演唱會《相遇就是說了100次我愛你》

Crispy脆樂團15週年演唱會《相遇就是說了100次我愛你》。（圖／Crispy脆樂團）

● 演出時間：2025/11/22（六）19:30

● 演出地點：TICC 台北國際會議中心

● 售票時間：2025/08/07（三）12:00 ibon

● 演出票價：NT$2,880 / $2,680 / $2,480 / $2.280 / $2,080 / $1,880 / $1,280

孫淑媚 MAY好三十演唱會

孫淑媚演唱會。（圖／孫淑媚FB）

●演出日期：2025/11/22（六）17:00

●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館

●售票時間：2025/09/21（日）12:00 ibon售票

●演出票價：NT$4800／$3800／$3200／$2400／$1500

伍佰&China Blue《Rock Star 2》世界巡迴演唱會 高雄站

伍佰演唱會加開高雄場次，11/22及11/23於高雄巨蛋開唱。（圖／開麗娛樂）

●演出日期：

2025.11.22 (六) 19:30

2025.11.23 (日) 19:00

●演出地點：高雄巨蛋

●售票時間：

－2025/08/01（五）12:00 國泰世華Cube卡友優先購 👉 拓元

－2025/08/02（六）12:00～2025/08/06（三）12:00 實名制登記

●演出票價：800/1800/2800/3200/3800/4200(實名制抽選/全座席)

2025 FIREBALL Fest. 火球祭

2025火球祭將於11/22、23一連兩天在桃園樂天棒球場登場。（圖／FireBall Fest.火球祭FB）

●演出日期：2025.11.22（六）～11.23（日）

●演出地點：樂天桃園棒球場

●售票時間：

－早鳥票開賣：2025.06.25（三）12:00｜拓元售票

－全面開賣：2025.06.26（四）12:00｜拓元售票

●演出票價：

－雙日票 NT$3688（早鳥）/ $3888（預售）/ $4488（座位預售）/ $4800（現場票）

－單日票 NT$2388

－雙日學生票 NT$2888

－單日身障票 NT$1490 / 雙日身障票 NT$2400

邱鋒澤 2025 全新專輯《Lines》北中南巡迴音樂會

邱鋒澤以全新造型推出單曲〈BEFORE THE FINISH LINE〉。（圖／原音娛樂）

●演出場次：

2025/11/22（六）19:00、2025/11/23（日）19:00｜台北場｜Clapper Studio

2025/12/07（日）19:00｜高雄場｜後台 Backstage Live

2025/12/27（六）19:00｜台中場｜Legacy Taichung

●售票時間：2025/10/31（五）12:00 KKTIX與全家便利商店

●演出票價：NT$1880／$900

徐若瑄 Vivian Hsu《Vivian Live @Billboard Live》

徐若瑄將於11月23日在全新場館Billboard Live TAIPEI開唱。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

