2025澎湖大行軍熱血啟程 1500人勇闖跨海大橋

▲「2025澎湖大行軍」熱血啟程。

【互傳媒／記者 張文琦／澎湖 報導】「2025澎湖大行軍」首梯活動29日上午在漁翁島遊客服務中心前廣場盛大登場，吸引超過1,500位大小朋友、退伍老兵、國軍弟兄與遊客熱情參與。大家頂著東北季風，一同橫越全長2.5公里的跨海大橋，用汗水與笑容感受最有溫度的澎湖冬季。

澎湖縣長陳光復親自到場與民眾同樂，向國軍致敬並感謝各單位的協力付出，讓大家度過一個健康、有趣又充滿意義的週末早晨。他表示，澎湖的東北季風雖冷冽，卻孕育出澎湖人堅韌不拔的「三點水」精神，象徵勇敢、堅毅與團結，也正是澎湖人不畏風浪、向前邁進的寫照。

廣告 廣告

陳光復指出，活動現場展示了許多難得一見的國軍精銳武器，讓民眾能一飽眼福、拍照打卡留念，也希望藉由活動傳達國軍保家衛國的辛勞，凝聚全民國防共識。他強調，「澎湖大行軍」不僅邀請退伍老兵「回娘家」，更讓遊客與鄉親在行軍過程中認識澎湖的獨特風貌與軍事文化，增進情感連結與地方認同。

陳光復表示，「澎湖大行軍」已成為澎湖秋冬最具代表性的全民健走活動，今年縣府特別擴大規模舉辦兩梯次，第二場將於12月13日熱力接棒；此外，備受期待的「2026澎湖年年有魚主題路跑」也將在1月18日開跑，歡迎大家一起健身、迎風前進，體驗澎湖冬季觀光的魅力。

活動特別邀請澎防部帶來氣勢磅礴的戰鼓表演，展現軍人氣魄，緊接著由明圓幼兒園的小朋友換上迷你軍裝登臺演出，童趣滿滿、笑聲不斷，為現場增添溫馨氣氛。現場亦展示國軍軍事裝備，結合全民國防教育，讓大小朋友近距離了解軍事防衛的重要性。

此外，白沙鄉公所也準備了澎湖在地海味三寶—海菜、紫菜與土魠魚，提供完成行軍的民眾品嚐，用最道地的澎湖好味道，為活動畫下暖心又完美的句點。