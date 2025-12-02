2025演唱會資訊售票日期一次看！AAA、ZEROBASONE、NCT DREAM、民歌50、TWICE…（持續更新）

2025演唱會資訊不斷更新！Jolin蔡依林年底唱進臺北大巨蛋，售票資訊公開！五月天跨年演唱會台中登場，六場時間快保留！江蕙台北小巨蛋安可場再度登場。王心凌明年1月帶著巡演重返台北小巨蛋；羅志祥12月在台北小巨蛋開唱；民歌50+高峰會舉辦最終加場。此外華語部分還有林憶蓮、血肉果汁機、頑童MJ116、ARKis、李千娜、洪佩瑜、王若琳、蔡淳佳、宇宙人、小宇 宋念宇、李聖傑、許哲珮、李友廷、陳勢安、Whyte 壞特、張棟樑、落日飛車、魏如萱、陳昇⋯以及多個音樂祭都將在今年舉辦！

韓星韓團部分，ZEROBASONE年底將在台北小巨蛋開唱；SJ 20周年巡演明年前進高雄巨蛋；TWICE明年3月登上臺北大巨蛋連唱兩場！NCT DREAM 12月登上大巨蛋開唱！TXT成為HYBE首組唱進大巨蛋的男團，門票完售再加場，明年1月底登台開唱！此外還有YOUNG POSSE、輝人、Kep1er、QWER、NCT WISH、TREASURE、ATEEZ、TWS、BABYMONSTER、NEXZ、CNBLUE⋯都將來台開唱。

日本J-POP許多大咖日本歌手與組合將來台，日本超人氣創作新人tuki.首度登台就唱上小巨蛋；King Gnu明年巡演將唱上小巨蛋。此外還有MAN WITH A MISSION、千葉雄喜、齊藤壯馬、ONE OK ROCK、中島美嘉⋯都將登台！

Calum Scott 卡倫史考特 明年1月將登上高雄巨蛋開唱；Doja Cat 蜜桃貓朵佳12月也將站上高雄巨蛋舞台！OneRepublic共和世代將於年底登上高雄巨蛋，明年登上台北小巨蛋；TV Girl、Men I Trust⋯等都將接力登台，身為粉絲的你當然不能錯過！