●演出日期：2025/11/23（日）20:30

●演出地點：Billboard Live TAIPEI（ATT 4 FUN 7F）

●售票時間：2025/10/04（六）12:00 官網售票頁面

●演出票價：NT$5,200／$5,000／$4,800／$4,600／$4,400／包廂席 $16,800／包廂席 $28,000

M2M The Better Endings Tour 2025 in Taipei

挪威雙人組合M2M時隔多年重返台北開唱。（圖／54 Entertainment提供）

● 演出時間：2025/11/24（一）20:00

● 演出地點：Zepp New Taipei

● 售票時間：2025/08/20（三）12:00 ibon網站、機台

● 演出票價：1F站票 NT$2,800／2F站票 NT$2,800／2F坐票 NT$3,200、NT$3,600

初音未來 2025台北演唱會

初音未來（Hatsune Miku）將首度站上台北小巨蛋。（圖／寬宏藝術提供）

● 演出時間：2025/11/26（三）19:30

● 演出地點：台北小巨蛋

● 售票時間：2025/08/26（二）12:00 寬宏售票

● 演出票價：$8,200 / $4,200 / $3,600 / $3,200 / $2,800 / $2,400 / $1,800 / $800

Omoinotake One-Man Live in Taipei 2025

Omoinotake演唱會（圖／OFF TIME）

● 演出時間：2025/11/27（四）20:00

● 演出地點：Zepp New Taipei

● 售票時間：2025/07/21（一）12:00 KKTIX

● 演出票價：1樓站區 $1,980 / 2樓座位 $2,280 / 2樓站區 $1,880 / 愛心票 $1,000

Suchmos Asia Tour《Sunburst 2025》in Taipei

Suchmos將來台開唱。（圖／宝島制作委員会 BaoDao.fun臉書）

●演出日期：2025.11.28（五）20:00

●演出地點：Zepp New Taipei

●售票時間：

－2025.07.07（一）18:00～07.14（一）18:00 KKTIX 抽選登記

－2025.07.16（三）12:00起 陸續寄發中籤通知

－2025.07.16（三）12:00～07.17（四）12:00 結帳

●演出票價：NT$2,400（2F座位區） / $2,200（1F搖滾區站票）

周華健《少年的奇幻之旅3.0》巡迴演唱會 #高雄場

周華健《周華健少年的奇幻之旅3.0巡迴演唱會》。（圖／滾石唱片提供）

●演出日期：2025/11/29（六）18:00

●演出地點：高雄巨蛋

●售票時間：

－2025/06/27（五）11:00 台新銀行卡友優先購

－2025/06/28（六）11:00 拓元售票 全面開賣

●演出票價：NT$4280 / $3980 / $3680 / $3280 / $2880 / $2480 / $1880 / $800

Saucy Dog LIVE 2025 in TAIPEI

Saucy Dog演唱會。（圖／好玩專賣店）

● 演出時間：2025/11/29（六）19:00（17:30開放入場）

● 演出地點：Zepp New Taipei

● 售票時間：2025/08/02（六）11:00 遠大售票

● 演出票價：1F A區 $2,800 / 1F B區 $2,200 / 2F座位 $2,600

w-inds. LIVE TOUR 2025 “Rewind to Winderlust” In Taipei

w-inds.將於11月29日在台北國際會議中心開唱 。（圖／G-MUSIC）

●演出日期：2025/11/29（六）19:00

●演出地點：TICC 台北國際會議中心

●售票時間：2025/09/20（六）12:00 年代售票

●演出票價：NT$6580／$5980／$4980／$3980

2025 SOOJIN FAN CONCERT IN TAIPEI

穗珍將於11月來台開唱。（圖／洋洋國際提供）

●演出日期：2025/11/29（六）19:00

●演出地點：Legacy TERA

●售票時間：2025/10/11（六）12:30 FunOne Tickets

●演出票價：NT$5680／$4980／$3680／$1800（VIP／ZONE A／ZONE B／愛心票）

鮮于貞娥 sunwoojunga at Billboard Live TAIPEI

鮮于貞娥演唱會。（圖／Billboard Live TAIPEI）

●演出日期：2025/11/30（日）18:00

●演出地點：Billboard Live TAIPEI

●售票時間：2025/10/13（一）12:00 官網售票頁面

●演出票價：NT$5,000／$4,800／$4,400／$4,200／包廂席 $16,200／包廂席 $27,000

頌樂 Solar 3rd CONCERT《Solaris》in TAIPEI

頌樂演唱會。（圖／SHOW Office）

●演出日期：2025/11/30（日）17:00

●演出地點：台北國際會議中心 TICC

●售票時間：2025/11/01（六）11:00 遠大售票

●演出票價：NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800 / NT$2,800 / 愛心席 NT$2,900

ATARASHII GAKKO! THE MARCHING OF AG! TOUR IN TAIPEI

ATARASHII GAKKO!將在11月第三度來台。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

● 演出時間：2025/11/30（日）18:00

● 演出地點：Zepp New Taipei

● 售票時間：

－登記抽選：2025/08/18（一）13:00 - 2025/08/20（三）13:00

－一般販售：2025/09/03（三）12:00 遠大售票

● 演出票價：1F站席 NT$2,800／2F座席A區 NT$3,200／2F座席B區 NT$3,000／身障席 NT$1,400／VIP PASS NT$2,000

