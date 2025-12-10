2025燒肉推薦＋餐券優惠｜人氣名店訂位攻略：GD、Super Junior韓星都愛吃這幾家！和牛、平價燒肉吃到飽最低$647
台灣人對燒肉的熱情真的沒在客氣！每到年末尾牙、聚會旺季，燒烤餐廳總是座無虛席，社群上更掀起「哪家才是燒肉天花板」的熱烈討論，不論是追求頂級和牛油花、喜歡大啖平價燒肉，或堅持炭火直烤的香氣，燒肉早已是台灣人心中最具代表性的聚餐選擇。尤其台中更被視為「燒肉一級戰場」，名店一間比一間更難訂位！
而想要以划算價格爽吃燒肉，買線上「餐券」絕對是最聰明的選擇，不僅能提前預約，而且免現場候位、輕鬆安排聚會。本篇一次幫你整理 Trip.com、Klook、KKday 三大平台的人氣燒烤餐券優惠，最低647元就能大口吃肉！另外近日韓團紛紛來台舉辦演唱會，粉絲最關心的「韓星來台到底吃什麼？」本篇也加碼介紹GD、Super Junior、NCT Dream、SEVENTEEN造訪過的3間必吃名店，幫你找到最適合的聚餐選擇。
「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙12最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
一、和牛控必吃｜頂級吃到飽、熟成和牛餐券推薦
和牛控集合！頂級油花在舌尖融化的幸福時刻來了，那入口即化的細緻油花、在舌尖綻放的甘甜肉汁，以及烤到恰到好處的粉嫩色澤，是無法取代的極致享受，尤其是名店每到假日或是逢年過節幾乎是一位難求，卻也不減食客想要探尋神級美味的熱情。
台中｜佐賀野仁．日法極品燒肉 頂級和牛放題 trip.com限時優惠2,890元起👉立即搶訂
推薦理由：想一口氣吃和牛吃到飽，大推位於台中，融合日式職人精神與法式精緻美學的佐賀野仁．日法燒肉，採用頂級日本和牛，以吃到飽形式讓饕客盡情享用。餐廳特別注重食材新鮮度與切工技法，每一片和牛都經過精心處理，呈現最完美的油花分布，搭配法式調味與擺盤美學，讓燒肉不只是美味，更是一場視覺與味覺的雙重饗宴，是和牛控心中的必朝聖名店。
*溫馨提醒：餐券平日、假日皆可使用，但特殊節日除外，實際適用日期以店家公告為準，請於預約訂位時再次確認。
乾杯集團－即享券 Klook優惠最低1,000元起👉先訂先享受
推薦理由：乾杯集團是台灣燒肉界的指標品牌，以嚴選和牛與專業烤功聞名。即享券提供彈性使用方式，全台分店皆可使用，無論是雙人約會、好友小聚或節日家庭聚餐都適合，餐廳氛圍溫馨舒適，服務人員專業親切，特別適合不熟悉燒肉技巧的新手，桌邊服務會協助烤肉。
新竹｜大股熟成燒肉專門 kkday優惠1,000元👉立即搶訂
推薦理由：大股熟成燒肉專門是新竹地區少見的熟成燒肉專門店，21-28天濕式熟成的和牛，肉質更加軟嫩，風味也更加濃郁醇厚，帶有獨特的堅果與奶油香氣，是新竹和牛控心中的隱藏版名店，採用獨家熟成技術讓和牛風味更上一層樓，有提供桌邊代烤服務，適合商務聚餐或重要節日慶祝。