以下蒐集整理了2025年重要演唱會的相關資訊，演唱會時間、地點、售票方式、票價讓你輕鬆掌握最新資訊！

全台演唱會攻略

●【全部】2025全台各地演唱會資訊、售票日期、票價一次看！

●【韓男團】Super Junior、TXT、NCT WISH、ATEEZ、TWS⋯行程全攻略

●【韓女團】TWICE、BABYMONSTER、QWER、Kep1er⋯不斷更新

●【華語】五月天、蔡依林、王心凌、頑童MJ116、江蕙⋯演唱會懶人包

●【東洋】King Gnu、ONE OK ROCK、tuki.、中島美嘉⋯追星必看

●【歐美】Doja Cat、OneRepublic、卡倫史考特、Men I Trust⋯行程不停歇

●【粉絲見面會】李俊昊、町田啓太、李彩玟、俞利、李棟旭⋯訪台資訊

李友廷 2025 秋季巡迴

李友廷秋季巡迴演唱會。（圖／李友廷FB）

●演出場次：

2025/12/05（五）19:30｜台北場 The Wall

2025/12/12（五）19:30｜台中場 Legacy台中

2025/12/19（五）19:00｜高雄場 LIVE WAREHOUSE小庫

●售票時間：2025/11/06（四）12:00 KKTIX（台北場）／iNDIEVOX

●售票連結：台北場｜台中場｜高雄場

ZEROBASEONE《HERE & NOW》

●演出日期：20255/12/06（六）19:30

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：2025/09/21（日）12:00 KKTIX

●演出票價：NT$6881 / $6281 / $5789 / $3989 / $3589 / $799

2025 NCT DREAM TOUR <THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE> in TAIPEI

NCT DREAM將於12/6唱進台北大巨蛋。（圖／NCT DREAM FB）

● 演出時間：2025/12/06（六）18:00

● 演出地點：臺北大巨蛋

● 售票時間：

－2025/08/05（二）11:00 Weverse會員預售

－2025/08/06（三）11:00 星展卡友預售

－2025/08/07（四）11:00 Live Nation會員預售

－2025/08/08（五）11:00 拓元售票 全面開賣

● 演出票價：$7,800 / $6,800 / $5,800 / $4,800 / $4,300 / $3,800 / $2,800

李千娜《入戲》2025 台北演唱會

李千娜將舉辦演唱會。（圖／環球音樂）

●演出時間：2025/12/06（六）19:30

●演出地點：台北國際會議中心 TICC

●售票時間：2025/10/02（四）13:30 寬宏售票

●演出票價：NT$3980／$3680／$3280／$2880／$1880／$1280

2025 洪佩瑜《開》北流演唱會

洪佩瑜將在北流開唱。（圖／何樂音樂提供）

●演出時間：2025/12/06（六）19:30

●演出地點：臺北流行音樂中心

●售票時間：2025/10/18（六）12:00 KKTIX售票

●演出票價：NT$3,680 / $3,280 / $2,680 / $2,280 / $1,880 [全區座席]

Joanna Wang 王若琳 Nightfall Reverie 夜幕夢境

Joanna王若琳唱進Billboard Live TAIPEI。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

●演出時間：2025/12/06（六）17:30、20:30

●演出地點：Billboard Live TAIPEI

●售票時間：2025/10/15（三）12:00 官網售票

●演出票價：NT$4,000／$3,800／$3,600／$3,400／$13,800（包廂席A／3人）／$23,000（包廂席B／5人）

MAN WITH A MISSION「HOWLING ACROSS THE WORLD 2025 - ASIA TOUR」in TAIPEI

MAN WITH A MISSION演唱會。（圖／華貴娛樂FB）

● 演出時間：2025/12/07（日）18:00

● 演出地點：Legacy TERA

● 售票時間：2025/08/01（五）17:00 ibon

● 演出票價：VIP $3,800 / Standing A $3,400 / Standing B $2,900

邱鋒澤 2025 全新專輯《Lines》北中南巡迴音樂會

●演出場次：

2025/12/07（日）19:00｜高雄場｜後台 Backstage Live

2025/12/27（六）19:00｜台中場｜Legacy Taichung

●售票時間：2025/10/31（五）12:00 KKTIX與全家便利商店

●演出票價：NT$1880／$900

民歌50+高峰會 最終加場

●演出時間地點：

2025/11/15（六）14:30｜台中中興大學惠蓀堂

2025/11/29（六）13:00、19:00｜台北小巨蛋

2025/12/09（二）14:30｜高雄巨蛋

●售票時間：2025/07./08（二）12:00 寬宏售票

●演出票價：NT$4,500 / $4,200 / $3,600 / $3,200 / $2,800 / $2,400 / $1,600 / $800

TV Girl Perform Their Hits Live

南加州潮青團 TV Girl 演唱會。（圖／拓元售票系統）

●演出日期：2025.12.09（二）20:00

●演出地點：Legacy Taipei

●售票時間：

－星展卡友預售：2025.07.02（三）10:00～07.03（四）10:00

－Live Nation會員預售：2025.07.03（四）12:00～23:59

－正式開賣：2025.07.04（五）12:00 拓元售票系統

●演出票價：NT$1900 / $950（身障優惠票）

陳勢安 Andrew’s Billboard Live TAIPEI

陳勢安將在Billboard Live TAIPEI開唱。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

