《2025狂客音樂祭》經典熱唱大串聯

Ella家鄉開唱，萬人朝聖塞爆屏東！金曲歌王羅文裕攜手Ella陳嘉樺、許富凱、張涵雅等重量級歌手，日昨齊聚屏東縣內埔六堆紀念公園齊聚「2○25狂客音樂祭」飆唱！對於昨晚四萬人參與朝聖，負責策展的羅文裕開心分享感謝大家熱情參與這場歌手同學會，今年首日就已突破去年的總人潮，開心盡興就是我的初衷！活力全開嗨唱的Ella表示很開心站上家鄉的舞台，這兒是我的家，也是我步入藝界，追尋夢想的起點！

「2025狂客音樂祭」週六登場，由屏東縣政府客家事務處舉辦，主辦單位表示屏東每年都有多場的大型活動，難得有客家活動，期望藉由流行音樂演唱，發揚客家文化，選在屏東縣內埔鄉公所旁的六堆紀念公園舉行！而今年的「狂客音樂祭」為期兩天共有13組歌手輪番熱力接續飆唱，由金曲歌王羅文裕策展領軍，週六晚間登場的有Ella陳嘉樺、金曲歌王許富凱、張涵雅、JHALL樂團、邱淑蟬、HOTSHOCK等歌手熱情嗨唱，屏東縣長周春米驚喜蒞臨，現場還與群眾一起同歡！另由金曲歌王蕭煌奇、偶像男團Ozone、人氣樂團理想混蛋、金曲歌后朱海君、客語金曲山狗大後生樂團、粹垢TRAEGO樂團等眾星齊聚接力飆唱，星光熠熠照亮屏東的星空！（圖片提供：屏東縣政府客家事務處）