Kacey Musgraves 2025 台北演唱會

Kacey Musgraves台北演唱會。（圖／寬宏藝術）

● 演出時間：2025/11/30（日）18:00

● 演出地點：Legacy TERA

● 售票時間：

－優先購票：7/30（三）09:00～7/31（四）09:00

－全面開賣：7/31（四）12:00 寬宏藝術

● 演出票價：$3,000（優先入場）/ $2,600

Rich Brian – “Where Is My Head?” 2025 Asia Tour

Rich Brian演唱會。（圖／拓元售票網站）

● 演出時間：2025/12/01（一）19:30

● 演出地點：Zepp New Taipei

● 售票時間：

－2025/08/26（二）10:00 ~ 23:59 Rich Brian官方預售

－2025/08/27（三）10:00～08/28（四）23:59 Live Nation Taiwan會員預售

－2025/08/29（五）10:00 拓元售票全面開賣

● 演出票價：NT$ 3,200 / 2,600 / 2,200/ 1,300（身障優待票）

ZEROBASEONE《HERE & NOW》

●演出日期：20255/12/06（六）19:30

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：2025/09/21（日）12:00 KKTIX

●演出票價：NT$6881 / $6281 / $5789 / $3989 / $3589 / $799

2025 NCT DREAM TOUR <THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE> in TAIPEI

NCT DREAM將於12/6唱進台北大巨蛋。（圖／NCT DREAM FB）

● 演出時間：2025/12/06（六）18:00

● 演出地點：臺北大巨蛋

● 售票時間：

－2025/08/05（二）11:00 Weverse會員預售

－2025/08/06（三）11:00 星展卡友預售

－2025/08/07（四）11:00 Live Nation會員預售

－2025/08/08（五）11:00 拓元售票 全面開賣

● 演出票價：$7,800 / $6,800 / $5,800 / $4,800 / $4,300 / $3,800 / $2,800

李千娜《入戲》2025 台北演唱會

李千娜將舉辦演唱會。（圖／環球音樂）

●演出時間：2025/12/06（六）19:30

●演出地點：台北國際會議中心 TICC

●售票時間：2025/10/02（四）13:30 寬宏售票

●演出票價：NT$3980／$3680／$3280／$2880／$1880／$1280

2025 洪佩瑜《開》北流演唱會

洪佩瑜將在北流開唱。（圖／何樂音樂提供）

●演出時間：2025/12/06（六）19:30

●演出地點：臺北流行音樂中心

●售票時間：2025/10/18（六）12:00 KKTIX售票

●演出票價：NT$3,680 / $3,280 / $2,680 / $2,280 / $1,880 [全區座席]

Joanna Wang 王若琳 Nightfall Reverie 夜幕夢境

Joanna王若琳唱進Billboard Live TAIPEI。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

