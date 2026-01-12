2025營收破2千億創次高！長榮7月開航華盛頓 總座孫嘉明：看好今年客貨運表現

​長榮航空（2618）2025年全年合併營收達2203.33億元，年減0.31%。長榮航空總經理孫嘉明表示，「2025年雖不能說驚濤駭浪，但也經歷不少風風雨雨」。從4月的關稅戰與其後的電商市場波動、美國簽證與移民政策調整造成的旅遊市場壓力，加上7月「日本末日預言」一度影響旅遊信心，皆對市場造成干擾。孫嘉明接著說，「第3季雖然相對辛苦，不過第4季恢復正常，其中，12月營收表現更優於預期，全年營收規模僅次於2024年，創下歷史次高紀錄」。​

穩健擴張航網 三航點新開航、義大利航權突破

回顧2025年，長榮航空積極拓展航網，全年新開3條航線：上半年開航神戶，下半年接續於10月啟航達拉斯、釜山。目前客機機隊維持80架，同時擁有9架貨機。

在歐洲市場方面，義大利航權再創新局，米蘭航線自今年1月16日起由每周4班增為每周7班。

東北亞航線需求強勁 多條航線增班

另外，日本青森航線則在人力調整後，將自3月29日夏季班表起從每周3班增至5至7班。釜山航線也表現亮眼，平均載客率超過9成，春節後（2月23日至3月28日）將由每周7班增至每周10班；峴港3月8日以前則自每周7班擴增為每周12班，愛媛松山於3月17日至4月12日由每周3班變5班；福岡3月28日前從每周14班增至16班，仁川航線在4月12日前從每周14班增至18班。

孫嘉明提到，「國人愛去的景點都有新增的計畫」，東北亞航線需求熱度仍在持續攀升。

機隊升級與貨運布局 777客改貨年底進場

長榮航空早在2至3年前即規劃波音777客改貨計畫，受以色列地緣衝突及認證問題影響而延後，目前預計首架將於年底進場改裝。長榮航空指出，2026年將持續看好客貨運市場成長。

客運方面，今年第1季訂位情況已超越預期，第2季走勢亦佳，全年有望呈現穩健增長；貨運部分則受惠於台灣AI產業熱度與東南亞汽車零組件、成衣需求支撐，雖部分貨源轉移，但整體仍呈成長趨勢。

華盛頓DC航線7月啟航 北美航網再添重要一角

值得注意的是，長榮航空預計於7月暑假開航「桃園－華盛頓DC」直飛航線，每周4班，航班時間規劃與紐約線相近，目前已進入航線與時段申請階段，預計可如期開航。

今年適逢美國建國250周年，首都華盛頓預期將湧現大量活動人潮，對觀光與商務旅客皆具吸引力。長榮航空表示，華盛頓航線開航後，將成為第10個北美航點，屆時北美航線每周班次將達98班，開航後可補足美國東南角航網空缺，提升轉機效益，目前長榮北美航線中轉機旅客比例已逾6成。

「還沒有飛滿所有時區，我們會朝這個方向努力。」長榮航空指出，華盛頓航線不僅具商業意義，也象徵台美交流的深化。

整體而言，2025年長榮航空在面對全球政經不確定性下，仍穩健維持營收表現，並持續拓展航網與優化機隊，為2026年客貨運成長奠定基礎。

