2025球場最萌C位爭奪戰！職棒、職籃TOP 5全面洗牌 這3位爆紅出線

吉祥物人氣大比拚

台灣職業球壇的熱度在2025年持續升溫，以2024年才成立的台灣職業籃球大聯盟（TPBL）為例，其官方YouTube頻道截至2025年11月12日，總觀看次數已突破4,000萬，展現新聯盟在數位媒體上的強大吸引力。另一方面，P.LEAGUE+的人氣同樣不減，富邦勇士於11月8、9日主場開幕週的兩場賽事票房開出紅盤，累計進場人數突破萬人，現場氣氛熱烈。

不僅籃球圈熱度延燒，職棒也持續擴張。隨著中華職棒擴編為6隊，整體營運規模與觀眾人次同步成長，象徵台灣職業體育邁入新一波全方位發展階段。在這樣的人潮成長背景下，職棒與職籃場館中的「吉祥物」扮演越來越重要的角色。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出2025年討論度最高的台灣職棒、職籃吉祥物，哪一位最得你心？

廣告 廣告

No.5 萊恩｜統一7-ELEVEn獅

雖然聲量排名在2024年從第三名略微退後到第五名，但統一7-ELEVEn獅隊的官方吉祥物萊恩，這位擁有鮮明橘色鬃毛和超活潑外型的人氣王，可從來沒閒著！萊恩根本是吉祥物界的「全能舞王」和「外交官」，他不只擅長各種勁歌熱舞、地板動作，還會畫畫、翻跟斗，常常和他的吉祥物女友盈盈搭檔，一起投入各式各樣的主題活動和公益行動，展現超強團隊精神和爆棚親和力，讓球迷想不愛他也難！特別值得一提的是，2025年萊恩更是把「獅子軍」的魅力帶向全世界：他與盈盈、UniGirls啦啦隊5月出席日本埼玉西武獅隊「雙獅交流日」的十週年活動，引發台日球迷關注；緊接著6月萊恩更躍上國際舞台，受邀前往美國職棒芝加哥白襪隊主場的「台灣日」進行開場演出，成功「進軍大聯盟」。

No.4 小翔｜中信兄弟

中信兄弟棒球隊的官方吉祥物小翔，以最具「家庭與團隊精神」象徵意義的大象為原型，完美呼應了球團「WE ARE FAMILY」的品牌理念。小翔的形象活潑療癒、親切可愛，深受大人小孩的喜愛，其魅力甚至超越國界，搞怪的行為曾登上國際新聞版面，因而有「國際翔」的稱號。小翔聲量的高點落在2月，中信兄弟推出全方位應援表演團隊—「NOISEMAKER製噪機」，不僅迎來兩位新血Gary和得民，小翔也正式成為團隊中的藝能擔當，負責帶動氣氛，無論是可愛舞蹈還是搞笑即興，每次登場都讓全場沸騰，新團隊亮相引起球迷討論，「票更難買了」、「大家洲際（棒球場）躁起來」。

（延伸閱讀：職棒不只拚戰績、吉祥物！中信兄弟、台鋼雄鷹話題全壘打招式一次看）

No.3 Frankie（富藍奇）｜富邦悍將

2025年中華職棒吉祥物的聲量排行榜上，出現了一匹絕對的超級黑馬！他不是威猛的獅子、不是可愛的猿猴，更不是帥氣的老鷹——他是來自富邦悍將的吉祥物：「新莊彭于晏」Frankie（富藍奇）！

Frankie最大的特色，就在於他那獨樹一幟的「非動物型」設計。當職棒其他球團普遍選擇猛獸或可愛動物作為吉祥物代表時，富邦悍將反其道而行，大膽推出一位充滿個性、活靈活現的虛構卡通人型角色。這種創新的設定，讓Frankie在眾多動物吉祥物中顯得格外突出，也讓他在球場上顯得特別幽默、有梗！例如在球場內外搞怪、與啦啦隊互動，甚至挑戰極限（如登上武嶺、游大漢溪等），展現高度親和力與娛樂性。2月他在武嶺又是打擊、又是跳起應援曲《GoStroger》的32撞動作，引起網友討論，「雞柳條可能只有下油鍋才有辦法扳回顏面了」、「最頂的行銷」。

No.2 TAKAO｜台鋼雄鷹

說他是「當紅炸子鷹」一點也不誇張！台鋼雄鷹的吉祥物TAKAO，靠著帥氣振翅外型被球迷親切暱稱為「雞柳條」，名字靈感來自高雄舊地名「打狗」，背號07更是高雄區碼，從頭到腳都是在地魂。腰間那條魚不是裝飾，是老鷹愛吃魚的梗，也默默成為他標誌性配件。

2025年TAKAO人氣持續飛升，更迎來超萌助攻——妹妹「TAKAMEI」正式加入，兄妹檔聯手出擊，總能引起粉絲歡聲雷動。聲量最高點出現在1月，他在高雄科工館不只辦了續約儀式，還大陣仗舉辦EP簽售會，專輯規格直接比照韓團，還有出隱藏版小卡，百位球迷現場應援尖叫不斷。從吉祥物變偶像，TAKAO靠的不只是賣萌，還有滿滿創意與高雄味！球迷表示，「期待雞小妹跟雞柳條球賽季ㄧ起亮相」、「太扯啦～吉祥物出EP」、「業雞壓力」、「北部裹粉想要買專輯」。

