2025物價漲幅5年新低 揮別4年通膨2%警戒

通膨大魔王消風，民眾手頭上略為寬鬆。主計總處今(7)日公布去(2025)年12月物價統計概況，消費者物價指數(CPI)年增率為1.31％，增幅較11月略微擴大；全年CPI為1.66％，創下5年來最低水準，也是4年來首度降至2％的通膨警戒值之下。

2025年12月不含蔬果及能源的核心物價漲幅為1.83％，重要民生物價年升2.57％；全年核心物價年彈1.66％，重要民生物價升幅為1.37％。主計總處提到，民眾經常購買的肉類、蛋類、外食費漲幅仍大，電費與瓦斯費去年底也上修過，因此消費者仍感到通膨壓力。

12月物價上揚1.31％，主計總處表示，肉類、蛋類價格仍高，外食費持續攀高，房租、家庭管理費用、交通工具零件及維修費等費用調升，以及火車票、燃氣及電費調漲；但蔬菜因高基期因素而下挫，交通工具也因為新購汽機車貨物稅減徵而跌價，以及油料費、通訊費、通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅。

七大類中變動較大者，由於國際金價不斷創高，金飾珠寶等個人隨身用品飆升14.63％，導致雜項類大漲3.34％；房租上調1.99％，燃氣及家庭管理費用與電價都上漲，使得居住類走揚1.86％；旅遊團費及旅館住宿費變貴，帶動教養娛樂類漲1.69％。醫療院所提高掛號費及病房自付費，導致醫藥保健類上漲1.53％。食物類也貴了1.24％。

12月房租漲幅1.99％，是29個月以來首度收縮至2％以下，主計總處指出，先前因為通膨、住宅維修費及房價居高不下，使得房屋持有成本增加，連帶推升房租。但根據內政部資料，2025年以來房價走跌，相關因素漲幅不是縮小就是轉跌，因此，主計總處判斷房租漲幅收縮的趨勢明顯，且已連續4季縮小。

2025年平均CPI上揚1.66％，其中商品類調漲1.15％，服務類攀升2.14％。主計總處分析，2025年物價漲幅回落至2％以下，主要是因為油料費降幅擴大、蔬果價格漲幅收縮，商品價格平緩。外食、房租、交通通訊、娛樂等費用屬於服務類，漲幅相對顯著。

