「2025澎湖大行軍．一起向前行」軍民同樂 厚植國防

記者葉軒瑜／綜合報導

澎湖縣政府昨日於跨海大橋舉辦「2025澎湖大行軍．一起向前行」活動，吸引逾1500位軍民熱情參與，感受菊島魅力。陸軍澎湖防衛指揮部受邀共襄盛舉，展示多項國軍主力裝備，並安排戰鼓隊帶來震撼開場演出，透過軍民同樂方式，深化全民國防教育。

官兵帶領民眾橫越跨海大橋

本次展區內容豐富多元，澎防部特別規劃主力武器與任務裝備陳展，包括155公厘榴彈砲、CM21裝甲車、天弓飛彈車，以及兩棲蛙人使用的循環式水肺潛水裝備等，讓民眾能近距離了解國軍堅實戰力，而官兵親切解說裝備性能與任務用途，吸引家長、學生及軍事迷互動，現場氣氛熱絡。

廣告 廣告

其中，活動重頭戲「大行軍」由澎防部指揮官陳中將率領官兵代表，頂著東北季風精神抖擻地帶領民眾跨越全長2.5公里的跨海大橋，象徵軍民齊心、迎風前行的堅定信念。沿途不少民眾揮舞旗幟、熱情加油，形成壯觀隊伍，展現澎湖地區特有的軍民情誼與凝聚力，也讓參與者實際感受國軍在艱困條件下，依然堅持使命的精神。

澎湖縣政府表示，感謝長期駐守外離島的國軍官兵，並肯定澎防部長年維持戰備、守護家園的辛勞與付出。陳指揮官則表示，國軍平時專注戰訓本務，戰時能迅速反應，並持續以實際行動參與地方事務、深化軍民合作，展現「軍民一家親」的核心精神，期透由本次活動讓更多民眾認識國軍任務，也強化全民國防意識，共同守護臺灣與外離島安全。

官兵頂著東北季風，精神抖擻地帶領民眾跨越澎湖跨海大橋，象徵軍民齊心、迎風前行的堅定信念。（澎防部提供）

澎防部戰鼓隊帶來震撼開場演出。（澎防部提供）