●演出日期：2025/12/12（五）18:30、2025/12/12（五）21:30

●演出地點：Billboard Live TAIPEI

●售票時間：2025/11/13（四）12:00 Billboard Live TAIPEI

●演出票價：NT$4,000／$3,800／$3,600／$3,400／$13,200（包廂席A／3人）／$22,000（包廂席B／5人）

「淳粹·25週年」蔡淳佳 Joi 世界巡迴演唱會

蔡淳佳12月13日重返台北開唱。（圖／Joi Music／淳萃文化提供）

●演出時間：2025/12/13（六）19:00

●演出地點：Legacy TERA

●售票平台：udn售票網

●演出票價：NT$2680／$2025／$1825／$900（身障席，全區對號入座）

2025 YOUNG POSSE Concert in Taipei

韓國女團YOUNG POSSE即將來台。（圖／歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）

●演出時間：2025/12/13（六）18:00

●演出地點：MOONDOG

●售票時間：2025/10/25（六）12:00 遠大售票

●演出票價：NT$6600／$3500／$2600／$1500（身障席）

2025 Whee In 輝人 FAN-CON TOUR [OWHEECE] in KAOHSIUNG

輝人演唱會。（圖／希林國際）

●演出時間：2025/12/13（六）16:00

●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館

●售票時間：2025/10/12（日）11:00 ibon售票（實名制）

●演出票價：NT$5,800／$4,800／$3,800／$3,200（全區對號入座＆實名制售票）

2025 羅志祥 30巡迴演唱會 台北站

羅志祥小巨蛋演唱會9/9寬宏開賣！（圖／寬宏售票）

●演出日期：

2025/12/13（六）19:30

2025/12/14（日）18:00

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：2025/09/09（二）12:00 寬宏售票

●演出票價：NT$4680 / $4280 / $3880 / $3480 / $2880 / $2480 / $1880 / $800

千葉雄喜 Yuki Chiba LIVE IN TAIPEI 2025

千葉雄喜演唱會。（圖／So Wonderful 提供）

●演出時間：2025/12/14（日）

●演出地點：Legacy TERA

●售票時間：2025/10/21（二）13:00 遠大售票

●演出票價：NT$3180／$2480／$1000（身障席）

ONEREPUBLIC 2025 LIVE IN KAOHSIUNG

●演出日期：2025.12.19（五）

●演出地點：高雄巨蛋

●售票時間：

－官方預售：2025.06.20（五）12:00～23:59

－星展卡友預售：2025.06.21（六）10:00～06.23 10:00

－Live Nation會員預售：2025.06.23（一）12:00～23:59

－正式開賣：2025.06.24（二）13:00 拓元售票

●演出票價：NT$4900 / $3900 / $3800 / $3400 / $2900 / $2400

vivo x 宇宙人 [α：回到未來1986] 台北小巨蛋演唱會

宇宙人12/20將重返台北小巨蛋開唱。（圖／相信音樂）

●演出時間：2025/12/20（六）19:30

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：2025/10/18（六）12:00 拓元售票系統

●演出票價：NT$3600／$3300／$3000／$2800／$2600／$2000／$1800／$1500／$800

2025 Kep1er CONCERT TOUR [Into The Orbit: Kep1asia]

Kep1er演唱會12/20在台大綜合體育館登場。（圖／FANME）

●演出時間：2025/12/20（六）19:00

●演出地點：台大綜合體育館一樓

●售票時間：2025/11/08（六）12:00 KKTIX

●演出票價：NT$ 5980 / NT$ 5280 / NT$ 4680 / NT$ 3880

齊藤壯馬 Soma Saito Live 2025 “Nuance Colors” in Taipei

齊藤壯馬將來台。（圖／好玩國際文化提供）

●演出時間：2025/12/21（日）18:00

●演出地點：Zepp New Taipei

●售票時間：2025/10/05（日）13:00 遠大售票

●演出票價：NT$3000／$2800／$2400

Doja Cat – Ma Vie World Tour

Doja Cat高雄巨蛋演唱會12/21登場！（圖／Live Nation Taiwan）

● 演出時間：2025/12/21（日）19:30

● 演出地點：高雄巨蛋

● 售票時間：

－2025/09/01（一） 11:00～23:59 Doja Cat官方預售

－2025/09/02（二）10:00～2025/09/04（四）10:00 星展萬事達卡卡友預售

－2025/09/04（四）12:00 ~ 23:59 Live Nation Taiwan會員預售

－2025/09/05（五）12:00 拓元售票 全面開賣

● 演出票價：NT$ 4,800/ 4,300/ 3,800/ 3,300/ 2,800 / 非輪椅區身障優惠票(陪同票) 1,900 / 輪椅區身障優惠票(陪同票) 1,400

小宇 宋念宇《記得忘了我》平安夜 @ Billboard Live TAIPEI 演唱會

小宇 宋念宇演唱會。（圖／Billboard Live TAIPEI）

●演出時間：2025/12/24（三）20:00

●演出地點：Billboard Live TAIPEI

●售票時間：2025/10/16（四）12:00 Billboard Live售票

●演出票價：NT$4200／$4000／$3800／$3600／$13800（包廂席A／3人）／$23000（包廂席B／5人）

李聖傑 One Day直到那一天 世界巡迴演唱會 台北站

李聖傑《One Day 直到那一天》小巨蛋演唱會。（圖／錞藝音樂提供）

●演出時間：

2025/12/26（五）19:30 #加場

2025/12/27（六）19:30

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：2025/10/23（四）12:00 ibon售票（加場啟售）

