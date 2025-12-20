「2025王者之志全國羽球錦標賽」 於台體大熱情登場！

2025王者之志全國羽球錦標賽，於12月20日至26日於國立臺灣體育運動大學體育館（臺中市北區雙十路一段16號）熱力開賽！本賽事指導單位為中華民國羽球協會，臺中市政府與國際知名羽球品牌YONEX共同主辦，打造兼具專業性與參與感的年度羽球盛事。

賽事以「青少年發展、群體共榮、羽球探索、運動發展」為核心願景，延續YONEX全球「王者之志」巡迴精神，展現跨越世代的羽球精神傳承。開幕典禮將由林俊易、邱品蒨、楊博涵、劉廣珩、胡綾芳、鄭宇倢等現役國手親臨互動，與選手及觀眾零距離交流，點燃全場熱情；貴賓涵蓋YONEX蔡俊同部長、臺中市運動局游志祥局長、中華羽協李侑龍與林怡男秘書長、國立臺灣體育運動大學沈易利副校長、台中市羽委會廖進隆總幹事等逾十位產官學代表。

賽事期間，YONEX官方商城特別設立品牌體驗區，現場除展示YONEX球鞋核心科技「GRPHT THRTTL」，讓球迷近距離了解鞋款在推進力與穩定性上的設計亮點外，同步推出官方商城獨賣商品 與 賽事限定優惠活動，提供球迷多元的賽事體驗。

本屆賽事涵蓋大專、高中、國中、國小及成人組，吸引逾2000名選手報名，為全台年齡層最完整、規模最盛大的年度羽球公開賽。有別於大型場館，主辦單位精選5面高規格比賽場地，以「國際公開賽規格」為定位，讓國小選手也能站上頂級舞台，體驗職業級賽事氛圍。

獎勵方面，總獎金高達75萬元，企業團體項目冠軍15萬元、亞軍7.5萬元、季軍3萬元；團體賽冠軍獎盃更將永久鐫刻得獎企業名，年年累積榮耀，見證企業與運動共榮的長期承諾。

從校園到社會、從新手到國手，「王者之志」不只是競技舞台，更是羽球夢想的起點。全民羽球，從「王者之志」開始！