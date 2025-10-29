《2025無限影展》放映《聽說》 王曉書幽默分享

記者王丹荷／綜合報導

《2025無限影展》日前放映空降韓國票房冠軍的電影《聽說》大爆場！映後座談由教育圈名師「仙女老師」余懷瑾主持，邀請《公視手語新聞》主播王曉書與手語老師李依韋擔任與談人，從電影延伸至手語文化與聽障友善溝通的真實經驗，現場氣氛溫馨又熱烈。

王曉書3歲時因為發燒延誤治療導致失聰，憑著堅毅毅力與學習，畢業於實踐家政專科學校（今實踐大學）服裝設計科，曾任模特兒、作家，更以主持公視聽障節目《聽聽看》榮獲金鐘獎肯定。她幽默分享生活中常被聽人朋友以發音相近字開玩笑的經驗。她笑說，有人曾戲稱她是「王小豬」，她非但沒有介意，反而開懷大笑，趁機教對方她的手語名字「書」的正確比法，讓雙方藉由互動促進理解與學習。

她坦言，與聽人溝通最大的挑戰在於「讀唇語」的不確定性。由於每位聽人的口型大小、說話語速不同，像「爸爸」、「媽媽」等閉口音詞，聽人可靠聲音辨識，但她只能依口型判斷，「嘴唇開合的動作都很像，常常會誤會對方意思。」

談到《聽說》這部電影，王曉書表示，起初以為故事是聽人男主角追求聾人女孩，沒想到最後才發現女主角其實是聽人，反而是她的家人都是聾人，充滿驚喜與感動。王曉書也鼓勵大家學習手語，不僅能與臺灣的聾朋友交流，也能拓展國際視野，「也許哪天遇到喜歡的聾朋友，用手語交流，更能有情人終成眷屬，夢想成真。」

《2025無限影展》由臺北市政府勞動局指導、臺北市勞動力重建運用處主辦、公視承辦，以推廣身心障礙者就業平權為核心，透過11部精選影片、映後座談與口述影像體驗，邀請觀眾不只「看見」差異，更能「感受」與「交流」彼此的情緒與經驗。影展自10月23日至11月2日於三創生活園區5樓 Clapper Theater星光廳放映，活動全程免費，票券所剩不多，民眾可線上報名或現場候補入場。索票方式及活動詳情，請上《2025無限影展》官網。

「仙女老師」余懷瑾（右起）、《公視手語新聞》主播王曉書與手語老師李依韋出席《聽說》映後座談。（臺北市勞動力重建處、公視提供）

《2025無限影展》的韓國電影《聽說》映後座談大合照。（臺北市勞動力重建處、公視提供）

韓國電影《聽說》以聽障者的青春愛情故事，細膩描繪交流與理解的可能。（公視提供）