●演出票價：NT$5280／$4880／$4280／$3880／$3280／$2280／$1980／$800

2025 許哲珮《Frozen Star》演唱會

許哲珮推出全新專輯《樹洞裡可以悲傷》。（圖／雪人音樂提供）

●演出時間：2025/12/27（六）19:30

●演出地點：SUB LIVE

●售票時間：2025/10/15（三）12:00 遠大售票

●演出票價：NT$1200／$600（身障票）

血肉果汁機2025建宮蓋廟-宇宙預言DLC

血肉果汁機演唱會。（圖／血肉果汁機FB）

●演出日期：2025/12/27（六）19:00

●演出地點：高雄流行音樂中心

●售票時間：2025/09/27（六）12:00 KKTIX

●演出票價：NT$2880（一樓搖滾區站席）／$2380／$1980／$1680／$1380（二樓座位區）

五月天 [回到那一天] 25週年巡迴演唱會－台中站・新年快樂版

五月天跨年演唱會11/9開賣。（圖／相信音樂）

●演出日期：

2025/12/27（六）

2025/12/28（日）

2025/12/31（三）

2026/01/01（四）

2026/01/03（六）

2026/01/04（日）

●演出地點：臺中洲際棒球場

●售票時間：拓元售票

－親子套票區：2025/11/09（日）11:00

－玉山卡友專區：2025/11/09（日）10:00

－全面啟售：2025/11/09（日）11:00

●演出票價：NT$4580／$3880／$3280／$2880／$2280／$1880／$1280

●跨年場票價：NT$5580／$4580／$3880／$3280／$2880／$2280／$1880

Whyte 壞特 2025 Live Concert《Boundary》

Whyte 壞特 2025 Live Concert《Boundary》演唱會。（圖／遠雄創藝FB）

●演出日期：2025/12/28（日）19:00

●演出地點：Zepp New Taipei

●售票時間：2025/11/16（日）12:00 拓元售票

●演出票價：VIP座位區 $3,800／1樓座位區 $2,800／2樓座位區 $2,600／2樓站區 $1,600／身障席 $1,400

JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026

蔡依林宣布將在大巨蛋舉辦三場演唱會。（圖／凌時差提供）

●演出日期：

2025/12/30（二）19:30

2025/12/31（三）19:30

2026/01/01（四）19:30

●演出地點：臺北大巨蛋

●售票時間：

－國泰世華CUBE信用卡優先購票：2025/11/22（六）10:00～12:00

－台灣大哥大 專區購票：2025/11/22（六）12:00

－JOLIN官網會員限量優先購票：2025/11/22（六）14:00～23:00

－全面開賣：2025/11/23（日）12:00 KKTIX

●演出票價：NT$6,990 / NT$5,990 / NT$4,990 / NT$3,990 / NT$2,990 / NT$990 (全場均為座席)