No.1 猿氣小子｜樂天桃猿

2024年聲量僅排第五名的樂天桃猿吉祥物「猿氣小子」，今年大翻身，以滿滿的搞笑魂和社群魅力一舉奪冠，成功從「邊緣猴」變成「最夯猴」！猿氣小子不只是場邊可愛擺拍的存在，更是整場比賽不可忽視的歡樂製造機。他經常在場邊和啦啦隊互動，不時抱起啦啦隊員帶點「色氣」的俏皮橋段，讓人笑稱他是「色猴」，出現「抱粒猿（一粒）、抬智猿（河智媛）、收垠猿（李珠珢）」等結合他所互動的啦啦隊員詞語，成為網友最常轉發、二創的吉祥物之一。

2025年聲量爆發點，發生在7月的中職明星賽。當天各隊吉祥物齊聚一堂，猿氣小子因親自「下場」參與趣味競賽，並完成生涯首次盜壘成功，加上後續球團推出相關周邊商品，引起不少網友討論，「這隻猴子真的很可愛」、「什麼時候辦簽名會？」

No.5 豹哥｜桃園台啤永豐雲豹

2025年的職籃吉祥物聲量賽場上，豹哥正式「殺進前五」，堪稱最強黑「豹」！身為台啤永豐雲豹的吉祥物，豹哥以台灣雲豹為原型，身手矯健又充滿親和力，無論是在球場邊熱舞、賣萌，還是帶領球迷吶喊助威，都展現出滿滿的「主場能量」。

豹哥在各大賽事與國際交流活動中可說是舞力全開，2025年第三屆「台日友好城市交流賽」前，他更與日本熊本熊「跨國聯手演出」，兩大人氣吉祥物互動熱烈，掀起全場歡呼。此外，也在網友在社群上討論桃園雲豹行銷特色，「可愛的」、「推雲豹主題曲外加笑笑（啦啦隊）的魔音」、「這季主題曲誰能比雲豹洗腦」。

No.4 瑞迪｜新竹御嵿攻城獅

新竹攻城獅的吉祥物除了經典的紙箱大叔，最受歡迎的就是那位「毛量驚人」的瑞迪！誰說吉祥物只能在旁邊揮旗？瑞迪用行動證明，他才是球場上最有存在感的「第六人」！一身紫黑配色、滿滿獅鬃加上爆笑舞步，每次登場都像是開場秀主角，讓球迷手機拍到手軟。

2025年3月，瑞迪再度登上話題高峰，因為他「太像月餅」！場邊啦啦隊員艾融在比賽中搞笑「假裝要咬他一口」，兩人互動可愛又爆笑，瞬間攻佔社群版面，球迷表示，「不可以偷玩吉祥物」、「好像很好吃」、「真調皮」。

No.3 布浪尼（Brownie）｜高雄全家海神

2025年，布浪尼（Brownie）再度乘風破浪，進入聲量榜前五！這位高雄全家海神吉祥物，全身海藍色肌膚、頭頂一朵白浪花造型的秀髮，宛如從高雄港灣直衝球場的浪潮，象徵城市的熱情與海洋精神。布浪尼一登場，彷彿把整座球館變成海洋競技場——隨著球員奔馳，他的每一個「Wave」都在為比賽加溫！

除了球場上的活力表現，布浪尼還出現在摩曼頓店裡。10月，台灣職籃與摩曼頓開季特別合作活動登場，賽季開打，這一次不只球員上場，他們也邀請民眾享受開季氛圍，由布浪尼等3位吉祥物率先出任務，帶著大家一起示範鏡前自拍打卡，引發社群關注。

No.2 大員（TAYOUAN）｜台鋼獵鷹

大員是台鋼獵鷹籃球隊的吉祥物，背號06代表台南的區碼，其外型造型靈感來自於台鋼雄鷹職棒隊吉祥物TAKAO，設定為雙胞胎弟弟，深紅色瞳孔代表熱情與台南古韻。大員不僅活躍於球場，也經常參與球迷互動、社群經營，時常在IG帳號分享日常，成為球迷間極具人氣的象徵。大員10月出道滿一週年，球團舉辦寵粉見面會，吸引大量粉絲討論與互動，「大員真的超級無敵寵粉，被大員放在心裡的我們粉絲，真的覺得很幸福」、「萌帥兼具」、「很可愛的大員，看100遍不膩的舞」。

No.1 Thunder（桑德）｜新北中信特攻

2025年衝進本次榜單竟奪冠！10月新賽季開幕，Thunder帶領中信特攻啦啦隊新成員、韓援JJUBI（朴善珠）以及金渡兒亮相，現場互動熱烈。網友表示，「金渡兒跳過富邦又跳中信，真厲害」、「太有趣了，活潑」。

Thunder以黃色為主色調，造型融合閃電、英雄與機器人元素，展現活力與力量。Thunder不僅在球場上帶動氣氛，也常在場下與球迷互動，成為球隊精神象徵。其科技感外型神似人氣動漫角色「大黃蜂」，並結合閃電手勢，模樣相當帥氣引起注目。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月1日至2025年11月9日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

台灣職棒、職籃人氣吉祥物TOP 5 帶動氣氛、吸睛程度不輸啦啦隊

職棒不只拚戰績、吉祥物！中信兄弟、台鋼雄鷹話題全壘打招式一次看

大谷翔平狂讚的「山本由伸」是誰？世界第一投手單週聲量破4.5萬 網友討論焦點一文看

三上悠亞加盟夢想家啦啦隊！主場售票方式、票價、座位表攻略 6應援場次預測

雷霆VS.溜馬誰奪冠？NBA季後賽十大人氣隊伍一次看