●演出時間：2025/12/06（六）17:30、20:30

●演出地點：Billboard Live TAIPEI

●售票時間：2025/10/15（三）12:00 官網售票

●演出票價：NT$4,000／$3,800／$3,600／$3,400／$13,800（包廂席A／3人）／$23,000（包廂席B／5人）

MAN WITH A MISSION「HOWLING ACROSS THE WORLD 2025 - ASIA TOUR」in TAIPEI

MAN WITH A MISSION演唱會。（圖／華貴娛樂FB）

● 演出時間：2025/12/07（日）18:00

● 演出地點：Legacy TERA

● 售票時間：2025/08/01（五）17:00 ibon

● 演出票價：VIP $3,800 / Standing A $3,400 / Standing B $2,900

柚子 YUZU 亞洲巡迴演唱會 2025《GET BACK》台北站

YUZU暌違6年終於再度重返台北開唱。（圖／寬宏藝術提供）

● 演出時間：2025/12/08（一）20:00

● 演出地點：Zepp New Taipei

● 售票時間：2025/08/12（二）12:00 寬宏售票

● 演出票價：$3,800 / $3,000

TV Girl Perform Their Hits Live

南加州潮青團 TV Girl 演唱會。（圖／拓元售票系統）

●演出日期：2025.12.09（二）20:00

●演出地點：Legacy Taipei

●售票時間：

－星展卡友預售：2025.07.02（三）10:00～07.03（四）10:00

－Live Nation會員預售：2025.07.03（四）12:00～23:59

－正式開賣：2025.07.04（五）12:00 拓元售票系統

●演出票價：NT$1900 / $950（身障優惠票）

「淳粹·25週年」蔡淳佳 Joi 世界巡迴演唱會

蔡淳佳12月13日重返台北開唱。（圖／Joi Music／淳萃文化提供）

●演出時間：2025/12/13（六）19:00

●演出地點：Legacy TERA

●售票平台：udn售票網

●演出票價：NT$2680／$2025／$1825／$900（身障席，全區對號入座）

2025 YOUNG POSSE Concert in Taipei

韓國女團YOUNG POSSE即將來台。（圖／歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）

●演出時間：2025/12/13（六）18:00

●演出地點：MOONDOG

●售票時間：2025/10/25（六）12:00 遠大售票

●演出票價：NT$6600／$3500／$2600／$1500（身障席）

2025 Whee In 輝人 FAN-CON TOUR [OWHEECE] in KAOHSIUNG

輝人演唱會。（圖／希林國際）

●演出時間：2025/12/13（六）16:00

●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館

●售票時間：2025/10/12（日）11:00 ibon售票（實名制）

●演出票價：NT$5,800／$4,800／$3,800／$3,200（全區對號入座＆實名制售票）

2025 羅志祥 30巡迴演唱會 台北站

羅志祥小巨蛋演唱會9/9寬宏開賣！（圖／寬宏售票）

●演出日期：

2025/12/13（六）19:30

2025/12/14（日）18:00

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：2025/09/09（二）12:00 寬宏售票

●演出票價：NT$4680 / $4280 / $3880 / $3480 / $2880 / $2480 / $1880 / $800

千葉雄喜 Yuki Chiba LIVE IN TAIPEI 2025

千葉雄喜演唱會。（圖／So Wonderful 提供）

●演出時間：2025/12/14（日）

●演出地點：Legacy TERA

●售票時間：2025/10/21（二）13:00 遠大售票

●演出票價：NT$3180／$2480／$1000（身障席）

ONEREPUBLIC 2025 LIVE IN KAOHSIUNG

●演出日期：2025.12.19（五）

●演出地點：高雄巨蛋

●售票時間：

－官方預售：2025.06.20（五）12:00～23:59

－星展卡友預售：2025.06.21（六）10:00～06.23 10:00

－Live Nation會員預售：2025.06.23（一）12:00～23:59

－正式開賣：2025.06.24（二）13:00 拓元售票

●演出票價：NT$4900 / $3900 / $3800 / $3400 / $2900 / $2400

vivo x 宇宙人 [α：回到未來1986] 台北小巨蛋演唱會

宇宙人12/20將重返台北小巨蛋開唱。（圖／相信音樂）

●演出時間：2025/12/20（六）19:30

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：2025/10/18（六）12:00 拓元售票系統

●演出票價：NT$3600／$3300／$3000／$2800／$2600／$2000／$1800／$1500／$800

