「2025無限影展」前進校園放映 短文徵件揭曉 10位青年以文字延續「我們一起的故事」

台北市十五所大專院校與高中職，推出一系列校園放映活動。(台北市勞動局提供)

記者王誌成／台北報導

台北市勞動局十六日表示，所主辦的「無限影展」，今年邁入第七屆。為深化青年對於生命議題的理解，並落實生命教育理念，「無限影展」今年自十月至十一月間走進台北市十五所大專院校與高中職，推出一系列校園放映活動。透過影像與真實故事，引領學生看見身心障礙者的生命故事，讓「同理」、「尊重」、「理解差異」的價值在校園中萌芽。

為引發更多思考，無限影展於今年首次舉辦「校園觀影心得短文徵件活動」，徵文主題為「我們一起的故事」，希望打破「我們／他們」的界線，收集來自青年學子的共融經驗與觀察，共收到近二百篇投稿。並特別邀請長期推動融合教育的「神老師」沈雅琪、「哇賽心理學執行長Nana」以及製作人陳傳惠擔任評審，共選出十位優選短文。

台北市勞動力重建運用處長陳昆鴻指出，今年的校園推廣顯示影像教育，不僅協助學生容易理解身心障礙者的處境，也讓心理健康議題自然地融入教育場域，產生更多的外溢效果。透過影像、座談與寫作的三重方式，學生展現高度參與及真誠回饋，顯示影展在促進同理心、提升社會平權意識方面成效卓著。

活動當天除「無限大使」自閉症青年畫家吳起良及母親林玉惠女士，影展開幕片《台灣超人》故事人物「競速甜心」姚宥米也闔家出席；還有製作人陳傳惠、影片人物麥喬玉等人，大家共聚一堂支持身心障礙者，互相分享經驗，現場氣氛溫馨感人。