「2025澎湖大行軍．一起向前行」軍民同樂 厚植國防
記者葉軒瑜／綜合報導
澎湖縣政府昨日於跨海大橋舉辦「2025澎湖大行軍．一起向前行」活動，吸引逾1500位軍民熱情參與，感受菊島魅力。陸軍澎湖防衛指揮部受邀共襄盛舉，展示多項國軍主力裝備，並安排戰鼓隊帶來震撼開場演出，透過軍民同樂方式，深化全民國防教育。
官兵帶領民眾橫越跨海大橋
本次展區內容豐富多元，澎防部特別規劃主力武器與任務裝備陳展，包括155公厘榴彈砲、CM21裝甲車、天弓飛彈車，以及兩棲蛙人使用的循環式水肺潛水裝備等，讓民眾能近距離了解國軍堅實戰力，而官兵親切解說裝備性能與任務用途，吸引家長、學生及軍事迷互動，現場氣氛熱絡。
其中，活動重頭戲「大行軍」由澎防部指揮官陳中將率領官兵代表，頂著東北季風精神抖擻地帶領民眾跨越全長2.5公里的跨海大橋，象徵軍民齊心、迎風前行的堅定信念。沿途不少民眾揮舞旗幟、熱情加油，形成壯觀隊伍，展現澎湖地區特有的軍民情誼與凝聚力，也讓參與者實際感受國軍在艱困條件下，依然堅持使命的精神。
澎湖縣政府表示，感謝長期駐守外離島的國軍官兵，並肯定澎防部長年維持戰備、守護家園的辛勞與付出。陳指揮官則表示，國軍平時專注戰訓本務，戰時能迅速反應，並持續以實際行動參與地方事務、深化軍民合作，展現「軍民一家親」的核心精神，期透由本次活動讓更多民眾認識國軍任務，也強化全民國防意識，共同守護臺灣與外離島安全。
官兵頂著東北季風，精神抖擻地帶領民眾跨越澎湖跨海大橋，象徵軍民齊心、迎風前行的堅定信念。（澎防部提供）
澎防部戰鼓隊帶來震撼開場演出。（澎防部提供）
其他人也在看
40年護雲林海線 北港媽祖醫院連3年登美國雜誌全球最佳醫院前20名
中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）今年屆滿創院40週年，院方已「護佑四十．旭耀新程」舉辦院慶，向地方鄉親與醫療團隊表達感謝。院長吳錫金表示，今年院方屢獲多項大獎，更連3年入選美國《Newsweek》全球最佳醫院前20名，將持續為雲林海線打造值得信賴的現代化醫療中心。自由時報 ・ 1 天前
苗栗獅潭鄉仙草花節登場 浪漫紫色花海就像普羅旺斯
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣獅潭鄉的仙草花盛開，片片花海隨風搖曳，引人入勝。縣府與獅潭鄉公所、農互傳媒 ・ 6 小時前
屏東週末好熱鬧！肉圓節、釀醬生活節、中華路市集 人潮湧現
屏東市這個週末假期好熱鬧，除了屏東聖誕節燈飾外，屏東肉圓節、釀醬生活節也分別在千禧公園及勝利星村舉辦，加上中華路市集活動舉行，吸引了大批的人潮前來，讓市區格外熱鬧，縣長周春米歡迎大家來屏東看燈飾、逛市集，好吃又好玩。這個週末假期屏東公園有屏東聖誕節活動，整個公園佈置各種大型的燈飾，吸引了滿滿人潮，鄰自由時報 ・ 8 小時前
獅潭鄉仙草花節 湧人潮
苗栗縣獅潭鄉的仙草花盛開，片片花海隨風搖曳，引人入勝。苗栗縣政府昨（廿九）日與獅潭鄉公所、鄉農會在大東勢花田舉辦仙草花節開幕活動，吸引無數遊客置身花海留下美麗倩影。縣長鍾東錦與花農們盛情邀約國人到獅潭賞花，並品嚐仙草和仙草創意風味料理。縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、行政院中部辦公室副執行長李貴富、獅潭鄉長劉淑能、代表會主席林昌元、獅潭鄉農會理事長古明育等三巨頭上午一起為仙草花節活動揭幕，多個鄉鎮市長及地區議員也到場共襄盛舉，感受獅潭鄉紫色花海的浪漫饗宴。獅潭鄉長劉淑能指出，獅潭仙草花節從第一年的「一坵田」到現在已經超過一公頃，現在正值盛開，一整片的紫色花海，就像南法的普羅旺斯的薰衣草田一樣，相當浪漫，尤其花季期間大片的花海隨風搖曳，蜂、蝶飛舞，美不勝收。縣長鍾東錦指出，農業結合 ...台灣新生報 ・ 3 小時前
