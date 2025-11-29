「2025澎湖大行軍」熱血登場! 民眾無畏強風走過跨海大橋
（觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】澎湖縣政府秋冬軍事主題旅遊活動「2025澎湖大行軍」今(29)日盛大登場，由陸軍澎湖防衛指揮部戰鼓隊和澎湖明圓幼兒園小小兵帶來的精采演出揭開序幕，縣長陳光復、陸軍澎湖防衛指揮部陳俊源中將與各界貴賓，在國軍弟兄姊妹們帶領下，與1,500名報名民眾一同迎著東北季風，逆風齊步向前行，横過全長2.5 公里的澎湖跨海大橋，展現不畏艱難、逆風前進的精神。
澎湖縣政府表示，往年大行軍活動深受民眾喜愛，為了讓更多民眾參與，並且持續打造澎湖秋冬特色旅遊主題，今年特別擴大舉辦為 11 月 29 日及 12 月 13 日兩梯次，同時規劃「非澎湖籍民眾保障名額」，希望吸引更多外地旅客在秋冬季節前來澎湖旅遊，認識軍事文化!今日首梯次便吸引1,000名澎湖在地鄉親及500名非澎湖籍旅客，總計1,500名來自愛好軍事主題的大、小朋友共同參與，當中更有搭乘馬來西亞包機前來澎湖旅遊的53名馬來西亞旅客，特地參加體驗跨海大橋行軍活動。活動隊伍自跨海大橋西嶼端啟程，在澎防部全副武裝官兵引領下，大隊人馬一路迎風挺進至白沙端，隊伍綿延數百公尺，在橋上形成壯觀的「人龍」景象，成為今日最吸睛、最具象徵性的畫面。
本次活動縣政府特別與澎防部共同合作，將軍事元素帶入活動現場，讓參與的民眾更能感受到澎湖濃厚的軍事文化。澎防部於活動現場除進行軍事裝備展示、提供軍事體驗活動，同時設置陸海空三軍人才招募宣導攤位，讓民眾可更貼近了解部隊任務與全民國防理念，進一步提升民眾對社會防衛韌性的意識以及對國軍的支持與理解。
本次大行軍活動的另一大亮點，就是由白沙鄉公所為推廣當地物產，特別與通梁社區發展協會熱情籌辦的「三金饗宴」，提供民眾品嘗以「海菜(綠金)、紫菜(黑金)、土魠魚(白金)」為食材製作的9道特色海味料理，包含黑金-炸紫菜丸、紫菜土魠魚丸湯、紫菜冬粉；綠金- 海菜香腸、海菜餅、海菜餛飩、海菜小籠包以及白金-土魠魚羹、牡蠣羹，讓參與者在行軍後能暖胃也暖心，留下最具澎湖味的冬季記憶。
另「2025澎湖大行軍」第二梯次，已報名額滿，即將於12月13日登場。縣府強調，澎湖因地理位置特殊，自古即為海防重地，島上擁有多處軍事遺構與戰備文化景觀，如西嶼西臺、軍事坑道、金龜頭砲臺 等，都是認識澎湖軍事歷史的重要窗口，未來縣府將持續推動秋冬軍事主題旅遊，以創意遊程包裝結合自然景觀、戰地文化與地方美食，打造澎湖秋冬觀光新亮點，為旅客帶來更多元、深度且具有獨特風格的島嶼旅遊體驗。
立即加入【觀傳媒】官方帳號 http://lin.ee/q2kd3ut 精彩新聞不漏接！
其他人也在看
拒絕軍購暴政毀台：台灣不是美國戰略傀儡！
反對軍費天坑！拒絕民生沉淪！台灣不要變戰場！ 【記者 張達威／台北 報導】今（28）日，針對賴清德日前在《華盛台灣好報 ・ 1 天前
領一萬卻拒承認中華民國是國家 中配被轟"被討厭不是沒道理"
政治中心／綜合報導來台四個月的中配"若瑜"，在YT上分享自己領到普發一萬，有網友稱領一萬就要承認中華民國是國家，沒想到她回錢要拿、你的要求做不到，遭網友砲轟中配被討厭不是沒道理，該名中配將影片轉為私人並發出道歉信，稱是留言的人引導說不好言論，再被網友吐槽根本沒有認錯的心，一點誠意也沒有。民視 ・ 3 小時前
民眾黨吳皇昇參選中市北屯區議員 江和樹超不爽罵「XX黨」
即時中心／劉朝陽報導吳皇昇加入民眾黨後，宣布角逐台中市北屯區議員，又與民眾黨主席黃國昌高調赴日參訪，此舉引發台中市議員江和樹不滿，並抱怨民眾黨是「台北黨」破壞地方選舉機制。民視 ・ 1 天前
