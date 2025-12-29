2025版網球性別大戰上演！ 球后莎芭蓮卡不敵世排671名基爾喬斯

球后「莎芭蓮卡」與澳洲男網好手「基爾喬斯」，在杜拜上演2025年版本的「性別大戰」，兩人互動輕鬆，娛樂性十足。不過曾拿下4屆大滿貫冠軍的莎芭蓮卡，仍不敵基爾喬斯，最終基爾喬斯以直落二獲勝。這場比賽，致敬1973年前球后「比莉珍金」對上芮格茲的經典性別大戰，也成功讓網球再度掀起討論。

球后莎芭蓮卡（左）、基爾喬斯賽後合影。（圖／達志影像美聯社）

杜拜網球性別大戰再現，球后莎芭蓮卡與澳洲男網好手基爾喬斯上演了2025年版的網球性別對決，為網壇帶來全新話題。這場充滿娛樂性的比賽，基爾喬斯以6-3、6-3直落二獲勝，而莎芭蓮卡則展現出高水準的球技與運動家精神。雙方透過此次對決致敬1973年比莉珍金對芮格茲的經典性別大戰，成功吸引滿場觀眾，也讓網球運動再度成為大眾焦點。

這場比賽中，擁有4座大滿貫冠軍的莎芭蓮卡展現強勁發球，即使對上男性選手也毫不遜色。然而，世界排名671名的基爾喬斯憑藉體能優勢，在場上更勝一籌。雖然比賽具有高度表演性質，但雙方仍展現專業水準，莎芭蓮卡甚至在暫停期間大跳Macarena舞蹈，為現場觀眾帶來歡樂氣氛。比賽結束後，莎芭蓮卡表示這場比賽水準很高，她打出了許多精彩的球，也很欣賞基爾喬斯的出色發球，整體而言非常享受這場比賽。

而基爾喬斯也一改過去曾表示女選手無法接好男性選手發球的爭議言論，展現風度地表示：「老實說，我不會稱自己是贏家，莎芭蓮卡是頂尖的選手，這真的是一場精采對決，這是網壇向前邁進的重要里程碑。」事實上，莎芭蓮卡是在美網期間確認接受這場比賽的戰帖。雖然類似的性別對決至今仍引發爭議，許多批評認為這種噱頭可能傷害女子運動，但莎芭蓮卡有不同看法。

她強調，現在的情況與過去不同，當年女性爭取的是不同的東西，而如今這場比賽是要將網球提升到另一個高度，吸引更多人關注這項運動。莎芭蓮卡賽前的預言成真，這場備受矚目的對決確實成功吸引眾多觀眾，現場座無虛席，同時也為網球運動掀起更多討論話題，達成了推廣網球運動的初衷。