2025 Kep1er CONCERT TOUR [Into The Orbit: Kep1asia]

Kep1er演唱會12/20在台大綜合體育館登場。（圖／FANME）

●演出時間：2025/12/20（六）19:00

●演出地點：台大綜合體育館一樓

●售票時間：2025/11/08（六）12:00 KKTIX

●演出票價：NT$ 5980 / NT$ 5280 / NT$ 4680 / NT$ 3880

齊藤壯馬 Soma Saito Live 2025 “Nuance Colors” in Taipei

齊藤壯馬將來台。（圖／好玩國際文化提供）

●演出時間：2025/12/21（日）18:00

●演出地點：Zepp New Taipei

●售票時間：2025/10/05（日）13:00 遠大售票

●演出票價：NT$3000／$2800／$2400

Doja Cat – Ma Vie World Tour

Doja Cat高雄巨蛋演唱會12/21登場！（圖／Live Nation Taiwan）

● 演出時間：2025/12/21（日）19:30

● 演出地點：高雄巨蛋

● 售票時間：

－2025/09/01（一） 11:00～23:59 Doja Cat官方預售

－2025/09/02（二）10:00～2025/09/04（四）10:00 星展萬事達卡卡友預售

－2025/09/04（四）12:00 ~ 23:59 Live Nation Taiwan會員預售

－2025/09/05（五）12:00 拓元售票 全面開賣

● 演出票價：NT$ 4,800/ 4,300/ 3,800/ 3,300/ 2,800 / 非輪椅區身障優惠票(陪同票) 1,900 / 輪椅區身障優惠票(陪同票) 1,400

小宇 宋念宇《記得忘了我》平安夜 @ Billboard Live TAIPEI 演唱會

小宇 宋念宇演唱會。（圖／Billboard Live TAIPEI）

●演出時間：2025/12/24（三）20:00

●演出地點：Billboard Live TAIPEI

●售票時間：2025/10/16（四）12:00 Billboard Live售票

●演出票價：NT$4200／$4000／$3800／$3600／$13800（包廂席A／3人）／$23000（包廂席B／5人）

李聖傑 One Day直到那一天 世界巡迴演唱會 台北站

李聖傑《One Day 直到那一天》小巨蛋演唱會。（圖／錞藝音樂提供）

●演出時間：

2025/12/26（五）19:30 #加場

2025/12/27（六）19:30

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：2025/10/23（四）12:00 ibon售票（加場啟售）

●演出票價：NT$5280／$4880／$4280／$3880／$3280／$2280／$1980／$800

2025 許哲珮《Frozen Star》演唱會

許哲珮推出全新專輯《樹洞裡可以悲傷》。（圖／雪人音樂提供）

●演出時間：2025/12/27（六）19:30

●演出地點：SUB LIVE

●售票時間：2025/10/15（三）12:00 遠大售票

●演出票價：NT$1200／$600（身障票）

血肉果汁機2025建宮蓋廟-宇宙預言DLC

血肉果汁機演唱會。（圖／血肉果汁機FB）

●演出日期：2025/12/27（六）19:00

●演出地點：高雄流行音樂中心

●售票時間：2025/09/27（六）12:00 KKTIX

●演出票價：NT$2880（一樓搖滾區站席）／$2380／$1980／$1680／$1380（二樓座位區）

五月天 [回到那一天] 25週年巡迴演唱會－台中站・新年快樂版

五月天跨年演唱會11/9開賣。（圖／相信音樂）

●演出日期：

2025/12/27（六）

2025/12/28（日）

2025/12/31（三）

2026/01/01（四）

2026/01/03（六）

2026/01/04（日）

●演出地點：臺中洲際棒球場

●售票時間：拓元售票系統

－親子套票區：2025/11/09（日）11:00

－玉山卡友專區：2025/11/09（日）10:00

－全面啟售：2025/11/09（日）11:00

●演出票價：NT$4580／$3880／$3280／$2880／$2280／$1880／$1280

●跨年場票價：NT$5580／$4580／$3880／$3280／$2880／$2280／$1880

JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026

蔡依林宣布將在大巨蛋舉辦三場演唱會。（圖／凌時差提供）

●演出日期：

2025/12/30（二）19:30

2025/12/31（三）19:30

2026/01/01（四）19:30

●演出地點：臺北大巨蛋

●售票時間：

－國泰世華CUBE信用卡優先購票：2025/11/22（六）10:00～12:00

－台灣大哥大 專區購票：2025/11/22（六）12:00

－JOLIN官網會員限量優先購票：2025/11/22（六）14:00～23:00

－全面開賣：2025/11/23（日）12:00 KKTIX

●演出票價：NT$6,990 / NT$5,990 / NT$4,990 / NT$3,990 / NT$2,990 / NT$990 (全場均為座席)

BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT IN TAIPEI

BABYMONSTER小巨蛋演唱會。（圖／babymonster_ygofficial IG）

●演出日期：

2026/01/02（五）

2026/01/03（六）

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：待公布

●演出票價：待公布

Energy《ALL IN 全面進擊》台北小巨蛋演唱會

Energy明年1/10唱進台北小巨蛋。（圖／相信音樂FB）

●演出日期：

2026/01/10（六）19:30

2026/01/11（日）18:00 #加場

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：

－2025/09/18（四）12:00－2025.09.19 (五) 18:00 中華電信VIP專區

－2025/09/20（六）12:00 拓元售票全面啟售

●演出票價：NT$4500/$4200/$3800/$3200/$2500/$2200/$1800/$1500/$800

Rain《STILL RAINING: ENCORE》

韓流天王Rain暌違20年重返台北小巨蛋，無預警宣布明年1/17二度「攻蛋」開唱。（圖／大步整合行銷提供）

●演出日期：2026/01/17（六）19:00

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：2025/11/30（日）11:30 Klook售票

●演出票價：NT$6800／$5800／$4800／$3800／$2800／$3400／$2900（身障優惠票）

王心凌《Sugar High 2.0 × Sugar Land 冬日慶典》最終章

王心凌明年唱回小巨蛋，9/26門票開賣！（圖／王心凌 Cyndi Wang FB）

●演出日期：

2026/01/23（六）19:30

2026/01/24（日）19:30

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：2025/09/26（五）12:00 寬宏售票

●演出票價：$4,980／$4,680／$4,280／$3,680／$2,880／$1,880／$800

SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR《SUPER SHOW 10》#高雄場

SJ演唱會將於今年11月、明年1月分別在台北、高雄舉辦。（圖／슈퍼주니어(Super Junior) FB）

●演出日期：2026/01/24（六）

●演出地點：高雄巨蛋

●售票時間：待公布

●演出票價：待公布

玟星 Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : Village of eternal glow] IN TAIPEI

●演出日期：2026/01/24（六）

●演出地點：待公布

●售票時間：待公布

●演出票價：待公布

林俊逸 2026《逸行者》演唱會

林俊逸宣布將於2026年1月24日舉辦演唱會。（圖／媒體棧提供）

●演出日期：2026/01/24（六）19:30

●演出地點：Legacy Taipei

●售票時間：2025/10/21（二）12:00 年代售票

●演出票價：NT$2200／$1800

TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR《ACT : TOMORROW》IN TAIPEI

TOMORROW X TOGETHER明年1月開唱。（圖／遠雄創藝提供）

●演出日期：

2026/01/31（六）18:00

2026/02/01（日）17:00 #加場

●演出地點：台北大巨蛋

●加場售票時間：2025/11/08（六）12:00 拓元售票

●演出票價：特A座位區 NT$6,980（含彩排福利&紀念吊牌）；特B座位區 NT$6,480；看台座位區 NT$5,980／4,980／4,480／3,980／2,980；B1看台身障席 NT$2,990；L2看台身障席 NT$2,490