新竹縣長民調出爐！藍營3戰將全輸了 日學者揭鄭朝方勝算關鍵
2026年將舉行九合一大選，新竹縣長選舉最新民調顯示，現任民進黨籍竹北市長鄭朝方，領先國民黨籍立委徐欣瑩、立委林思銘、現任新竹副縣長陳見賢。結果曝光後，引起外界關注。對此，日本學者小笠原欣幸看完後分析，認為鄭朝方的勝算關鍵在於「這件事」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
別想躺著選！楊瓊瓔表態出馬「爭台中市長」藍綠對手反應曝光
即時中心／劉朝陽報導曾任台中市副市長的現任國民黨立委楊瓊瓔，昨（28）日表示，已經準備好參加黨內市長初選，並稱許多民眾勸進她參選台中市長，而她則要告訴所有的台中市民朋友「已經準備好要參選了」。民視 ・ 12 小時前
民進黨明日之星出現了？「他」將角逐中山大同區議員 背景全曝光
即時中心／高睿鴻報導明（2026）年全國將改選縣市長及縣市議員，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，多方勢力及派系也早就開始布局；對民進黨而言，如何在極艱困的台北市選區，向擁有連任優勢的蔣萬安製造壓力，也是支持者的關注焦點。綠委王世堅雖已表態無意角逐市長，但近期卻傳，他私底下仍動作頻頻、積極扮演「母雞」職責，力挺自家子弟兵選市議員，如中山大同選區賴俊翰、松山信義區呂瀅瀅等人。對此，賴俊翰今（29）早也出面回應了。民視 ・ 8 小時前
藍營2026佈局曝光！「6+2縣市」這時間拍板
[NOWnews今日新聞]國民黨昨天中常會通過2026縣市長提名辦法，未來將成立中央提名審核委員會、藍白工作協商小組討論黨內提名，以及藍白競合提名機制與策略。國民黨立院黨團今（27）日宴請藍委，國民黨...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
賴清德提「2027武統」 黃國昌轟：製造恐慌
[NOWnews今日新聞]總統賴清德周三（26日）在總統府召開臨時記者會，宣布明年起將編列1.25兆元國防特別預算，並指出「中國大陸以2027武統台灣為目標」，事後雖修改臉書文章為「以2027年完成武...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
挺賴清德增國防預算！王世堅指國情報告應談國家困境：若為1.25兆那不必
總統賴清德提出8年1.25兆的國防特別預算，在野黨則認為應該邀請賴清德到立法院進行國情報告。對此，民進黨立委王世堅1.25兆國防特別預算是合乎情理，他認為不必為了1.25兆到立法院國情報告，但可以邀請賴清德說明現在國家面臨的困境，這可能更恰當。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
聖文森親中政黨勝選！台灣恐陷「斷交危機」？外交部回應了
台灣友邦恐再少一個？加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁27日舉行國會大選，外界原本看好掌權超過20年的友台總理龔薩福（Ralph Gonsalves）會繼續連任，結果卻大爆冷門，反倒是反對派「新民主黨」的傅萊德（Godwin Friday）宣布獲勝，且新民主黨立場親中，長期主張與台灣斷交。對此，外交部回應，我國駐聖國大使范惠君已於第一時間代表政府與人民向傅萊德總理及國會議員當選人表達誠摯祝賀。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
台中市長選戰三腳督？藍營初選白熱化 白委鬆口「有機會就爭取」