二、豬肉控代表｜高CP值平價燒烤餐廳 也能吃到極致美味
除了頂級和牛，豬肉燒肉同樣擁有死忠擁護者。台灣在地豬肉經過職人巧手處理，無論是帶著焦糖香氣的五花肉、Q彈多汁的松阪豬，還是油花分布均勻的梅花肉，每一種都能展現豬肉獨特的甘甜與鮮美，相較於和牛的細緻油脂，豬肉燒肉更多了一份豪邁與親民。
台北知名平價燒肉｜胖肚肚燒肉吃到飽 klook限時優惠647元起👉立即搶訂
推薦理由：胖肚肚燒肉吃到飽是台北小資族的燒肉天堂，以超高CP值在競爭激烈的台北燒肉市場中闖出名號，餐廳提供多達數十種肉品選擇，從經典的豬五花、豬梅花到特選松阪豬應有盡有，吃到飽的形式讓你完全不用擔心荷包，新鮮食材搭配多款特調醬料，即使是平價定位也不馬虎，用小預算吃到飽足感。
*溫馨提醒：票券不可當日購買使用，需提前一天電話預約，早買早享受喔
原燒日式燒肉 (全台通用餐券) klook專屬優惠980元👉立即搶訂
推薦理由：家庭聚餐最推薦原燒日式燒肉，提供多種套餐選擇，無論是想要雙人套餐，或是大快朵頤的豪華拼盤都能滿足，嚴選台灣優質豬肉，結合日式燒肉的精緻料理手法，從醃漬、切工到擺盤都展現職人精神。
*溫馨提醒：此餐券為紙本餐券寄送，請預留運送及收件時間，提前預訂喔！
韓星來台都吃什麼？GD、NCT、Super Junior指名必吃3大餐廳
🌟「金豬食堂」韓星認證 No.1！GD、Super Junior 都來吃過的正宗韓烤
📍地點：台北林森北路
必點：豬五花、辣醬豬、海鮮煎餅、醬蟹、手作泡菜煎蛋
訂位攻略：平日18:00 前較好訂；週五-週日、演唱會期間必秒殺！
若問「韓星來台最常去的燒肉店是哪間」，粉絲一定會回答金豬食堂！GD、Super Junior、Jay Park都曾在此現身，連韓國工作人員、造型師都會特別指定來這吃飯，是台北最有韓國味的烤肉店，這裡主打道地韓式烤肉＋桌邊代烤，五花肉、梅花豬油花厚實，烤到焦香再包青菜，味道真的跟在首爾吃到的一樣！
**必點：**豬五花、辣醬豬、海鮮煎餅、醬蟹、泡菜煎蛋
**訂位攻略：**平日 18:00 前較好訂；演唱會週末＝地獄級難度！
🌟「圓山水刺韓式料理」YG 工作人員大推的家常味
📍地點：台北圓山站周邊
必點：部隊鍋、辣炒雞、海鮮煎餅、牛肉湯飯
踩點攻略：中午較容易有座位；晚餐尖峰必排隊！
圓山水刺韓式料理低調卻超韓國，是真正韓國人開的「韓國家常味」。許多韓國舞者、幕後工作人員都推薦的口袋名單，餐點不是浮誇路線，來過的人都說「這裡很道地」，尤其部隊鍋、辣炒年糕、紫菜飯捲，味道乾淨、辣度剛好。
🌟韓團御用高級燒肉、NCT DREAM＆SEVENTEEN 都點名
📍地點：台北南京復興站
必點：厚切牛舌、和牛拼盤、壽喜燒牛小排
訂位攻略：每日 00:00 開放 14 天後訂位，5 秒內會滿，最好把鬧鐘設好！
燒肉中山不是韓式，卻超受韓星喜愛！主打日本和牛、厚切牛舌，店內隱密度高、服務細緻，是許多韓團慶功、收工的選擇，據粉絲目擊，NCT、SEVENTEEN，甚至部分女團都來吃過，最常被粉絲討論的就是他們「點超多肉」，肉質真的好、份量實在也烤得好。
聚餐人氣名店｜必吃燒肉、自助餐餐券優惠推薦
台北凱撒大飯店Checkers自助式午餐券 trip.com限時優惠699元👉立即搶訂
