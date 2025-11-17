2025狂客音樂祭11/22、23內埔六堆紀念公園華麗卡司登場

2025狂客音樂祭將分別由金曲歌后Ella陳嘉樺、金曲歌王蕭煌奇等知名藝人輪番開唱。（屏東縣政府提供）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏東縣客家音樂盛典「2025狂客音樂祭」，將於11月22、23日在內埔鄉六堆紀念公園登場！首日由金曲歌后Ella陳嘉樺與邱淑蟬、金曲歌王羅文裕及許富凱、JHALL、張涵雅、Hot shock等跨界合作；第二天則由金曲歌王蕭煌奇、金曲歌后朱海君、山狗大後生樂團與理想混蛋、粹垢、Ozone等團體，共同帶來最狂最精彩的客家音樂饗宴。

縣府客務處表示，活動現場還有好客市集，包含可可、釀醬、六堆黑豬與米食等屏東客家產業外，還匯集特色美食與文創進駐，規模超過六十家品牌；市集廊道以「正能量」客語文字三角串旗布置，抬頭一看就能學到「每日盡好」、「相信自家」等正能量客語，搭配由西班牙設計師創作的狂客巨寶，融合在地客家文化元素。

此外，現場還有高達六米的巨型裝置藝術，與主視覺入場牌樓以營造狂客音樂祭環境氛圍，將會是熱門的拍照打卡點；另外還有說客語送好禮與藍染、粄食、紙傘等客家文創手作體驗，民眾在會場與藝術裝置拍照上傳臉書、IG，即可限量免費體驗客家文創手作。

活動市集自16時開始，演唱會為18時至21時免費入場，到達活動會場內埔鄉公所旁的六堆紀念公園之交通方式有身心障礙者復康巴士接駁、公車、自行開車或騎車前往，邀請大家一起體驗客家「有情有味」盛典之氣氛，詳細資訊請至屏縣府客務處粉絲專頁查詢。