2026年台中市長選戰隨著時間逼近，戰火率先在藍營內部點燃。國民黨資深立委楊瓊瓔昨（28）日晚間正式對外宣布，將參與黨內初選，角逐台中市長寶座。白營佈局中台灣多年，立委麥玉珍今天（29日）也鬆口爭取「更上一層樓」，為這場中台灣關鍵戰役投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
1.25兆元國防預算 他問：能準時交貨嗎？
[NOWnews今日新聞]總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.3兆元的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」，行政院27日也隨即通過特別預算案。國民黨立委洪孟楷28日在立院國是論壇說...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
賴清德宣布1.25兆國防預算 中國國防部好氣：台灣沒有所謂的總統
總統賴清德宣布增加國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。但，國民黨主席鄭麗文隨即開轟，「賴總統，您在玩火啊！」而，中國國防部昨（27）日更是崩潰大嗆，「台灣是中國的一個省，沒有什麼所謂的『總統』」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
終於點頭當台北市母雞？王世堅親自力挺「他」選議員 理由全說了
即時中心／高睿鴻報導隨著時間越來越接近明（2026）年縣市長及縣市議員大選，各黨的多方派系及勢力，也已積極展開布局；例如民進黨立委王世堅，縱使已多次公開表態，無意角逐台北市長大位，但似乎仍自行扮演「母雞」角色，頻頻為即將參選市議員的子弟兵，如中山大同選區的賴俊翰、松山信義區的呂瀅瀅等人，大力拉抬聲勢。今（29）早他再次為賴站台，親自為其背書，甚至說，要將自己效力議會20年的經驗，傳承給這樣的優秀接棒人。王世堅受訪時說明，他跟賴俊翰及其家庭，是擁有「兩代交情」的好友；賴的父母親，與他保持友好關係逾30年，過去也曾在事業上合作過。他繼續說：「所以，我們彼此相知甚深，賴俊翰也是我從小看到大，在這樣的過程中，我好幾次親眼目睹他深受家庭教育影響，是一個非常善良、誠懇、溫馨、做事又認真負責的小孩」。「因此我就在想，當我進入立法院以後，在中山區這邊的棒子，應該就要交給賴俊翰來傳承」，王世堅說。民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）他進一步表示，自己待在議會這麼久，對一件事情感觸很深，就是人類歷史的進步，通常都是因為有人敢提不一樣的聲音。例如科學領域，先後有萊特、愛因斯坦、牛頓，而政治同樣是如此，正因為我們能容許各種不一樣的聲音，所以台灣的民主政治發展，才可以像現在這樣如此成熟。王世堅續指，自己任職市議會期間，先後經歷馬英九、郝龍斌、柯文哲、蔣萬安等市長，「我從打馬、屠龍、一直到柯學家、後來成為『蔣師』，做了十幾年在野黨，認知到不一樣的聲音非常重要」。王世堅又說，如今民進黨在議會的席次也不斷式微，所以，讓不一樣的聲音能進入議會，顯得更加重要。因此他認為，一定要找接棒人，能傳承自己過去在議會的精神，要勇敢奮戰、給執政者當頭棒喝、發出不一樣的聲音，而身為政治新人、年紀也很輕的賴俊翰，就是一個好人選。「我相信，賴俊翰一定做得到，他的父親、家庭，曾給他很嚴格的訓練與要求；另，他在服役期間擔任海軍儀隊、為我們國家的付出比一般人多」，王世堅說。他還透露，賴俊翰還曾經連兩年，在忠烈祠、中正堂表演持槍、刺刀，這些都很有危險性、挑戰性，但最後都做到了、忍下來了。因此王世堅說，綜觀賴俊翰整段成長過程，感覺他很適合繼續來政治的領域，持續歷練茁壯；他也相信，賴絕對能為社會提出很多的好的建言，尤其是如何經營台北市政的部分。民進黨北市議員擬參選人賴俊翰。