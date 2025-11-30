2025物流與航運整合發展研討會 分析美國巨量碳排放量對全球之影響

開南大學國際物流與運輸管理學系、經濟部能源署、中華海運研究協會與財團法人中玉教育基金會日前於開南大學舉辦 「物流與航運整合發展研討會」，會中邀請相關產業資深經理人分享過去一年建構綠色供應鏈與應用循環經濟經驗外，主要目標是就航運、港口、物流、電子等產業採用何種策略來建構綠色供應鏈，並滿足淨零碳排放要求，並希望藉此機會促進產、官、學界相關人士深度合作。（見圖）

為減緩氣候異常與達成淨零碳排放目標，全球各國與相關企業正面臨壓力，以滿足國際上建構綠色供應鏈與發展循環經濟的壓力。巴傑公司董事長丁毓齡指出，美國每年探排量遠超過俄國、德國與中國三國總和，美國應對全球減碳要求身先士卒，然而川普總統卻置之不理，讓國際社會覺得難以接受，也讓國際各國有些失望。

本次研討會受到中華海運研究協會理事長桑國忠、海洋大學系主任邱榮和、巴傑公司董事長丁毓齡、鴻海集團英特盛公司經理葉士豪與建錩實業總經理黃鍾昌等人的支持，並分享寶貴的發展意見。開南大學希望藉由本次會議，達到產官學研政策規劃與研究經驗分享與心得交流，為台灣相關企業朝向綠色供應鏈的發展做出貢獻。