徐斯儉出任國防部副部長 賴清德盼襄助顧立雄「注入全新動能」
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導總統府發言人郭雅慧今（28）日表示，總統賴清德已正式任命徐斯儉博士出任國防部軍政副部長。徐斯儉為美國哥倫比亞大學政治學博士，現任國安會諮委，歷任外交部政務次長（2018年至2020年）、國家安全會議副秘書長（2020年至2025年），任內表現傑出，歷練豐富完整。郭雅慧說，總統期望借重徐博士在國安與國際事務上深厚的專業背景與實務經驗，襄助國防部長顧立雄為我國國防的革新與強化注入全新動能。郭雅慧指出，徐副部長在國安及外交領域深耕多年，擔任國安會副秘書長與諮詢委員期間，積極協助國防部推動與國際友盟的各項軍事交流與合作計畫。他曾多次率團參與臺美間的重要對話，並實際參與多項關鍵會議，與美方政軍界人士互動密切且熟稔。在現任國防部長顧立雄擔任國安會秘書長期間，徐博士更全力協助，深入參與各項國防改革規劃，對國防事務有深刻且全面的掌握。總統府發言人郭雅慧。（資料照／取自Flickr；作者總統府）郭雅慧進一步說明，徐副部長在任職外交部政務次長期間起，即兼任財團法人國防安全研究院董事一職，對國防院的院務發展與政策研究提供諸多具體意見。在國際戰略交流方面，徐副部長多次出席包括柏林安全會議（Berlin Security Conference）、哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum, HFX）、雷崗安全對話（Raisina Dialogue）及華沙安全論壇（Warsaw Security Forum, WSF）等多項重要國際安全會議，與各國國防安全領域的專家及官員保持良好且密切的互動。總統府期許徐副部長上任後，持續發揮其國際視野與戰略長才，襄助國防部顧立雄部長落實各項強化國防目標，深化友盟關係，確保國家安全。原文出處：快新聞／徐斯儉出任國防部副部長 賴清德盼襄助顧立雄「注入全新動能」 更多民視新聞報導徐春鶯涉反滲透法遭羈押！律師曝「1重罪」：可判10年徐春鶯涉犯反滲透法等罪羈押！卓冠廷提柯昔言論：現在可以評論了吧？馬克宏肯定台灣應對資訊戰值借鏡 林佳龍：願向世界分享經驗民視影音 ・ 1 天前
桃療攜手沐溫以頌缽療癒醫療人員 共同推動全民心理健康
衛生福利部桃園療養院攜手沐溫音療團隊舉辦「挺醫護安身心－頌缽音療放鬆體驗」公益活動，為長期在第一線辛勤付出的醫療人員帶來一段溫柔、安放的身心休憩時光。沐溫音療團隊由具備國際專業認證的音療師組成，而頌缽音療透過缽音的低頻共振啟動副交感神經，使身心進入深層放鬆。研究亦指出可有效降低焦慮、改善睡眠、提升情緒穩定度。沐溫團隊期盼藉由公益服務提供醫療人員實質的支持與陪伴，透過沉穩的聲波震動，短暫抽離繁忙與壓力，重新連結自身的呼吸與內在節奏。桃療臨床心理科主任劉昀玲28日表示，精神專科醫院提供病人的精神診療與心理支持，而醫療同仁承受高度的壓力與情緒負荷，心靈需要被看見、被照顧，因此在院方支持下，臨床心理科持續推廣五心級的員工心理支持方案。此次頌缽活動即是桃療以具體行動守護同仁的重要環節，期待讓每位參與的醫護在溫柔共振的聲音包覆中安放情緒、釋放壓力，並重新獲得向前行的力量。桃療副院長李俊宏表示，感謝沐溫音療團隊提供桃療醫護同仁美好的時光，此次結緣展現跨領域攜手推動心理健康的可能性。醫療人員的健康，是病人健康的基石；全民的心理韌性，更是社會永續的重要力量。未來桃療將持續與不同領域的專業夥伴合作，讓心理台灣好新聞 ・ 1 天前
