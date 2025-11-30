2025焢八焢焢堡圳焢窯暨健行逍遙遊活動
▲田中鎮長蕭淑芬希望透過焢窯活動，讓大家體驗田中之美並回味傳統的農村文化。（記者方一成攝）
田中是個農業大鎮，更是稻米的故鄉，為了讓民眾能夠體驗傳統飲食文化、親近自然並認識八堡圳之美，田中鎮公所於今（三十）日舉辦堡圳「焢『八』焢焢-堡圳焢窯暨健行逍遙遊活動」，共計一五五窯，參與人數高達一五00人，希望透過焢窯活動，讓大家體驗田中之美並回味傳統的農村文化。
本次活動除了焢窯、健行逍遙遊活動外，另有古早趣味童玩體驗、親子同樂的焢窯DIY活動、古早味冬瓜茶凍及古早味紅茶體驗品嚐、泥田趣味競賽、在地優質農產品展售及各項舞台表演活動等。另外還有能夠讓民眾體驗八堡圳之美的巡田水健行親子遊。藉由農特產品展售提高田中農特產知名度，讓民眾對於鎮內在地生產之產品認同，進而帶動田中鎮內農特產、觀光及產業發展與知名度。
本次活動開場秀邀請在地私立榮星幼兒園開場表演，高張力的鼓樂隊表演象徵田中城市的「年輕活力、陽光朝氣及熱情」為整個活動流程展開序幕。民眾同心協力製作焢窯成功的驚呼聲，參加趣味競賽的歡笑聲充滿了整個會場。
為了響應全民健康蔬食推廣，本次活動食材選擇延續去年的主軸，以健康蔬食稻香美食為主，減少肉類，讓身體更清爽，有機蔬菜搭配阿嬤時代的白菜魯割稻飯，特別有回家吃飯的感覺，焢窯食材還有養生健康鮮菇包..等。讓焢窯也可以吃出健康，不油膩更加分。
田中鎮長蕭淑芬表示，田中現今已是高鐵、台鐵、鐵馬三鐵共構的城市，不但有著農村美麗風光，在交通及旅遊上更是方便，也希望透過公所今日所舉辦的焢窯暨健行逍遙遊活動能讓來自各地的好朋友們親近自然、認識田中，同時期盼吸引外地遊客，愛上田中這個五好(好山、好水、好米、好空氣、好長壽）宜居好城鎮。
其他人也在看
高雄海線大爆滿！萬人擠進赤崁海濱只為這場潮旅行
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府觀光局主辦之「2025 高雄海線潮旅行」昨（29）日在梓官赤崁海濱浪漫登台灣好報 ・ 2 小時前
獅潭鄉仙草花節 湧人潮
苗栗縣獅潭鄉的仙草花盛開，片片花海隨風搖曳，引人入勝。苗栗縣政府昨（廿九）日與獅潭鄉公所、鄉農會在大東勢花田舉辦仙草花節開幕活動，吸引無數遊客置身花海留下美麗倩影。縣長鍾東錦與花農們盛情邀約國人到獅潭賞花，並品嚐仙草和仙草創意風味料理。縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、行政院中部辦公室副執行長李貴富、獅潭鄉長劉淑能、代表會主席林昌元、獅潭鄉農會理事長古明育等三巨頭上午一起為仙草花節活動揭幕，多個鄉鎮市長及地區議員也到場共襄盛舉，感受獅潭鄉紫色花海的浪漫饗宴。獅潭鄉長劉淑能指出，獅潭仙草花節從第一年的「一坵田」到現在已經超過一公頃，現在正值盛開，一整片的紫色花海，就像南法的普羅旺斯的薰衣草田一樣，相當浪漫，尤其花季期間大片的花海隨風搖曳，蜂、蝶飛舞，美不勝收。縣長鍾東錦指出，農業結合 ...台灣新生報 ・ 18 小時前
高雄海線潮旅行萬人朝聖 在梓官海濱感受海味風情
記者吳文欽／高雄報導 高雄市觀光局主辦之高雄海線潮旅行廿九日在梓官赤崁…中華日報 ・ 52 分鐘前
苗栗獅潭鄉仙草花節登場 浪漫紫色花海就像普羅旺斯
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣獅潭鄉的仙草花盛開，片片花海隨風搖曳，引人入勝。縣府與獅潭鄉公所、農互傳媒 ・ 21 小時前
屏東週末好熱鬧！肉圓節、釀醬生活節、中華路市集 人潮湧現
屏東市這個週末假期好熱鬧，除了屏東聖誕節燈飾外，屏東肉圓節、釀醬生活節也分別在千禧公園及勝利星村舉辦，加上中華路市集活動舉行，吸引了大批的人潮前來，讓市區格外熱鬧，縣長周春米歡迎大家來屏東看燈飾、逛市集，好吃又好玩。這個週末假期屏東公園有屏東聖誕節活動，整個公園佈置各種大型的燈飾，吸引了滿滿人潮，鄰自由時報 ・ 23 小時前
不忘初心散播愛 臺中榮總志工大會展現醫療溫度
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】臺中榮民總醫院於今（30）日舉辦「第50期志工表揚大會暨全隊教育訓練」，共互傳媒 ・ 1 小時前
北港媽祖睽違5年北上艋舺 與「老朋友」青山王相會
