文 ‧ 洪寶山

本周決戰完FOMC利率會議之後，外資就準備過聖誕節了，2026年也就不遠了。回顧2025年，從十大熱搜排行來看台灣人這一年都關注了哪些焦點。台灣Google年度搜尋排行榜依序：地震、大Ｓ、普發一萬登記、hanzii.net(中文拼音工具)、Gemini、方大同、川普、關稅、《許我耀眼》、颱風楊柳。

熱搜排行透露台灣人關心什麼

這個榜單同時反映幾個大方向：一是天災與停班停課等即時資訊需求(地震、颱風楊柳)，二是公共政策與現金發放(普發一萬登記、關稅)，三是藝人事件與戲劇作品(大Ｓ、方大同、《許我耀眼》)，再加上AI工具與國際政治人物(Gemini、川普)帶動的討論度。

廣告 廣告

2025年台灣十大熱搜關鍵字，背後反映的是「風險意識升高、AI產業爆發、民生政策與情緒經濟」交織出的商機版圖，涵蓋防災科技、保險、AI應用、內容娛樂與政策紅利消費等多個面向。

主題ETF一次打包熱搜概念股

熱搜反映的是「大主題」，用主題ETF可以一次打包AI伺服器、內需、金融等多家公司，降低個股踩雷機率，AI、Gemini主題：00952凱基優選台灣AI 50、00929復華台灣科技優息、00737國泰AI+Robo、00762元大全球AI。內需普發一萬主題：00961 FT臺灣永續高息。

如果願意研究個股，可先從AI伺服器與供應鏈做功課，廣達、緯創、緯穎等，被點名已在2025上半年展現AI營收占比提升與獲利成長，直接受惠AI伺服器出貨放量。這一塊對應的就是「Gemini、AI工具熱搜、後端伺服器、資料中心、AI晶片與零組件長線需求」的邏輯。內需股有機會受惠政府普發現金與消費回溫，統一超被視為普發現金最直接受惠端之一，消費者領錢後優先用於日常生活與小確幸消費。

普發現金 消費想像空間不小

寶雅、富邦媒、遠百等零售銷售通路，在普發＋地方加碼＋週年慶等「現金放大術」提高客單價與到店率，第四季業績有「看得到」的催化劑。大Ｓ、方大同對應的是演唱會與娛樂消費熱潮，2025被稱為「演唱會大年」，掌握大型演唱會、展演活動票務或場館租賃的公司，寬宏藝術、必應將受惠於演唱會經濟效應。

Gemini熱搜背後，資本市場看到的是「Google TPU、Axion等自研AI晶片長線擴產」，預估TPU年產量將從2026年約300多萬顆，逐步上修到2027年500-600萬顆、2028年甚至700萬顆，台積電CoWoS擴產是關鍵瓶頸。這代表台積電的先進製程與先進封裝，以及替各家CSP做ASIC的設計服務公司(如創意等)，在2027-2028年前，都會持續吃到Google與其他雲端巨頭自研晶片的放量訂單。

AI發展應用商機不斷擴大

隨著TPU出貨爬升，測試介面與設備(探針卡、載板、ATE相關介面)需求同步放大，旺矽、精測等測試族群被券商特別點名為Gemini、TPU成長週期的受惠者之一。Gemini 3帶動的TPU、AI伺服器，使用更高層數與高頻規格的PCB、載板與CCL，台光電、金像電、精成科、欣興。OCS交換器＋CPO達到高速傳輸，光聖、上詮、聯鈞、華星光。

年底作帳行情 傳產輪動可期

地震、颱風楊柳與停班停課，代表極端氣候下的防災需求與基礎建設韌性議題，水泥、鋼構、營建股，在「耐震補強、災後重建」題材下具有週期性受惠機會，恰巧又搭上了烏俄戰爭進入談和平協議階段，烏克蘭重建與散裝輪運送農產品的旺季，使得原物料與營建股都有輪漲，特別是營建股進入到年底入帳旺季，遠雄、達麗、興富發、富宇、達欣工、綠意、潤隆，儘管房市進入調整期，但前兩年房市熱絡推案，在明後年陸續進入到交屋期，營建股的殖利率還是可以關注。