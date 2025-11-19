2025物調券第二波登場 省荷包、挺攤商、拚市場的重要助力

台中市今年第二波「物調券」活動即將於11月28日至11月30日開跑。經發局19日熱鬧舉辦宣傳發布會（如圖），揭開今年第二波物調券的振興序幕，並宣布此次活動增加2處特色場域，逢甲夜市還自主加碼3000份物調券等亮點，預計可創造逾7000萬元商機。

經發局長張峯源表示，第二波物調券的場域較之前更多元，除延續上一波的公民有、民營、公有委外市場、攤販集中區、商圈，以及台中市產業故事館發展協會的會員店家外，今年再新增2場域，包含東區的「富好黃昏市場」、光復新村的「霧峰原流新創聚落」。

廣告 廣告

張峯源表示，正值台中購物節與普發1萬元的消費熱潮，歡迎大家用100元，把200元物調券帶回家，雙倍放大荷包，年底來台中購物最划算。

經發局強調，這次物調券玩法依舊簡單、場域更加多元，就是要讓民眾在11月28日至11月30日三天內輕鬆領、放心買，把台中的庶民經濟推向更亮眼的一波。

經發局補充，本次物調券規劃於周五、周六及周日舉辦，讓更多上班族與外縣市遊客都有機會能參與。發放期間為11月28日至11月30日（星期五至星期日），上午、下午及晚上皆有不同類別場域發放，使用期限至12月4日。