台北市 / 綜合報導 台北市年度宗教盛事，艋舺青山王祭將在下個月9日登場，適逢青山宮建宮170週年，廟方邀請雲林北港朝天宮媽祖北上，與青山王相會共同遶境。特別的是這回北港媽祖搭乘火車北上，讓許多人覺得相當新奇，實際上這就是日治時期，媽祖北上的交通方式；而媽祖所到之處，都聚集相當多信眾，還有人帶著平安符分送結緣。信眾們大聲迎接北港朝天宮媽祖，暌違五年祂再次北上艋舺，與「老朋友」青山王相會遶境，許多信眾虔誠追隨，就連長年住在台灣的外國朋友也來朝聖，還有人帶著求來的平安符與其他人結緣， YouTuber村長比昂說：「志工奶奶們他們就是親手縫製平安符，遇到一些外國朋友或者是說，對宗教文化可能不是那麼熟悉的朋友，也跟他們分享，那我覺得這就是一個很棒的外交國民外交。」信眾說：「之前白沙屯媽祖的活動，他(外國朋友)都時間上比較沒辦法配合，所以這次剛好青山宮的這個活動，因為我也沒有參加過，所以來體驗一下。」能請來北港媽祖，就是因為艋舺青山宮建宮170週年，而且他們選擇從雲林搭乘火車北上，為了紀念日本時代，北港媽祖坐火車到艋舺的傳統。時間再回溯到1917年，當時青山王與北港媽組，在龍山寺前相會的經典畫面，這回也將再次重現，台北朝天宮副主委王群崧說：「北港媽祖都是去外地都是受邀，受對方的廟宇來邀請這樣。」台北朝天宮副主委王群崧說：「會來贊境青山王的遶境。」一年一度的艋舺青山王祭，是台北市三大宗教盛事之一，北港朝天宮媽祖北上共襄盛舉，增添更多亮點。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前
高雄冬季國際旅展登場 400攤位祭優惠搶客
（中央社記者林巧璉高雄28日電）「2025高雄市旅行公會冬季國際旅展」今天起至12月1日在高雄展覽館舉行，匯集海內外機構、公私部門近400格攤位參展，瞄準寒假旅遊旺季商機，祭出熱門行程、消費滿額送等優惠搶客。中央社 ・ 1 天前
耶誕點燈揭開歲末序曲 黃偉哲預祝市民迎接更美好的全新一年
《2025幸福台南．耶誕點燈》昨日在民治市民廣場熱鬧登場，活動除有豐富文創市集及親子DIY、小小波麗士、北極熊遊樂氣墊等攤位，並邀請金鐘獎主持人陳凱倫及新光之星謝聖凱、軍中情人周子寒及新營囝仔音樂鬼才鄭進一等藝人精彩演出，吸引眾多民眾前來參與。黃偉哲更於晚間親臨...CTWANT ・ 5 小時前
開公司到邁向國際 身障生命不受限獲衛福部表揚
（中央社記者沈佩瑤台北29日電）在12月3日國際身心障礙者日前夕，衛生福利部今天表揚10名在不同領域大放異彩的身心障礙者，從成立創新遊戲公司到站上國際漫畫舞台，展現生命不受限姿態。中央社 ・ 20 小時前
2025秋之盛典活動嘉義登場 親子體驗結合摸彩超好玩
南部中心／鄭榮文、蘇晟維 嘉義報導為了慶祝農民節，嘉義中埔鄉公所攜手農會，舉辦秋之盛典活動，29日下午在中埔水資源保護區內的獨角仙農場登場，豐富的活動從白天辦到晚上，不但有各種親子體驗，晚上還有精彩的金曲演出及摸彩活動，讓場面十分熱鬧。嘉義縣中埔秋之盛典，29日熱鬧一整天。（圖／民視新聞）找來金曲歌王黃文星現場演唱，嘉義中埔鄉公所攜手地方農會，舉辦2025秋之盛典活動，邀來地方鄉親一起慶祝農民節，中埔鄉長李碧雲表示，「藉由活動的設計，讓大眾對我們的水資源，還有水的循環以及極端氣候，這三者之間的重要性。」嘉義縣中埔秋之盛典，29日熱鬧一整天。（圖／民視新聞）受到七月丹娜絲風災的影響，讓中埔在地的鄉民及農民，受到了很大的經濟衝擊，鄉公所想藉由這次的秋之盛典，讓大家更重視水資源、水循環與極端氣候等環境議題，不但鄉公所的同仁親手用一片一片的亮片，編織了這個金光閃閃的舞台，還規劃了一整天的精彩活動，不但有彩繪風箏，讓小朋友現場放電，還可以在水溝體驗釣蝦活動，重溫過往的農村時光。嘉義縣中埔秋之盛典，29日熱鬧一整天。（圖／民視新聞）參加民眾：「非常地好玩，帶著兩個小朋友來畫風箏，下次還要來。」，另一位民眾說，「帶小朋友來撈蝦，然後我們撈到五六隻，好好玩！很開心。」 ，中埔鄉農會總幹事李甯潔表示，「活甕有DIY釣蝦還有這個風箏的彩繪，另外還有玩泡泡，另外也結合了食農教育，有酪梨牛奶DIY。」農會也舉辦了秋日野趣小旅行，一開放報名就迅速秒殺，還有農民現場分享地方特產酪梨，跟大家一起歡度這個豐富的週末假期。原文出處：2025秋之盛典活動嘉義登場 親子體驗結合摸彩超好玩 更多民視新聞報導學生問中國會打來嗎？賴清德喊就是要準備：勿恃敵之不來下週二入夜東北季風鋒面報到！濕涼到週五 氣溫下探14度與200位高中生暢談青年政策 賴清德：共同努力讓台灣比現在更好民視影音 ・ 17 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 7 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 21 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 19 小時前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 1 天前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感狠準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感狠準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 1 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 1 天前