推薦理由：超難訂位的名店，餐券先買先卡位，向來是饕客必訪店，餐檯選擇豐富，從現切爐烤牛排、鮮甜海鮮、生魚片，到中式熱炒、日式料理及多款甜點，應有盡有，餐廳地點緊鄰台北車站，交通便利，是聚餐最佳選擇，透過trip.com購買餐券只要699元，若想平日晚餐使用，需加價100元，假日午或晚餐則加價300元。
溫馨提醒：需事先訂位並告知持有此券，結帳時請記得出示此餐券，建議先線上訂位。
台北君品飯店茶苑10盎司牛排 雙人午晚餐券 (假日不加價) trip.com限時優惠1,899元👉立即搶訂
推薦理由：以法式典雅風格著稱，用餐環境舒適高雅，五星級飯店的正統西式料理手法，這份套餐提供兩客 10oz 厚切牛排，選用高品質牛肉，外層以專業手法香煎鎖住肉汁，內裡保持粉嫩鮮嫩，每一口都能嚐到最純粹的肉質香氣，餐點還包含前菜、湯品與甜點，最加分的是假日不加價，且餐券己含10%服務費，非常划算！
台中燒肉｜一頭牛日式燒肉 KKday限時優惠800元👉立即搶訂
推薦理由：以「全牛料理」為招牌，完整呈現從肩胛、牛舌、肋眼到稀有內臟等各種部位，讓饕客一次體驗多層次的牛肉風味，店內強調日式職人精神，嚴選肉品＋精準火候拿捏，鎖住油花與肉汁，還有提供燒肉管家服務，搭配KKday 96折優惠入手餐券更超值，是和牛控必收的名單之一。
佐賀野仁．日法極品燒肉餐券｜日本和牛燒肉推薦 KKday雙人套餐4,160元起👉立即預訂
推薦理由：同樣是佐賀野仁，KKday提供88折起的優惠餐券，讓頂級日法燒肉變得更親民，有單人及雙人套餐多樣選擇，雙人澳洲和牛套餐可享肩胛、羽下與美國PRIME丁骨牛小排等高級肉品，肉質油花豐富又兼顧多樣性；美國安格斯黑牛雙人套餐則提供無骨小排、板腱、肋條等部位，適合追求高CP值又講究肉質的饕客。
*溫馨提醒：此餐券不包含訂位服務，請務必於使用前 1 天電話預約，並告知餐廳要使用的餐券及內容。
台北｜發肉燒肉餐酒 klook優惠現金券500元送調酒 (原價650元)👉立即預訂
推薦理由：以職人炭火直烤展現肉質原味，從油花均勻的牛小排到香氣十足的豬五花，都能烤出焦香四溢的口感。除了燒肉，還能搭配店家獨創的特色調酒，融合日式燒肉與餐酒文化，營造出最具氛圍感的聚餐場景。
*溫馨提醒：此餐券優惠僅可於17:30 - 21:30兌換，需提前線上或電話預約。
加碼6家燒肉餐券推薦：
延伸閱讀》島語、饗 A JOY、旭集 全台熱門Buffet訂位攻略＋餐券優惠總整理｜吃到飽最高享52折｜每月最新折扣
延伸閱讀》秋蟹吃到飽懶人包｜饗食天堂、島語、粵亮、敘日餐廳搶訂攻略＋餐券最低76折優惠！全台必吃螃蟹餐廳推薦
延伸閱讀》2025最新｜台北牛排餐券優惠總整理｜君品、君悅等約會慶生餐廳首選 最低699元吃到飽
延伸閱讀》全台20家人氣飯店、中餐廳餐券優惠｜烤鴨、牛肉麵、酸菜魚、港式點心通通有！折扣最高破2千 年底聚餐吃起來
延伸閱讀》日料控必收藏｜日本壽喜燒、人氣燒肉、居酒屋餐券85折起！牛舌の檸檬、東山炭燒牛舌進駐信義區 必訪日本料理餐廳推薦
延伸閱讀》火鍋/麻辣鍋/火鍋吃到飽推薦：海底撈「這樣做」菜品88折、青花驕一招教你「免費吃和牛」！涮乃葉、鼎王、石二鍋...超值餐券