高雄冬季國際旅展登場 400攤位祭優惠搶客
（中央社記者林巧璉高雄28日電）「2025高雄市旅行公會冬季國際旅展」今天起至12月1日在高雄展覽館舉行，匯集海內外機構、公私部門近400格攤位參展，瞄準寒假旅遊旺季商機，祭出熱門行程、消費滿額送等優惠搶客。中央社 ・ 1 天前
開公司到邁向國際 身障生命不受限獲衛福部表揚
（中央社記者沈佩瑤台北29日電）在12月3日國際身心障礙者日前夕，衛生福利部今天表揚10名在不同領域大放異彩的身心障礙者，從成立創新遊戲公司到站上國際漫畫舞台，展現生命不受限姿態。中央社 ・ 5 小時前
2025秋之盛典活動嘉義登場 親子體驗結合摸彩超好玩
南部中心／鄭榮文、蘇晟維 嘉義報導為了慶祝農民節，嘉義中埔鄉公所攜手農會，舉辦秋之盛典活動，29日下午在中埔水資源保護區內的獨角仙農場登場，豐富的活動從白天辦到晚上，不但有各種親子體驗，晚上還有精彩的金曲演出及摸彩活動，讓場面十分熱鬧。嘉義縣中埔秋之盛典，29日熱鬧一整天。（圖／民視新聞）找來金曲歌王黃文星現場演唱，嘉義中埔鄉公所攜手地方農會，舉辦2025秋之盛典活動，邀來地方鄉親一起慶祝農民節，中埔鄉長李碧雲表示，「藉由活動的設計，讓大眾對我們的水資源，還有水的循環以及極端氣候，這三者之間的重要性。」嘉義縣中埔秋之盛典，29日熱鬧一整天。（圖／民視新聞）受到七月丹娜絲風災的影響，讓中埔在地的鄉民及農民，受到了很大的經濟衝擊，鄉公所想藉由這次的秋之盛典，讓大家更重視水資源、水循環與極端氣候等環境議題，不但鄉公所的同仁親手用一片一片的亮片，編織了這個金光閃閃的舞台，還規劃了一整天的精彩活動，不但有彩繪風箏，讓小朋友現場放電，還可以在水溝體驗釣蝦活動，重溫過往的農村時光。嘉義縣中埔秋之盛典，29日熱鬧一整天。（圖／民視新聞）參加民眾：「非常地好玩，帶著兩個小朋友來畫風箏，下次還要來。」，另一位民眾說，「帶小朋友來撈蝦，然後我們撈到五六隻，好好玩！很開心。」 ，中埔鄉農會總幹事李甯潔表示，「活甕有DIY釣蝦還有這個風箏的彩繪，另外還有玩泡泡，另外也結合了食農教育，有酪梨牛奶DIY。」農會也舉辦了秋日野趣小旅行，一開放報名就迅速秒殺，還有農民現場分享地方特產酪梨，跟大家一起歡度這個豐富的週末假期。原文出處：2025秋之盛典活動嘉義登場 親子體驗結合摸彩超好玩 更多民視新聞報導學生問中國會打來嗎？賴清德喊就是要準備：勿恃敵之不來下週二入夜東北季風鋒面報到！濕涼到週五 氣溫下探14度與200位高中生暢談青年政策 賴清德：共同努力讓台灣比現在更好民視影音 ・ 2 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 4 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 15 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 5 小時前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 9 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 11 小時前