陳昇2026跨年演唱會《我不是搖滾歌手》Not a Rockstar

●演出時間：2025/12/31（三）20:30

●演出地點：TICC台北國際會議中心

●售票時間：2025/10/30（四）12:00 實體＋線上同步全面開賣

●演出票價：NT$3800／$2800／$2000／$1500（全區對號入座）；線上票 NT$949（早鳥 NT$749 至 12/15 23:59）

●售票網站：KKTIX售票系統

BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT IN TAIPEI

BABYMONSTER小巨蛋演唱會。（圖／babymonster_ygofficial IG）

●演出日期：

2026/01/02（五）

2026/01/03（六）

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：

－Fanclub優先購登記：2025/11/08（六）10:00～11/09（日）23:59 Weverse

－Fanclub優先購票：2025/11/14（五）13:00～23:59 KKTIX

－Joox優先購：2025/11/14（五）15:00～23:59

－全面開賣：2025/11/15（六）12:00 KKTIX

●演出票價： NT$6500 / $5600 / $4800 / $4200 / $3200 / $2200 / $800（全場均為座位席）

NEXZ SPECIAL CONCERT <ONE BEAT> in Taipei

●演出時間：2026/01/03（六）17:00

●演出地點：台大綜合體育館一樓

●售票時間：2025/11/29（六）11:00 ibon

●演出票價：NT$5800／$4800／$3800／$1900（身障席）

張棟樑 “第21個故事” 巡迴演唱會 高雄站

張棟樑將於高流開唱。（圖／張棟樑「第二十一個故事」巡演官方提供）

●演出日期：2026/01/10（六）19:00

●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館

●售票時間：2025/11/07（五）18:00 KKTIX與全家便利商店

●演出票價：NT$4500／$4200／$3500／$3000／$2500／$1800（視線不良區）／$1750（身障席）／$1500（身障席）

Energy《ALL IN 全面進擊》台北小巨蛋演唱會

Energy明年1/10唱進台北小巨蛋。（圖／相信音樂FB）

●演出日期：

2026/01/10（六）19:30

2026/01/11（日）18:00 #加場

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：

－2025/09/18（四）12:00－2025.09.19 (五) 18:00 中華電信VIP專區

－2025/09/20（六）12:00 拓元售票全面啟售

●演出票價：NT$4500/$4200/$3800/$3200/$2500/$2200/$1800/$1500/$800

Rain《STILL RAINING: ENCORE》

韓流天王Rain暌違20年重返台北小巨蛋，無預警宣布明年1/17二度「攻蛋」開唱。（圖／大步整合行銷提供）

●演出日期：2026/01/17（六）19:00

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：2025/11/30（日）11:30 Klook售票

●演出票價：NT$6800／$5800／$4800／$3800／$2800／$3400／$2900（身障優惠票）

落日飛車《Q來Q去 2026》亞洲巡迴 台北站

落日飛車將唱進北流。（圖／華納音樂提供）

●演出日期：

2026/01/17（六）19:00

2026/01/18（日）17:00

●演出地點：台北流行音樂中心

●售票時間：2025/11/03（一）12:00 KKTIX與全家便利商店FamiPort

●演出票價：NT$4200／$3800／$3300／$2800／$2300／$1800

王心凌《Sugar High 2.0 × Sugar Land 冬日慶典》最終章

王心凌明年唱回小巨蛋，9/26門票開賣！（圖／王心凌 Cyndi Wang FB）

●演出日期：

2026/01/23（六）19:30

2026/01/24（日）19:30

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：2025/09/26（五）12:00 寬宏售票

●演出票價：$4,980／$4,680／$4,280／$3,680／$2,880／$1,880／$800

ATEEZ 世界巡迴演唱會 [IN YOUR FANTASY] - 台北站

韓國實力男團ATEEZ明年將登台開唱。（圖／寬宏藝術提供）

●演出日期：2026/01/24（六）18:00

●演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）

●售票時間：2025/11/20（四）12:00 寬宏售票系統

●演出票價：NT$7490（ATINY VIP Package）／$6990（Fantasy VIP Package）／$5880／$5280／$4880／$3880

SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR《SUPER SHOW 10》#高雄場

Super Junior高雄演唱會1/24、1/25在高雄巨蛋登場。（圖／iME TW）

●演出日期：

2026/01/24（六）18:00

2026/01/25（日）18:00

●演出地點：高雄巨蛋

●售票時間：

－官方會員登記時間：2025/11/03（一）13:00～2025/11/05（三）12:59

－官方會員售票時間：2025/11/21（五）12:00～2025/11/21（五）23:59 拓元售票

－永豐金證券專屬快閃優先購：2025/11/22（六）12:00～18:00 拓元售票

－全面開賣：2025/11/23（日）12:00 拓元售票

●演出票價：NT$6,680（含SOUNDCHECK）／$6,280／$5,680／$4,680／$3,680／$2,680／一般身障票 $2,840／輪椅身障票 $1,340

玟星 Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : Village of eternal glow] IN TAIPEI

●演出日期：2026/01/24（六）

●演出地點：待公布

●售票時間：待公布

●演出票價：待公布

林俊逸 2026《逸行者》演唱會

林俊逸宣布將於2026年1月24日舉辦演唱會。（圖／媒體棧提供）

●演出日期：2026/01/24（六）19:30

●演出地點：Legacy Taipei

●售票時間：2025/10/21（二）12:00 年代售票

●演出票價：NT$2200／$1800

TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR《ACT : TOMORROW》IN TAIPEI

TOMORROW X TOGETHER明年1月開唱。（圖／遠雄創藝提供）

●演出日期：

2026/01/31（六）18:00

2026/02/01（日）17:00 #加場

●演出地點：台北大巨蛋

●加場售票時間：2025/11/08（六）12:00 拓元售票

●演出票價：特A座位區 NT$6,980（含彩排福利&紀念吊牌）；特B座位區 NT$6,480；看台座位區 NT$5,980／4,980／4,480／3,980／2,980；B1看台身障席 NT$2,990；L2看台身障席 NT$2,490