（圖／民視新聞）至於為何不斷表態無意選台北市長、但又自己當起「母雞」，拉抬新人聲勢？王世堅則回應說：「為國家、社會舉才人人有責啦！尤其，我當過那麼多屆議員，更深知推動市政建設時，監督責任非常重大；尤其，執政黨議員通常得配合市長及執政團隊的政策，所以監督就是在野黨的責任」。王世堅也感嘆，很可惜地，台北市自從陳水扁執政完以後，民進黨就一直是在野黨；但也正因如此，更必須將監督、提出不同的聲音，視為非常重要的任務。他直言說，台北市是我們台灣的首都，施政更需要議會的時刻監督、協助推動。「這部分我也是責無旁貸，所以我認為，應該將過去20年效力議會的經驗，繼續傳承給優秀的接棒人」，他說。原文出處：快新聞／終於點頭當台北市母雞？王世堅親自力挺「他」選議員 理由全說了 更多民視新聞報導高息第二名！00918本季配0.565元 最晚「這天」前須買進候選人喊和台灣建交！外媒曝宏都拉斯民意 北京恐「蝦忙」九合一倒數364天！不只要選上新北市長 蘇巧慧親曝總目標民視影音 ・ 9 小時前
黃國昌竟打臉藍營？反對總統赴國會報告 竟嗆：自己開記者會就好
即時中心／高睿鴻報導面對中國武力威脅、以及迫在眉睫的武統壓力，總統賴清德近日震撼表態，提出政府有意擬定400億美元（約台幣1.26兆）特別預算，用來強化我國國防。雖然此舉獲大量民眾支持，卻也掀起政治風暴，尤其在野黨不斷提出質疑、甚至反對意見；國會國民黨團更要求總統，先為此前來國會專案報告。然而，近兩年不斷充當藍營盟友的民眾黨主席黃國昌，這次卻不同調，竟還嗆賴，「自己留在總統府開記者會就好了」。國民黨立院黨團書記長林沛祥昨（28）公開表示，賴應針對軍購預算及國安議題，赴國會進行國情報告。然而，黃國昌今（29）日受訪時卻回「毫無期待」，並表示，倘若賴清德來國會，只是片面進行個人政治宣傳，但沒有回答國會議員相關問題，這樣的宣傳沒有意義。他接著竟還嗆，「自己留在總統府開記者會就好了」。民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）黃國昌又稱，賴曾於2024年總統大選時，承諾不僅要到國會進行國情報告、且願意接受立委質詢；他進一步表示，雖然賴團隊後來澄清是「諮詢」而非「質詢」，自己卻依舊認為，總統2024年給出的承諾跳票了。「為何可以這樣跳票？等選上總統以後，才說只願意來立法院宣講、卻不願意面對問題；那我比較率直地講，如果是這樣的話，留在總統府自己開記者會就可以了」，黃國昌說。他接著表示，自己知道藍營及林沛祥等人，有提出這樣的想法，「但我可以很明確告訴大家，站在台灣民眾黨的立場，從來沒改變過要求賴清德先履行承諾的想法」。民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）另，針對總統府日前闢謠、澄清賴清德並未「證實」中國2027年將武統台灣，黃國昌則是重申，將事情說清楚講明白，是一個總統該做的事情。黃又說，總統應扮演安定民心的角色，別讓人民恐慌，因此應想辦法解決問題，而非製造更多問題。所以他稱，倘若賴的發言確實有造成民心動盪，出面說清楚也是有必要的。而黃國昌也建議，倘若賴真的認為，2027年中共有可能武統台灣，自己就會非常關心，我們已經花很多錢向美國軍購，那能否2027年以前全部交貨？會不會台灣人被當「盤子」，付了錢卻拿不到東西？原文出處：快新聞／黃國昌竟打臉藍營？反對總統赴國會報告 竟嗆：自己開記者會就好 更多民視新聞報導恐與江啟臣對決！楊瓊瓔宣布參選台中市長 盧秀燕回應了綠營宜蘭市縣議員初選結果出爐 「這位現任議員」意外落馬西班牙再現非洲豬瘟！應變中心：違規輸入豬肉最高處「這」刑期民視影音 ・ 3 小時前
高市早苗「台灣有事論」如何讓中日關係緊張升溫？
日本首相高市早苗近日在國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，引起中國當局強烈反彈，也讓兩國關係緊張升溫。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