Men I Trust - Equus Tour 2026 - Taipei

Men I Trust演唱會。（圖／KKTIX）

●演出日期：2026/01/31（六）19:30

●演出地點：Zepp New Taipei

●售票時間：2025/09/25（四）10:00 KKTIX售票

●演出票價：一般預售票 一樓站區NT$2,100／愛心票 NT$1,100 / 一般預售票 二樓座位NT$2,400 / 二樓站區 NT$1,900

Calum Scott 2026高雄演唱會

卡倫史考特 Calum Scott 高雄巨蛋演唱會9/16寬宏開賣。（圖／寬宏藝術）

●演出日期：2026/01/31 (六) 19:30

●演出地點：高雄巨蛋

●售票時間：2025/09/16 (二) 12:00 寬宏售票

●演出票價：NT$4980/$4680/$4280/$3880/$3480/$2880/$1880/$800

●VIP加價購：VIP Package 1 $6100／VIP Package 2 $2690（限$4980票券持有者加購，不可單獨使用）

頑童MJ116 OGS演唱會 台中場

頑童MJ116驚喜宣布在台中洲際棒球場開唱。（圖／頑童MJ116 FB）

●演出日期：2026/01/31（六）18:00

●演出地點：台中洲際棒球場

●售票時間：拓元售票｜實名制區｜非實名制區

－本色會員優先購票（含親子區）：2025/11/08（六）11:00

－本色會員一般購票：2025/11/08（六）13:30

●演出票價：NT$4080／$3880／$3580／$2880／$2380／$2580／$2080／$1880／$1280／$880

QWER (KR) 1ST WORLD TOUR《ROCKATION》in TAIPEI

QWER演唱會。（圖／希林國際Chillin International）

●演出日期：

2026/02/14（六）17:00

2026/02/15（日）15:00

●演出地點：台北國際會議中心（TICC）

●售票時間：2025/10/18（六）11:00 ibon售票

●演出票價：TWD 5,600 / TWD 5,200 / TWD 4,800 / TWD 3,800 / TWD 3,200（全區對號入座）

NCT WISH 1st CONCERT TOUR《INTO THE WISH：Our WISH》

NCT WISH將於明年2月在林口體育館開唱。（圖／SHOW Office）

●演出日期：2026/02/28（六）17:00

●演出地點：林口體育館

●售票時間：

－NCTzen WISH Membership (GL) 預售登記：2025/10/10（五）11:00～2025/10/13（一）19:59

－NCTzen WISH Membership (GL) 預售時間：2025/11/12（三）11:00～19:59

－2025/11/15（六）11:00 一般販售 遠大售票

●演出票價：待公布

OneRepublic "From Asia With Love" 2026 in Taipei

OneRepublic 共和世代2026年將在台北小巨蛋開唱。（圖／Live Nation Taiwan）

●演出日期：2026/03/04（三）19:00

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：

－2025/09/29（一）12:00 OneRepublic 官方預售

－2025/09/30（二）10:00 星展萬事達卡 卡友預售票

－2025/10/02（四）12:00 Live Nation Taiwan會員預售

－2025/10/03（五）12:00 星展萬事達卡 飛行世界之極卡和飛行世界商務卡卡友精選票

－2025/10/03（五）12:00 台灣大哥大、MyVideo會員獨享購票專區

－2025/10/03（五）12:00 拓元售票

●演出票價：NT$800元起至$8,000元 ＆身障優惠票 (陪同票) NTD.400元

TWICE《THIS IS FOR》WORLD TOUR IN TAIPEI

TWICE將於2026年3月21日唱進臺北大巨蛋。（圖／TWICE FB）

●演出日期：2026/03/21（六）

●演出地點：臺北大巨蛋

●售票時間：待公布

●演出票價：待公布

TREASURE TOUR [PULSE ON] IN TAIPEI

TREASURE將於2026年3月28日在林口體育館開唱。（圖／Live Nation Taiwan）

●演出日期：2026/03/28（六）18:00

●演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）

●售票時間：

－2025/10/21（二）12:00～2025/10/24（五）11:59 TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 預購登記

－2025/10/29（三）11:00～23:59 TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 預購

－2025/10/30（四）11:00～23:59 星展萬事達卡友優先購

－2025/10/31（五）11:00～23:59 Live Nation Taiwan會員預售

－2025/11/01（六）11:00 拓元售票

●演出票價：NT$7800／$6800／$5800／$4800／$3800／$2800

ONE OK ROCK《DETOX》ASIA TOUR 2026 - TAIPEI

ONE OK ROCK將登大巨蛋開唱。（圖／翻攝自X）

●演出日期：2026/04/25（六）

●演出地點：臺北大巨蛋

●售票時間：待公布

●演出票價：待公布

King Gnu CEN+RAL Tour

King Gnu將於2026年登上台北小巨蛋開唱。(圖／好玩國際文化）

●演出日期：

2026/06/06（六）

2026/06/07（日）

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：待公布

●演出票價：待公布

林憶蓮《迴響Resonance》 2025巡迴演唱會

●演出日期：待公布

●演出地點：待公布

●售票時間：待公布

●演出票價：待公布