Men I Trust - Equus Tour 2026 - Taipei

Men I Trust演唱會。（圖／KKTIX）

●演出日期：2026/01/31（六）19:30

●演出地點：Zepp New Taipei

●售票時間：2025/09/25（四）10:00 KKTIX售票

●演出票價：一般預售票 一樓站區NT$2,100／愛心票 NT$1,100 / 一般預售票 二樓座位NT$2,400 / 二樓站區 NT$1,900

Calum Scott 2026高雄演唱會

卡倫史考特 Calum Scott 高雄巨蛋演唱會9/16寬宏開賣。（圖／寬宏藝術）

●演出日期：2026/01/31 (六) 19:30

●演出地點：高雄巨蛋

●售票時間：2025/09/16 (二) 12:00 寬宏售票

●演出票價：NT$4980/$4680/$4280/$3880/$3480/$2880/$1880/$800

●VIP加價購：VIP Package 1 $6100／VIP Package 2 $2690（限$4980票券持有者加購，不可單獨使用）

TWS (KR) TOUR '24/7:WITH:US' IN KAOHSIUNG

●演出時間：2026/01/31（六）19:00

●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館

●售票時間：

－官方會員預購登記：2025/11/21（五）13:00～11/23（日）23:59

－官方會員預購：2025/11/28（五）19:00～23:59

－全面開賣：2025/11/29（六）13:00

●演出票價：NT$5980／$4680／$3480／$2340（身心席）

●售票網站：拓元售票

頑童MJ116 OGS演唱會 台中場

頑童MJ116驚喜宣布在台中洲際棒球場開唱。（圖／頑童MJ116 FB）

●演出日期：

2026/01/31（六）19:00

2026/02/01（日）18:00 #加場

●演出地點：台中洲際棒球場

●加場售票時間：拓元售票｜實名制區｜非實名制區

－本色會員優先購票（含親子區）：2025/11/15（六）11:00

－本色會員一般購票：2025/11/15（六）13:30

●演出票價：NT$4080／$3880／$3580／$2880／$2380／$2580／$2080／$1880／$1280／$880

魏如萱 waa wei 2025〈怪奇的珍珠〉巡迴演唱會 台北小巨蛋

魏如萱明年2月在小巨蛋開唱。（圖／好多音樂）

●演出日期：

2026/02/07（六）19:30

2026/02/08（日）17:00

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：

－好多會員優先購：2025/11/27（四）12:00～18:00

－正式開賣：2025/11/29（六）12:00

●演出票價：NT$4520／$4120／$3520／$3280／$2880／$2280／$1980／$1680／$800

●售票網站：KKTIX

QWER (KR) 1ST WORLD TOUR《ROCKATION》in TAIPEI

QWER演唱會。（圖／希林國際Chillin International）

●演出日期：

2026/02/14（六）17:00

2026/02/15（日）15:00 #加場

●演出地點：台北國際會議中心（TICC）

●售票時間：2025/10/18（六）11:00 ibon售票

●演出票價：TWD 5,600 / TWD 5,200 / TWD 4,800 / TWD 3,800 / TWD 3,200（全區對號入座）

江蕙《無・有》安可場

江蕙2026演唱會春節開唱。（圖／寬宏藝術）

●演出日期：

2026/02/20（五）18:30

2026/02/21（六）18:30

2026/02/22（日）18:30

2026/02/24（二）19:30

2026/02/25（三）19:30

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：

－台新銀行卡友優先購：2025/11/12（三）12:00 寬宏藝術

－實名制登記抽選時間：2025/11/13（四）00:00～2025/11/14（五）23:59 寬宏藝術

●演出票價：NT$6800／$5880／$4880／$3880／$2880／$1880／$800

●演出票價：

NCT WISH 1st CONCERT TOUR《INTO THE WISH：Our WISH》

NCT WISH將於明年2月在林口體育館開唱。（圖／SHOW Office）

●演出日期：2026/02/28（六）17:00

●演出地點：林口體育館

●售票時間：

－NCTzen WISH Membership (GL) 預售登記：2025/10/10（五）11:00～2025/10/13（一）19:59

－NCTzen WISH Membership (GL) 預售時間：2025/11/12（三）11:00～19:59

－一般販售：2025/11/15（六）11:00 遠大售票

●演出票價：NT$6,600 / NT$6,200 / NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800 / 愛心席NT$2,900