賴清德編1.25兆國防預算 謝長廷力挺：不反對自衛
政治中心／綜合報導日本首相高市早苗"台灣有事說"，讓中國接連對台日施壓恫嚇，前駐日代表謝長廷，今天（28日）特別動員，品嘗日本水產以行動挺日，面對日前遭造謠賄賂高市早苗，謝長廷親上火線闢謠，而總統賴清德，27日宣布編列1.25兆國防特別預算，包括謝長廷、旅美教授等人，都出面表達支持。總統府資政、前駐日代表謝長廷（左）出席記者會力挺日本 現場還大啖日本水產（圖／民視新聞）總統府資政、前駐日代表謝長廷，大啖日本水產，逗趣瞪大雙眼，傳達有多美味，即便回到台灣，仍心繫日本，用行動表達力挺，卻沒想到近期有謠言，指稱他曾拿百萬珠寶，賄賂日本首相高市早苗。總統府資政謝長廷：「中國那貪污也是橫行啊，他們去調查看看，有沒有一件匯款用郵寄的？這不可能的事情啊，可見這個造謠的人，他根本沒有社會經驗。」嗆辣回應造謠者沒有社會經驗，面對台日關係升溫，中國眼紅小動作不斷，對台威脅更是與日俱增，總統賴清德，宣布增加1.25兆國防預算，謝長廷也表達支持。總統府資政謝長廷：「我也是反戰，但是我們是反對任何侵略戰爭，但是不反對自衛。」旅美教授翁達瑞表達挺國防預算 更轟國民黨的＂玩火說＂不是家人而是和盜匪在一起（圖／民視新聞）賴清德提高國防軍購預算，打造台灣之盾，善盡職責保衛國家，但國民黨不但唱反調，更語出驚人怒批"在玩火"。國民黨主席鄭麗文：「賴總統要三思，不要點火不要玩火，至於高達1兆2500億的軍事預算，如果2027年就要軍事決戰，救得了台灣嗎？」旅美教授翁達瑞：「我們說家要把門鎖起來，要裝鐵窗，家裡要準備一些武器，預防搶匪進來，然後我們有家人說我們在玩火，這個不是家人，這個是跟盜匪在一起的，假設國民黨真的希望說，我們把這些國防預算，放在別的地方，就去告訴中國，不要對台灣有武力威脅。」彭明敏文教基金會董事長楊黃美幸：「美國每次要賣我們軍器的時候，中共是不是都跳起來，就說你們干涉內政，而我們的在野黨，今天要刪國防預算，是不是就是協力者？」彭明敏文教基金會董事長楊黃美幸和台灣北社共同召開記者會 力挺賴清德編列1.25兆國防特別預算（圖／民視新聞）中國對台文攻武嚇，學者和台派團體力挺賴政府，國防特別預算，勢在必行。原文出處：賴清德編1.25兆國防預算 謝長廷力挺：不反對自衛 更多民視新聞報導賴清德談「中共2027完成武統準備」 陳水扁挺府方：適時澄清哪裡錯了？徐春鶯被羈押！鄭麗文喊不便評論民眾黨 竟又稱賴清德「追殺中配」若被徵召選台北市長？卓榮泰回謝龍介：我會和總統說不好民視影音 ・ 1 天前
首2026提名 藍12月將提6首長＋「高雄、屏東」
被視為國民黨大本營的新竹縣，這回2026選戰，縣長之爭陷入3搶一局面，副縣長陳見賢今天帶著正副議長、跨黨派議員宣布參戰，連民進黨熱門人選鄭朝方的哥哥都來力挺，另一頭也要參選的徐欣瑩，則在和秘書長李乾龍的餐敘中表態，不過黨主席鄭麗文強調，第一步會由中央提名小組協調，若不成功才會進行初選。TVBS新聞網 ・ 1 天前
從「吃壽司」到宣布2027年防衛備戰，賴清德為何由低調轉為強硬？
在中、美、日領導人本週初兩度通話後，台灣總統賴清德隨即高調宣布投入1.25兆新台幣強化國防及採購美國軍備，以因應「北京可能在2027年以武力統一台灣」。這是台灣當局首次公開提及中共可能採取武力行動的具體時間，引發外界多重解讀。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
2025全台聖誕節活動市集總整理 新北耶誕城、華泰名品城、LaLaport南港...歡慶聖誕美拍打卡點一次看！（不斷更新）
聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前