OneRepublic "From Asia With Love" 2026 in Taipei

OneRepublic 共和世代2026年將在台北小巨蛋開唱。（圖／Live Nation Taiwan）

●演出日期：2026/03/04（三）19:00

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：

－2025/09/29（一）12:00 OneRepublic 官方預售

－2025/09/30（二）10:00 星展萬事達卡 卡友預售票

－2025/10/02（四）12:00 Live Nation Taiwan會員預售

－2025/10/03（五）12:00 星展萬事達卡 飛行世界之極卡和飛行世界商務卡卡友精選票

－2025/10/03（五）12:00 台灣大哥大、MyVideo會員獨享購票專區

－2025/10/03（五）12:00 拓元售票

●演出票價：NT$800元起至$8,000元 ＆身障優惠票 (陪同票) NTD.400元

CNBLUE 2026 LIVE WORLD TOUR《3LOGY》

●演出時間：

－台北站：2026/03/07（六）

－高雄站：2026/06/13（六）

●演出地點：未公布

●售票時間：未公布

●演出票價：未公布

●售票網站：未公布

TWICE《THIS IS FOR》WORLD TOUR IN TAIPEI

TWICE將於2026年3月21日、22日在臺北大巨蛋開唱。（圖／Live Nation Taiwan FB）

●演出日期：

2026/03/21（六）18:00

2026/03/22（日）18:00

●演出地點：台北大巨蛋

●售票時間：

－LN會員預售：2025/12/02（二）11:00～23:59

－三星星粉保留席次：2025/12/02（二）11:00～12/04（四）11:00

－正式開賣：2025/12/04（四）11:00 拓元售票

●演出票價：

一般票 NT$6800／$5800／$4800／$3800／$2800／$1800／$3400（身障）／$2900（身障）／$2400（身障）／$1900（身障）／$1400（身障）／$900（身障）

VIP票 NT$8800

TREASURE TOUR [PULSE ON] IN TAIPEI

TREASURE將於2026年3月28日在林口體育館開唱。（圖／Live Nation Taiwan）

●演出日期：2026/03/28（六）18:00

●演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）

●售票時間：

－2025/10/21（二）12:00～2025/10/24（五）11:59 TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 預購登記

－2025/10/29（三）11:00～23:59 TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 預購

－2025/10/30（四）11:00～23:59 星展萬事達卡友優先購

－2025/10/31（五）11:00～23:59 Live Nation Taiwan會員預售

－2025/11/01（六）11:00 拓元售票

●演出票價：NT$7800／$6800／$5800／$4800／$3800／$2800

tuki. ASIA TOUR 2026 in TAIPEI

日本創作女聲 tuki. 首度登台就唱進小巨蛋。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）

●演出日期：

2026/04/04（六）17:00

2026/04/05（日）17:00

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：

【登記抽選】

－登記：2025/11/24（一）13:00～11/26（三）13:00

－結果：2025/11/28（五）12:00後陸續公布

－繳費期限：2025/11/28（五）～11/29（六）13:00

【一般販售】

－售票：2025/12/10（三）12:00

●演出票價：NT$5280／$4280／$3280／$2280／$800／$400（身障席）

●售票網站：遠大售票

ONE OK ROCK《DETOX》ASIA TOUR 2026 - TAIPEI

ONE OK ROCK將登大巨蛋開唱。（圖／翻攝自X）

●演出日期：2026/04/25（六）

●演出地點：臺北大巨蛋

●售票時間：待公布

●演出票價：待公布

中島美嘉演唱會

●演出日期：

2026/05/16（六）

2026/05/17（日）

●演出地點：台北流行音樂中心

●售票時間：待公布

●演出票價：待公布

King Gnu CEN+RAL Tour

King Gnu將於2026年登上台北小巨蛋開唱。(圖／好玩國際文化）

●演出日期：

2026/06/06（六）

2026/06/07（日）

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：待公布

●演出票價：待公布

林憶蓮《迴響Resonance》 2025巡迴演唱會

●演出日期：待公布

●演出地點：待公布

●售票時間：待公布

●演出票價：待公布